Maklerfavoriten BHV: Baloise mit fast kometenhaftem Aufstieg

27.3.2026 – Die VHV ist und bleibt der Favorit der Versicherungsmakler, wenn es um die Vermittlung von Betriebs- und Berufshaftpflichtpolicen geht. Dies geht aus den Asscompact Trends I/2026 hervor, die mit der Baloise auch einen klaren Aufsteiger (von 13 auf zwei) ausweisen. Die Allianz pendelte zwischen den Plätzen zwei und neun, die Alte Leipziger zwischen den Positionen zwei und zehn sowie die R+V zwischen den Rängen drei und zwölf.

Das Segment Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung spielt bei Versicherungsmaklern eine wichtige Rolle in der Absicherung von gewerblichen Kompositrisiken. In den Absatzhitparaden der Asscompact-Trends landete die Gattung in den letzten Auflagen der Untersuchung in der Spitze an zehnter Stelle.

Fast jeder zweite befragte Vermittler berichtete von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 5.12.2025). Auf der anderen Seite lief es nur bei knapp jedem sechsten Befragten „(sehr) schlecht“.

256 Maklern gaben Auskunft

Die aktuelle Auflage I/2026 der im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH veröffentlichten Studie beruht auf einer im Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung von 256 Versicherungsmaklern zu diversen Vertriebsthemen.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich und etwa zehn Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,5 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Dreizehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt nur bei etwa einem Dreißigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 67,8 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als ein Drittel plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

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VHV weiter an der Spitze

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder diese frei eingeben.

Im Segment Betriebs-/Berufshaftpflicht sicherte sich ein weiteres Mal die VHV Allgemeine Versicherung AG die Spitzenposition. Die Hannoveraner konnten etwa jede achte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Zweite wurde die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit hauchdünnem Vorsprung vor der Allianz Versicherungs-AG.

Dahinter folgen die Axa Versicherung AG, die Rhion Versicherung AG, die Alte Leipziger Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die HDI Versicherung AG. Die sieben letztgenannten Akteure kamen auf Anteile an den Nennungen zwischen neun und fünf Prozent.

Baloise im Aufwärtstrend

Während die VHV zum achten Mal in Folge von ganz oben grüßt, schob sich die Baloise vom 13. Platz in der Auflage II/2024 über Position sieben (14.3.2025) bis auf den Silberrang nach oben. Die Allianz, die zwischenzeitlich auf Platz neun abgestürzt war, landete in den letzten acht Studienauflagen viermal an zweiter und zweimal an dritter Stelle.

Die Axa schaffte es viermal auf das Siegertreppchen, dreimal davon auf der zweiten und einmal auf der dritten Position. Im schlechtesten Fall wurden die Kölner Siebter. Ein regelrechtes Auf und Ab war nicht nur bei der Allianz, sondern auch bei der Alten Leipziger und der R+V zu beobachten.

Letztere pendelte zwischen dem zwölften (Auflage IV/2025) und dem Bronzerang, den sie im Beobachtungszeitraum zweimal erreichte (Auflagen III/2024 und III/2025). Die Alte Leipziger wurde je einmal Zweite (Auflage III/2024) und Dritte (II/2025). Nach dem Bronzerang belegte sie dann aber zweimal nur den zehnten Platz.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.