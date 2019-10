Makler-Radar: Hilfe für Konkurrenz- und Kooperations-Suche

31.10.2019 – Eine Datenbank für Versicherungs- und Finanzberater soll Vermittlern künftig helfen, ihren regionalen Markt besser einschätzen zu können. Die Datenbank enthält zudem Angaben über Firmen rund um die Niederlassung eines Maklers. Die Daten stammen von Auskunfteien und aus Analysen der Vermittler- Homepages. Noch ist die Datenbank im Aufbau.

WERBUNG

Ein sogenanntes Makler-Radar soll Auskunft über die Qualität und Aktivitäten von Vermittlern geben. Dafür will die BBG Betriebsberatungs GmbH künftig ihre gesammelten großen Datenmengen über den Markt von Versicherungs- und Finanzmakler vermarkten. Die BBG hat deshalb gemeinsam mit dem IT-Haus Mexxon Consulting GmbH & Co. KG eine Gesellschaft gegründet.

Beide Partner halten nun jeweils die Hälfte der Anteile an der Vedata Vertriebsdatenservices GmbH. Die Neugründung erhebt Daten aus Auskunfteien, wie der Crif Bürgel GmbH oder Creditreform e.V. Gleichzeitig werden die Internetauftritte der Vermittler analysiert.

Makler besser einschätzen

Christian Durchholz (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Viele Versicherer kennen ihre Makler nur nach dem Umfang, wie sie Geschäft einreichen“, erläuterte Vedata-Geschäftsführer Dr. Christian Durchholz, der bei der BBG für die Asscompact-Studien verantwortlich ist, anlässlich der Fachmesse DKM.

Er glaubt, dass viele Makler von den Assekuranzen falsch eingeschätzt werden, weil sie keinen Gesamtüberblick über deren Aktivitäten haben. Mit der neuen Datensammlung, dem Makler-Radar, sollen diese Defizite für die Versicherer behoben werden. „Damit kann sich der Maklerbetreuer des Versicherers viel besser auf ein Gespräch vorbereiten“, so Durchholz.

Sechs Versicherer würden derzeit schon das Makler-Radar nutzen, mit weiteren Versicherern sei man im Gespräch. In der Regel wäre ein großer Teil der Versicherungsmakler dem jeweiligen Versicherer vollkommen unbekannt. Die Auskunfteien verdichteten öffentliche Daten. Ähnlich geht Vedata vor, wenn die Webauftritte der Makler untersucht werden.

Umfassendes Profil

So würde ein umfassendes Profil des Versicherungs- oder Finanzvermittlers entstehen, diese würden so transparenter. Eine Einwilligung für die Aufnahme in den Radar durch den betroffenen Makler sei nicht notwendig, weil die Daten öffentlich wären. Dargestellt wird etwa der Schwerpunkt des Geschäfts. Die Datenbank enthält derzeit über 23.500 Maklerunternehmen.

Der Ausbau sei voll im Gange. Der Radar enthält Strukturdaten, wie Rechtsform, Inhaber, Mitarbeiterzahl oder Lizenzierung. Auch Organisationsdaten, wie Pool- und Maklerprogramm-Nutzung oder Verbandsmitgliedschaft werden erfasst.

Zudem werden die Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien untersucht und dargestellt, beispielsweise wie viele Likes der Makler bei Facebook hat. „Dort wo wir Daten nicht ermitteln können, bleiben die Felder offen“, erläuterte Durchholz.

Zugriff auf regionale Marktdaten

Jürgen Baum (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zudem erhebt das Radar die Geodaten von Haushalten und Unternehmen im jeweiligen regionalen Markt. Diese Daten zielen auf die zweite Anwendung der Datenbank, die „Makler-Regio“ getauft wurde. Hier soll der Versicherungsmakler auf einen Blick sehen, wie attraktiv sein regionaler Markt ist, welche Wettbewerber er hat und natürlich, wie das eigene Unternehmen im Profil der Datenbank „aussieht“.

Es gibt einen Radius von 20 bis 50 Kilometer um die Niederlassung und eine interaktive Karte. „Dort kann man im übertragenen Sinn feststellen, ob das eigene Jagdrevier nur von Hasen oder auch von Rehen oder sogar von Elefanten bevölkert wird“, erläuterte der zweite Vedata-Geschäftsführer Klaus Jürgen Baum.

Nicht immer sei man nur von Wettbewerbern umzingelt. Mit Makler-Regio könne man auch Kooperationspartner identifizieren. „Makler, die mitmachen, können uns weitere Daten zur Verfügung stellen oder auch Fehler im Profil korrigieren“, so Baum. Dafür würden Vermittler als Gegenleistung Firmenleads erhalten. In den Leads ist aber nicht enthalten, welcher Vermittler beim jeweiligen Unternehmen aktiv ist.

Marktstart 2020

Auch wenn sich beim Makler etwas verändert, werde es nach Mitteilung sofort ins Profil des Maklers eingebaut. Grundsätzlich würden die Informationen, die man vom Versicherungsmakler erhalte, auf ihre Plausibilität hin überprüft. Auf Fragen aus dem Auditorium, wie das möglich sei, antwortete Baum: „Wir sehen schon, wie viele Mitarbeiter, wie viele Telefonnummern und E-Mail-Accounts ein Vermittler hat und können beispielsweise beurteilen, ob der gemeldete Umsatz realistisch sein kann.“

In einer Welt, die immer transparenter werde, eröffne Makler-Regio eine besondere Vertriebschance. Das Angebot soll im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen.