LV-Geschäft: Diese Vertriebswege machen das Rennen in Europa

3.4.2018 – Der Bankenvertrieb ist europaweit der wichtigste Vertriebskanal der Lebensversicherer, wie aktuelle Zahlen von Insurance Europe zeigen. In Malta, Portugal, der Türkei, Italien und Frankreich kommen zwischen vier Fünftel und fast zwei Drittel des Prämienaufkommens über diesen Vertriebsweg. Einfirmenvertreter liegen in Deutschland wie auch in Slowenien, der Slowakei, Bulgarien und Luxemburg in Front. In Belgien liegen die unabhängigen Vermittler an der Spitze, in Kroatien der Direktvertrieb.

Schon seit vielen Jahren kommt in der Bundesrepublik nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) der mit Abstand größte Anteil des Beitragsaufkommens über die Ausschließlichkeit in die Bücher der Lebensversicherer.

Dahinter folgten zuletzt unabhängige Vermittler und erst an dritter Stelle der Bankenvertrieb, während der Direktvertrieb, genauso wie sonstige Vertriebswege, nur eine untergeordnete Rolle spielt (VersicherungsJournal 14.8.2017, 21.10.2016).

Bankenvertrieb der dominierende Vertriebswege in Europa

Auf kontinentaler Ebene wird der Lebensversicherungs-Vertrieb hingegen von dem Bancassurance-Kanal dominiert, wie kürzlich vom europäischen Versichererverband Insurance Europe veröffentlichte Daten zeigen. Basis sind die von den nationalen Versichererverbänden wie dem GDV gemeldeten Zahlen für das Jahr 2015 – aktuellere Daten liegen europaweit nicht vor.

So liegt der Bankenvertrieb laut Insurance Europe etwa in den großen Märkten Italien, Frankreich und Spanien deutlich in Führung. In Frankreich und Spanien betrug der Bancassurance-Anteil an den gebuchten Bruttoprämien knapp zwei Drittel, in Italien sogar annähernd vier Fünftel. Noch höhere Anteile des Bankenvertriebs (bis zu 82 Prozent) waren in Malta, Portugal sowie in der Türkei zu verzeichnen.

Nationale Unterschiede

Versicherungsagenten sorgten allerdings nicht nur in Deutschland für das meiste Lebensversicherungs-Geschäft, sondern auch in Slowenien, in der Slowakei, in Bulgarien und in Luxemburg. In diesen vier Ländern kamen die Einfirmenvertreter auf einen Anteil von jeweils mehr als die Hälfte.

Den Daten des europäischen Versichererverbands zufolge gibt es weitere nationale Besonderheiten. Wer in Belgien eine Lebensversicherungs-Police abschließen will, geht dafür in erster Linie zu einem unabhängigen Vermittler. Neben Deutschland kommt dieser Vertriebskanal nur noch in Schweden und Bulgarien auf nennenswerte Anteile.

Der Direktvertrieb ist nur in wenigen europäischen Ländern von größerer Bedeutung. So kommt dieser Vertriebsweg in der Slowakei sowie in Polen, Belgien und in Luxemburg auf Anteile zwischen einem Drittel und einem Fünftel an den Prämieneinnahmen. In Kroatien hat der Direktvertrieb unter den Absatzkanälen mit etwa 40 Prozent Anteil sogar die Nase vorne.

Weitere Details

