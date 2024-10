Lebensversicherung: Höhere Garantien, preiswerterer Schutz

28.10.2024 – Wegen des steigenden Höchstrechnungszinssatz kalkulieren die Lebensversicherer ihre Produkte neu. Dabei werden nicht nur bestehende Tarife überarbeitet, auch Neuerungen und teilweise die Rückkehr von Riester-Rentenversicherungen sind in Arbeit. Das zeigt eine Umfrage der VersicherungsJournal-Redaktion. Die Ergebnisse stehen das im aktuellen VersicherungsJournal-Extrablatt. Das Heft kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden.

Seit dem Sommer können sich die Lebensversicherer auf das Anheben des Höchstrechnungszinssatzes von 0,25 auf 1, Prozent (VersicherungsJournal Archiv) vorbereiten. Unter anderem sinken dadurch in den Risikotarifen die Beiträge. Dabei zeigt sich ein überraschender Preistrend (17.10.2024).

In den Kapital- und Rentenversicherungen steigen die garantierten Ablaufleistungen sowie die garantierten Renten beziehungsweise bei Fondspolicen der garantierte Rentenfaktor.

Der Tenor in der Branche ist weitgehend positiv, wie aus einer Umfrage des VersicherungsJournals hervorgeht, an der 16 Lebensversicherer teilnahmen. Die Gesellschaften wollen den gestiegenen Zinssatz ab dem nächsten Jahr überwiegend in ihrer Produktkalkulation voll ausschöpfen.

Lebensversicherer bieten Umstellung auf höheren Rechnungszins an

Manche Versicherer haben schnell reagiert und bieten ihren Kunden bei Abschluss einer Lebensversicherung noch im Jahr 2024 eine Umstellungsoption zum 1. Januar 2025 an. Der „umgekehrte Schlussverkauf“ sorgt dafür, dass die garantierten Versicherungsleistungen dann automatisch auf den neuen Rechnungszins angehoben werden.

Damit können Vermittler ihren Kunden schon im laufenden Jahr die erst ab dem nächsten Jahr geltenden Änderungen zugänglich machen. Die Umstellungsoptionen sind allerdings je nach Versicherer unterschiedlich gestaltet.

Das Heft enthält auch einen Überblick über die aktuellen Altersvorsorgereformen, einen Vergleich der Konditionen der Berufsunfähigkeitsversicherungen für verschiedene Handwerksberufe und wie Vermittler die Digitale Rentenübersicht in der Beratung einsetzen können.

