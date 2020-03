Kunden ticken heute anders: Die fünf Phasen der Kaufreise

17.3.2020 – Das neue Buch „So geht Kundengewinnung heute!“ des Verkaufstrainers, Redners und Autors Roger Rankel modernisiert die bekannte „Kaufreise“. Seinen fünfstufigen „Lead-Loop“ stellt er auf knapp 400 Seiten vor. Die Sammlung praktischer Beispiele und Anregungen stammt aus verschiedenen Branchen, ist locker geschrieben und wird durch motivierende Tipps für die Umsetzung ergänzt. Ziel sei es, möglichst viele konkrete Anfragen, sogenannte Leads, zu generieren und gleichzeitig eine möglichst hohe, effektive Abschlussquote zu erreichen.

Alle Studien und Umfragen belegen: Bei wichtigen Entscheidungen informiert sich die Mehrzahl im Internet, bevor eine persönliche Beratung gewünscht wird. Entsprechend gilt es für Verkäufer, klassische Methoden mit den digitalen Möglichkeiten zu kombinieren. Wie dies richtig funktioniert, möchte das neue Buch „So geht Kundengewinnung heute!“ von Roger Rankel vermitteln.

Roger Rankel (Bild: Fotogentile.com)

Dazu haben hat der Verkaufstrainer und Trainer gemeinsam mit seinen Mitautoren Nicole-Maria und André Weimar die bekannte „Kaufreise“ vom Kaufimpuls bis hin zum Kaufabschluss modernisiert. Ihr „Lead-Loop“ (in etwa die Schlaufe oder der Zirkel) ist eigendynamisch und „sorgt also selbstständig dafür, dass Sie permanent mehr Kunden und Aufträge gewinnen“, behaupten die Verfasser.

Praktische Anregungen für den Erstkontakt

Die fast 400 Seiten des Buches, auf denen das Modell beschrieben wird. sind nach den fünf Phasen der Kundenreise gegliedert.

Für das Triggern (Auslösen) und die nachfolgenden vier Phasen gibt es praktische Tipps in Hülle und Fülle. Ein Verkehrsunfall in der Nachbarschaft oder eine Sturmwarnung: „Es beschäftigt die Menschen emotional und führt dazu, dass sie sich mit dem Thema Versicherungen beschäftigen. Klug wäre es also, für diese Fälle Werbematerial vorbereitet zu haben“, empfehlen die Autoren.

Die Beispiele und Anregungen stammen aus verschiedenen Branchen, sind locker geschrieben und werden durch motivierende Tipps für die Umsetzung ergänzt. „Denken Sie mal darüber nach, wen Sie als Referenz auf Ihrer Website nennen können“, heißt es beispielsweise im Unterkapitel „Weisheit der Vielen“ des Kapitels zwei, in dem es um die Recherchephase geht.

Regenschirme sorgen beim Kunden für ein gutes Gefühl

In der anschließenden Kaufphase reichen die „kurzen und knackigen Tipps von den Besten“, so eine der in dunkelrosa Farbe gehaltenen Unterüberschriften. Sie reichen von „Lächeln Sie Ihren Gesprächspartner an“ bis zur Idee, dem Kunden nach Unterschrift einen Regenschirm zu schenken mit den Worten „Ich lasse Sie nicht im Regen stehen“.

Die einzelnen Abschnitte passen in der Regel auf eine Seite und tragen große, hier himmelblau gestaltete sprechende Überschriften wie „Cross-Selling – Kreuz- und Querverkauf“. Bunte Cartoons – vom Elefanten über einen Einkaufswagen bis hin zu Megaphonen – setzen die Themen bildlich um und regen die Fantasie an.

Der schwergewichtige quadratische Buchblock lädt zum Herumblättern ein. Er vermittelt Spaß und Leichtigkeit. Der Leser wird direkt („Sie sind dran“) wie indirekt aufgefordert, selbst Maßnahmen zu kreieren, auszuprobieren oder zu etablieren.

Kunden binden und Empfehlungen generieren

In der vorletzten Phase des Lead-Loop-Konzepts werden Mittel vorgestellt, um den Kunden sofort nach dem Kauf für sich einzunehmen. Fehlerfreie Durchführung und positive Rückmeldungen etwa sind Pflichtprogramm, um aus Neukunden Bestandskunden zu machen.

In der abschließenden Führsprecherphase „können Sie die Früchte Ihrer bisherigen Arbeit ernten“. Hier spielen die Neuen Medien eine zentrale Rolle. Es gibt Tipps, wie Kunden dazu animiert werden können, das erworbene Produkt oder die Dienstleistung positiv zu bewerten. Begeisterte Kundenstimmen zum Beispiel würden hervorragend in die eigene Website integriert.

Vielleicht passt ein Kundenclub zu Ihnen und Ihren Kunden, regt der Autor des Weiteren beim Leser an. Und fragt: Haben Sie schon einmal daran gedacht, den „Jagdinstinkt“ Ihrer Kunden zur Kundenbindung zu nutzen? Ziel sei es, Empfehlungen zu generieren. Um damit schließe sich der Loop. Ein Fazit der Autoren: „Nur durch die zirkuläre Verkaufsreise wird man dem modernen Kaufverhalten gerecht.“

Umsatz kommt von Umsetzen

„Umsatz kommt von Umsetzen“ ist das Motto von Roger Rankel. So wirbt er auf den letzten rund zehn Seiten für sich selbst. Er fordert dazu auf, ihm Feedback zu seinem neuen Werk zu senden und es weiterzuempfehlen. Darüber hinaus stellt er sich als Redner, Berater, Autor und Prozent einer Video-Power-Schulung vor, inklusive Kontakt- und Kauf- beziehungsweise Buchungsmöglichkeiten.

Damit führt er das Ziel seines fünfstufigen Modells nochmals vor Augen: Möglichst viele konkrete Anfragen, sogenannte Leads, zu generieren und gleichzeitig eine möglichst hohe, effektive Abschlussquote zu erreichen.

Lesetipp

Rankel, Roger/ Weimar, André/ Weimar Nicole-Maria: „So geht Kundengewinnung heute! – Digital und persönlich“, ISBN 978-3-86936-965-5, 384 Seiten, 23,5 x 23,5 cm, erste Auflage, Februar 2020, Gabal Verlag.

Das Buch kosten 29,90 Euro und kann unter anderem auf der Website des Marketingexperten unter diesem Link oder beim Gabal Verlag bestellt werden.