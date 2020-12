Kunden stellen Vermittlern gutes Zeugnis aus

10.12.2020 – In den vergangenen vier Jahren legte das Vertrauen und die Zufriedenheit der Versicherungsnehmer in Vermittler deutlich zu. Das zeigt eine Befragungsreihe von Assekurata. In der Bestandsbetreuung sollten die Berater aber noch nachbessern.

Die Stimmung der Kunden gegenüber Versicherern und Vertrieb hat sich im Laufe der Zeit verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Die Aussage des Unternehmens basiert auf eigenen Erhebungen seit 1996, so eine Mitteilung vom Mittwoch.

Im Rahmen ihrer Ratings befragt die Firma regelmäßig die Klientel zu ihrer Zufriedenheit mit der Versicherungsbranche. Hierbei handle es sich beim Vertrieb insbesondere um Fragen „zum Vertrauen in den Vermittler und zur Zufriedenheit mit der Beratung vor Vertragsabschluss sowie zur Zufriedenheit mit der Betreuung danach“, führen die Analysten aus.

Angaben zur Befragung

Die Ergebnisse der Befragung werden als Indexwert dargestellt. Jeder qualifizierten Antwortoption werde ein Wert zwischen Null und 100 zugeordnet (0 = schlecht; 100 = bester Wert). Das heißt, je höher die Punkte, desto besser die Bewertung der Kunden.

Zur Einordnung erklärt Assekurata: „Ein Indexwert von 75 Punkten oder mehr drückt ein sehr zufriedenes Niveau aus.“ Nach eigenen Angaben haben die Rater zwischen 2016 und 2020 insgesamt 22.100 Kunden von 35 verschiedenen Versicherern telefonisch interviewt. Die Befragungen deckten „alle Sparten und alle Vertriebswege ab“, so das Unternehmen.

Versicherungsnehmer haben viel Vertrauen in Vermittler

Das Vertrauen der Klientel in den Vermittler ist hoch: In den vergangenen vier Jahren ist es um fünf Indexpunkte gestiegen. 2020 erreichte der Glaube in die Verlässlichkeit des Vertriebs mit 85,3 Punkten das bisher höchste Niveau.

Auch die Zufriedenheit mit der Beratung des Vermittlers vor dem Abschluss stieg im Zeitraum der Untersuchung um drei Indexpunkte auf 82,6. Schwankungen lassen sich laut Assekurata daran festmachen, dass die Kunden zu unterschiedlichen Versicherern befragt wurden.

Die Teilnehmer zeigen sich auch von der Betreuung nach Vertragsunterschrift angetan. Hier legte der Indexwert um fünf Punkte auf 82,2 Punkte zu. Der Index für die Kundenpflege „schwankt allerdings stärker und sein Niveau liegt durchschnittlich unterhalb des Vertrauens- und Beratungsindexes“, erklärt Assekurata.

Bild: Assekurata. Zum Vergrößern Bild klicken.

In der Kundenbetreuung stehen Hausaufgaben an

Insgesamt belege die Auswertung, dass die Kunden mit ihren Vermittlern „recht zufrieden sind“, heißt es in der Mitteilung. Bedarf zur Nachbesserung bestehe weniger in der Phase vor dem Abschluss, sondern eher in der Betreuung des Versicherungsnehmers über die Laufzeit des Vertrags.

Als entscheidend für eine Verbesserung bezeichnet die Rating-Agentur „Engagement und Kundenkontakt“. Dafür reiche oft ein Kundenbesuch pro Jahr schon aus. Damit wachse auch das Vertrauen der Klientel. Für Versicherer sei daher wichtig, keine unbetreuten Bestände zu haben.

Dass Verbraucher mit ihrem Berater in Versicherungsfragen zufriedener werden, zeigte ebenfalls eine Befragung der Sirius Campus GmbH im Frühjahr. In der Gunst der Klientel liegen Ausschließlichkeits-Vertreter weit vorne, gefolgt von Maklern und Bankmitarbeitern. Online-Kunden sind dagegen nicht wirklich glücklich (VersicherungsJournal 13.3.2020).