Kunden belohnen Vertraulichkeit mit Treue zum Versicherer

17.2.2023 – Laut einer Untersuchung von Adesso wollen Versicherte Informationen über sich in Sicherheit wissen. Wenn ein Unternehmen das einhält, ist ihm eine hohe Wertschätzung gewiss. Bei den Anbietern gerät die Kunden-Kommunikation zunehmend in den Fokus. Viele planen, diese in den kommenden Monaten auszubauen, wie es aus der Studie hervorgeht.

Wann bleiben Kunden ihren Versicherern besonders lange treu? Und wie sieht die Kommunikation der Zukunft in der Branche aus? Wollen sich die Unternehmen überhaupt ändern?

Das wollte die Adesso SE wissen und hat dazu ihre Studie „Quo vadis Digital Commerce: Was die Kundschaft braucht und was Finanzdienstleister dafür tun?“ durchgeführt. Für die Daten wurden im November 2022 insgesamt 1.036 Kunden zum Kaufverhalten bei Finanz- und Versicherungsprodukten online in Zusammenarbeit mit der Yougov Deutschland GmbH befragt.

Zeitgleich wurden 310 Entscheider aus den Branchen Versicherung und Banking interviewt.

Vertrauen bei eigenen Daten steht bei Kunden ganz oben

Für 71 Prozent der Kunden bei Versicherern und Banken ist Treue zum Dienstleister ganz klar mit dem vertraulichen Umgang der eigenen Daten verbunden. Die Befragten gaben an, dass sie ihrem Versicherer dann besonders langfristig treu bleiben, wenn er die Daten nur für Angebote nutzt, die die eigene Geschäftsbeziehung betreffen.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet fordert das Teilen von Kundendaten an Dritte im Zuge der PSD2 (VersicherungsJournal 5.5.2022) eine besondere Sensibilität von den Unternehmen. Die Versendung der Daten kann nur unter der Einwilligung des Kunden geschehen. Der europäische Versicherer-Dachverband Insurance Europe weist zudem darauf hin, dass nur Daten mit echtem Nutzen für die Versicherten geteilt werden sollten.

Einfachheit und Transparenz bringen Bonuspunkte

Lange Treue kann auch duch Einfachheit im Vertragsverständnis gesichert werden. 69 Prozent wollen die Bestandteile ihres Vertrags verstehen. Gelingt das dem Dienstleister, ist ihm die Loyalität gewiss.

An dritter Stelle rangiert mit 65 Prozent die Transparenz des Versicherers bei Vertragsänderungen. Eine ausführliche, persönliche und informative Aufklärung bringt hier Punkte.

Danach folgt mit 61 Prozent der persönliche Kontakt. Und nur die Hälfte der Befragten gab an, wegen Rabatten, Boni und Ähnlichem ihrem Anbieter treu zu bleiben.

Kunden-Kommunikation bei Versicherern läuft sowohl analog wie auch digital

Ein Teil der Versicherer wählt zur Kommunikation den digitalen Weg. Insgesamt 37 Prozent der Entscheider in den Unternehmen erklärten dies. 31 Prozent nutzen digitalisierte Gespräche parallel zur traditionellen Briefkommunikation.

Der Wunsch, mehr digital mit den Kunden in Kontakt zu treten, ist bei 15 Prozent der Versicherer vorhanden. Sie sprechen ihre Versicherungsnehmer aktiv auf einen Wechsel ins Digitale an.

Ein Wandel zeichnet sich klar ab. Denn lediglich drei Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie keine Veränderung planen und die Kommunikation weiterhin über den Postweg laufen lassen werden.

Gespräche mit Kunden im Fokus der Entwicklung

Pläne für die kommenden drei bis sechs Monate sind bei vielen Entscheidern schon gefasst. Auch hier liegt die Kommunikation im Blick. Der Ausbau in der Bestandskunden-Kommunikation und die Verbesserung von Kundenbindungsmaßnahmen stehen bei 23 Prozent der Befragten auf der Agenda. Ebenfalls 23 Prozent wollen die personalisierte Kundenkommunikation besonders stark in den Fokus nehmen.

22 Prozent planen einen Ausbau der datenbasierten Kommunikation mit den Kunden. Ebenfalls 22 Prozent sprachen sich als Fokus-Projekt für die Verbesserung der Transparenz in der Bearbeitung von Kundenanliegen aus.