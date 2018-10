Kunden als potentiellen Feind behandeln

30.10.2018 – In der Personenversicherung sind die Pflichten durch neues Recht und Rechtsprechung deutlich umfassender und strenger geworden. Der Vermittlungsbegriff wurde ausgeweitet. Das trifft vor allem Agenten. Kunden haben es heute einfacher gegen Vermittler zu klagen. In der Praxis gilt das auch bei Streit mit dem Versicherungsmakler. Denn noch immer liegt die Dokumentation im Argen. Das berichtete Rechtsanwalt Frank Baumann in einem Vortrag auf der DKM. Dort zeigte er Lösungen auf, auch für zusätzliche Honorareinnahmen.

WERBUNG

„Rund 80 Prozent aller Dokumentationen zur Personenversicherung sind schlecht“, stellte Dr. Frank Baumann anlässlich der Fachmesse DKM fest. „Deshalb werden wohl immer wieder Versicherungsmakler beim Schlafittchen gepackt werden“, schätzt der Fachanwalt für Versicherungsrecht von der Kanzlei Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbB.

Frank Baumann (Bild: Schmidt-Kasparek)

Sehr kritisch stellte der Jurist fest, dass Vermittler immer wieder aus der persönlichen Nähe zum Kunden auf die rechtlich vorgeschriebene und notwendige Dokumentation verzichten würden. Die Begründung wäre beispielsweise eine enge Bekanntschaft. Vor Gericht würden diese Makler sofort „schief angesehen“.

Sie müssen leider jeden Kunden so behandeln, als sei er morgen Ihr Feind.

Hohe Anforderungen an Umdeckungen

Damit werde nämlich der Eindruck erweckt, dass der Vermittler auch in anderen Bereichen nicht sorgfältig arbeitet. „Sie müssen leider jeden Kunden so behandeln, als sei er morgen Ihr Feind“, appellierte Baumann an seine Zuhörerschaft.

Bisher hat der Anwalt bei sogenannten Umdeckungen, wenn also ein Altvertrag für den Abschluss eines Neuvertrages gekündigt wird, noch nicht eine einzige rechtlich richtige Dokumentation gesehen.

Bei der Umdeckung von Produkten, müssen die Leistungsmerkmale und der Beitrag des alten und neuen Produkts gegenübergestellt werden. Zudem gilt es den Entscheidungsprozess deutlich zu machen.

Dokumentation – Produktwechsel: Alt zu neu Motivation – Weshalb möchte der Kunde seinen Versicherungsschutz anpassen? Empfehlung nebst Begründung – Warum wird dem Kunden ein Wechsel des Versicherers empfohlen? Was spricht für das empfohlene Produkt im Vergleich zum bestehenden Produkt? Entstehen durch den Wechsel Nachteile? Wurde der Kunde über diese belehrt? Entscheidung des Kunden – Wie hat sich der Kunde entschieden? Bei Abweichung: Warum wurde von der Empfehlung abgewichen?

Kein Kunde will sich verschlechtern

Hier gilt ein Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken (5 U 36/16) als Meilenstein. Baumann: „Kein Kunde will sich ja verschlechtern.“ Daher müsse in einer Synopse klar gemacht werden, welche Vorteile und Gründe für die Umschichtung sprechen.

Konkret formulieren die Richter: „Geht es um einen beabsichtigten Versicherungswechsel unter Kündigung des Vertrages beim bisherigen Mitbewerber in einem existentiell bedeutsamen Bereich, in dem Versicherungsschutz insbesondere wegen der Erfordernisses einer Gesundheitsprüfung nicht ohne weiteres erlangt werden kann, so sind die an den Vermittler gestellten Anforderungen an eine sachgerechte Aufklärung und Beratung besonders hoch.

Er hat zu beachten, dass der Versicherungsnehmer in der Regel weder eine Deckungslücke noch eine Verschlechterung des Versicherungsschutzes in Kauf nehmen will.“

Deutlich erweitert wurde durch neues Recht der Vermittlerbegriff. Der Versicherer müsse bei seiner Vertriebsstätigkeit gegenüber dem Versicherungsnehmer stets ehrlich und professionell in deren bestmöglichen Interesse handeln.

Vermittler fallen als Zeuge aus

Zudem gehöre zur Vertriebstätigkeit Beratung, Vorbereitung von Verträgen einschließlich Vorschlägen und der Abschluss von Verträgen sowie Mitwirkung bei Verwaltung und Erfüllung von Verträgen, insbesondere beim Schadensfall. „Diese Vorschrift gilt über § 59 Abs 1 S. 2 VVG auch für Versicherungsvermittler“, so Baumann.

Diese Ausweitung hat in der Praxis deutliche Folgen. So könne heute, wenn Versicherer und Vermittler verklagt würden, der Agent nicht mehr als Zeuge für die Assekuranz aussagen. Der Kunde sei somit im Streitfall deutlich bessergestellt.

Und Streitigkeiten würden deutlich zunehmen. „Das kommt auch aus einem ganz neuen Selbstverständnis der Kunden, die heute immer einen Schuldigen suchen“, sagte Baumann.

Dokumentation – allgemein Festzuhalten sind: Ort und Datum der Beratung die anwesenden Personen je Partei die Wünsche und Bedürfnisse sowie die Motivation des Kunden der wesentliche Teil der Beratung die Empfehlung die Kundenentscheidung

Mehr Streit

Im Bereich der Versicherung kommen Streitfälle in aller Regel aus der Personenversicherung, also aus der Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung. Demgegenüber sei Streit aus Gewerbepolicen vergleichsweise selten. Für Versicherungsmakler könnte der neue Vermittlerbegriff auch positiv wirken.

So war bisher die rechtliche Beratung nach Abschluss des Vertrages nicht erlaubt. Sie sei nun möglich und notwendig. „Daraus kann man herleiten, dass Versicherungsmakler für ihre Beratung im Schadenfall, beispielsweise für die Berufsunfähigkeits-Versicherung, durchaus auch ein besonderes Honorar erheben dürfen“, erläuterte Baumann.