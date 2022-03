Krieg in der Ukraine: Assekuranz startet Hilfsaktionen

3.3.2022

GDV-Präsident Wolfgang Weiler berichtet, dass zahlreiche Versicherungs-Gesellschaften bereits gespendet und Hilfsaktionen für die Opfer des Ukrainekrieges ins Leben gerufen haben. Die Allianz stellt 12,5 Millionen Euro bereit und die Talanx schnürt ein Paket in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Die Fonds Finanz entsendet einen „Hilfs-Bus“ an die Grenze zur Ukraine.

„Es ist ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Die Invasion bedeutet Krieg mitten in Europa und großes Leid für die Bevölkerung. Solidarität, Vertrauen und Zusammenhalt sind die wichtigsten Werte in Europa.

GDV: We #standwithUkraine

Wolfgang Weiler (Archivbild: Brüss)

Für unsere Versicherungsbranche gilt: We #standwithUkraine“, sagte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), am Mittwoch gegenüber der Presse.

Die Invasion der russischen Armee sei schockierend und stelle eine Zäsur für Europa dar. Die Ukrainer verdienten in dieser für sie schweren Stunde jede Unterstützung.

Die deutschen Versicherer und ihre Beschäftigten beteiligen sich Weiler zufolge mit vielen Initiativen an Hilfsaktionen für die Menschen im Kriegsgebiet. Zahlreiche Unternehmen hätten bereits selbst gespendet und Sammelaktionen unter ihren Mitarbeitern gestartet.

Das Volumen gehe bereits jetzt in den zweistelligen Millionenbereich. Auch der GDV habe unter seinen Mitarbeitern eine Spendenaktion ins Leben rufen.

Allianz stellt bis zu 12,5 Millionen Euro bereit

Die Allianz SE hat am Freitag mitgeteilt, dass sie zehn Millionen Euro zur Unterstützung humanitärer Bemühungen angesichts der Invasion der Ukraine zur Verfügung stellen wird. Die erste Million Euro davon werde sofort an das Deutsche Rote Kreuz gespendet, um den vom Konflikt Vertriebenen und Bedürftigen in der Ukraine zu helfen.

Mit weiteren bis zu 2,5 Millionen Euro würden die Spenden der Mitarbeitenden verdoppelt.

Talanx schnürt ein Hilfspaket von rund 2,5 Millionen Euro

Der Talanx-Konzern hat nach eigenen Angaben ein Hilfspaket für Flüchtende und Direkthilfe in der Ukraine in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro aufgelegt. Mit dem Geld sollen Flüchtende, Familien und Waisen in der Ukraine sowie Hilfsprojekte von Mitarbeitenden unterstützt werden.

Der Krieg mitten in Europa mache zutiefst betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese geopolitische Krise zeigt uns auf dramatische Weise, dass Frieden in Europa und der Welt keine Selbstverständlichkeit ist“, wird berichtet.

Es gelte, zielgerichtete humanitäre Hilfe zu organisieren. „Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und unsere Gedanken sind bei jenen, die in dieser schrecklichen Situation um Angehörige und Freunde trauern und derzeit um ihr Leben fürchten“, schreibt die Gesellschaft.

Fonds Finanz organisiert Hilfsgüter und Transportmöglichkeiten

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat gemeinsam ihrem Tochterunternehmen, der Lets GmbH, am Mittwoch einen Reisebus in Richtung ungarischer-ukrainischer Grenze gestartet. Der Bus ist mit zahlreichen Hilfsgütern beladen und soll die Familien der ukrainischen Mitarbeiter nach München holen. Freie Plätze werden auf der Rückfahrt an alle vergeben, die mit fahren möchten.

Die Versoffice GmbH, ebenfalls eine Tochter von Fonds Finanz, stellt in München und Bingen Wohnungen für die Flüchtlinge bereit.