Krankenzusatz-Versicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

11.7.2022 – Laut der aktuellen Vema-Qualitätsumfrage Krankenzusatz ist die Barmenia der eindeutige Favorit der Partnermakler – bei den Zahn- genauso wie bei den stationären und ambulanten Tarifen. Dahinter folgen Arag und Allianz (Zahn und stationär) beziehungsweise Signal Iduna und Allianz (ambulant).

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich Krankenzusatz-Versicherung unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 29.9.2021) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 1.156 Nennungen bei den Dental-Tarifen und 855 im stationären Bereich ein. Bei den ambulanten Produkten lag die Zahl der abgegebenen Stimmen bei 605.

Zahn: Barmenia erobert Spitzenrang

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter im Zahn-Segment belegt die Barmenia Krankenversicherung AG den Spitzenplatz. Für die Wuppertaler votierte mehr als jeder sechste Befragte. Den Silberrang sicherte sich die Arag Krankenversicherungs-AG mit einem Anteil von einem Achtel.

In einem knappen Rennen um die dritte Position setzte sich die Allianz Private Krankenversicherungs-AG gegen die Continentale Krankenversicherung a.G. durch – mit einem Vorsprung von einer Stimme. Beide Akteure konnte jeweils etwa jede zwölfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Eng ging es auch auf den Plätzen fünf bis zehn zu, die nur sechs Stimmen auseinanderliegen. Dort befinden sich mit Anteilen von jeweils um die 4,5 Prozent die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. vor den gleichauf liegenden Neueinsteigern Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und Universa Krankenversicherung a.G.

Im Vergleich zur vorherigen Umfrage (11.2.2020) gelang der Barmenia der Sprung von Platz zehn an die Spitze. Arag, Allianz, Continentale und DKV fielen dadurch um jeweils eine Stelle zurück. Zudem überholte die Signal Iduna die Hallesche.

Stationär: Barmenia vor Arag vor Allianz

Im stationären Absicherungsbereich sind die ersten drei Positionen in der gleichen Reihenfolge wie bei den Zahn-Tarifen besetzt. Für die Barmenia votiert fast jeder fünfte, für die Arag rund jeder sechste und für Allianz annähernd jeder zehnte Befragte.

An vierter bis siebter Stelle liegen Hallesche, DKV und Signal Iduna mit Anteilen zwischen knapp sieben und etwa fünf Prozent. Dahinter folgen die Inter Krankenversicherung AG, die Continentale, die Axa Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Krankenversicherung AG.

Dabei konnte die Barmenia die Arag überholen, während die Allianz und die Hallesche ihre Ränge aus der letzten Qualitätsumfrage verteidigten. Die DKV ließ die Signal Iduna hinter sich. Die Inter zog an der Continentalen und der Axa vorbei, die beide jeweils eine Position verloren. Neu in den Top Ten vertreten ist die Hansemerkur.

Ambulant: Viele Rangveränderungen

Auch im ambulanten Bereich hielt die Barmenia die Wettbewerber auf Distanz. Und das mit respektablem Vorsprung: Die Wuppertaler kommen mit annähernd einem Fünftel auf einen fast doppelt so hohen Anteil wie die Signal Iduna an zweiter Stelle mit einem Neuntel.

Die Allianz auf dem Bronzerang konnte in etwa jede zehnte Favoritennennung auf sich vereinen. Die Arag auf dem vierten Rang erzielte einen Anteil von knapp einem Elftel, die DKV auf Platz fünf einen von etwa einem Dreizehntel.

Dahinter folgen mit Werten zwischen fast sechs und knapp vier Prozent die Axa, die BBKK, die Continentale, die Hallesche und die Universa. Die drei letztgenannten Akteure schafften den Aufstieg in die Spitzengruppe.

Im Vergleich zu den beiden anderen Bereichen veränderten sich bei den ambulanten Tarifen die Ränge am stärksten. Für die Barmenia ging es von vier auf eins nach oben, für die Signal Iduna sogar von zehn auf zwei. Die DKV verbesserte sich von neun auf fünf. Der Allianz verzeichnete mit Platz drei den höchsten Neueinstieg. Nach unten zeigt die Kurve hingegen bei der Arag (von eins auf vier), der Axa (von zwei auf sechs) und der BBKK (von fünf auf sieben).

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch, zuletzt in der Absicherung des eigenen Hab und Guts (25.4.2022, 23.5.2022, 21.6.2022). Erhebungen wurden auch in der Todesfall- (30.3.2022, 11.4.2022) und der Arbeitskraftabsicherung (9.3.2022, 15.3.2022) sowie in der Pflegezusatz-Versicherung (7.2.2022, 2.2.2022) durchgeführt

Weitere Bereiche waren die betriebliche Vorsorge (8.11.2021, 15.11.2021, 26.11.2021), die Maschinen- (17.1.2022), die D&O- (10.1.2022) und die technischen Versicherung (12.10.2021) sowie die Berufs- und Betriebshaftpflicht- (22.10.2021, 2.8.2021, 7.6.2021) und die Gewerbeversicherung (14.7.2021).

Davor wurden die Ergebnisse in der Rechtsschutz- (8.4.2021, 13.4.2021) und der Tier- und Haftpflicht-Versicherung (10.3.2021) sowie im Bereich Bauversicherungen (5.2.2021) veröffentlicht.