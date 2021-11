Krankenzusatz: Die wichtigsten Impulsgeber für den Abschluss

8.11.2021 – Welche Faktoren im Geschäft mit Krankenzusatz-Policen die wichtigste Rolle spielen, ermittelte Heute und Morgen in einer Studie. Beim Abschluss kommt dem Vermittler immer noch eine Schlüsselposition zu, bei der Informationsbeschaffung holt das Netz deutlich auf.

Was sind für die Kunden zentrale Stationen, Abschlusstreiber und Hürden auf dem Weg zum ergänzenden Kranken-Versicherungsschutz? Diese Frage untersuchte die Heute und Morgen GmbH in ihrer aktuellen Studie „Customer Journey zur Krankenzusatz-Versicherung“.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Das Internet stellt für die Verbraucher kein Hindernis mehr dar, wenn es um den Abschluss einer Police geht. Gerade in der Coronakrise nimmt die Bedeutung des Netzes als Vertriebskanal zu. Gleichzeitig bleiben persönliche Ansprechpartner wie Makler oder Vertreter wichtige Berater.

Angaben zur Studie

Für die Auswertung befragte Heute und Morgen 300 Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die im Haushalt über Versicherungsfragen entscheiden oder mitentscheiden. 106 Konsumenten unterschrieben einen Vertrag oder wechselten ihren Anbieter. 194 Verbraucher suchten dagegen aktiv nach Informationen zu passenden Produkten.

Die aktuelle Auswertung ist eine Folgestudie zu einer Befragung im Jahr 2014. Die vorliegenden Daten „sollen Veränderungen im Informations- und Abschlussverhalten der Kunden“ aufzeigen, heißt es in den Studienunterlagen. Die jetzige Befragung fand online über ein Verbraucherpanel vom 6. bis zum 10. September statt.

Leistungsfall und finanzielle Gründe sind Impulsgeber

Der häufigste Treiber für die Beschäftigung mit einer Krankenzusatz-Police ist der selbst erlebte Leistungsfall wie zum Beispiel eine hohe Arztrechnung. Das gaben 31 Prozent der Befragten an. Hinweisen oder Tipps von Freunden oder Familie folgen 26 Prozent. Bei einem Fünftel der Teilnehmer gibt es einen Leistungsfall im Freundeskreis und 19 Prozent reagieren auf Werbung im Netz.

Wird über einen Wechsel nachgedacht, so sind finanzielle Gründe der häufigste Auslöser (38 Prozent). Hinweise von Freunden (26 Prozent) und Unzufriedenheit mit der Abwicklung eines Leistungsfalls (19 Prozent) sind weitere Impulse, die laut der Marktforscher seit 2014 zugenommen haben. Auf Preiserhöhungen ihres Anbieters reagieren 16 Prozent der Kunden.

Die Informationssuche im Internet hat im Vergleich zur Vorgängerstudie 2014 zugelegt: 85 Prozent nutzen heute diesen Kanal. Die persönliche Beratung über einen Vertreter, Makler oder Bankmitarbeiter spielte eine untergeordnete Rolle (23 Prozent). Die Studienautoren vermuten hier allerdings auch die Coronakrise als eine Ursache.

Die Anzahl der Kontaktpunkte sei im Vergleich zu 2014 aber gestiegen, so die Autoren der Auswertung. Durchschnittlich wurden 2021 drei verschiedene Kanäle genutzt. 2014 waren es 2,4.

Kundenreise zum Abschluss der Krankenzusatzversicherung (Bild: Heute und Morgen).

Zum Vergrößern Bild klicken.

Berater genießt beim Abschluss Vertrauen

Der aktuell am häufigsten gewählte Abschlussweg bei Krankenzusatz-Versicherungen für Neuabschluss oder Wechsel ist, trotz Einschränkungen durch Corona, mit 44 Prozent weiterhin der Berater. Den persönlichen Kontakt bevorzugen 40 Prozent, Telefongespräche nur vier Prozent. Online-Abschlüsse legen aber zu. 2021 sind es 38 Prozent, 2014 waren es 30 Prozent.

Eine Krankenzusatz-Versicherung schlossen die Befragten in der aktuellen Untersuchungsstichprobe am häufigsten bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG ab, sehr dicht gefolgt von der Ergo Krankenversicherung AG (ohne Ergo Direkt). Beide Unternehmen verzeichneten „deutliche Zugewinne“ im Vergleich zu 2014. Konkrete Angaben macht Heute und Morgen dazu nicht.

Auf den weiteren Plätzen folgen, allerdings nur „mit leichtem Wachstum“, die Axa Krankenversicherung AG und die Barmenia Krankenversicherung AG.

Die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten ist 2020 erstmals auf über 27 Millionen gestiegen. Das Plus betrug nach Angaben der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH rund 2,8 Prozent (VersicherungsJournal 5.11.2021). Die größten Zuwächse erzielten Barmenia und Münchener Verein Krankenversicherung a.G.

Abschluss der Versicherung gerne über Webseite des Anbieters

Am häufigsten schließen Interessenten nach wie vor über einen Vermittler ab, den sie bereits vorher persönlich kannten (29 Prozent), jedoch heute seltener als noch 2014. Der Online-Abschluss über ein Vergleichsportal (acht Prozent) hat hingegen zugelegt. Favorit bei den Verbrauchern ist allerdings der Zusatzpolicen-Kauf über die Webseite des Versicherers.

Zum Vergleich: 2014 haben insgesamt 59 Prozent persönlich oder telefonisch über einen Berater ihren Vertrag abgeschlossen oder haben ihren Anbieter gewechselt. 2021 sind es mit 44 Prozent deutlich weniger. Der Kauf über die Homepage (30 Prozent versus 2014: 25 Prozent) und per Vergleichsrechner (acht Prozent versus 2014: fünf Prozent) legte dagegen zu.

Das Netz als große Info-Plattform für Krankenzusatz-Policen

Die letzte Informationsquelle vor der Entscheidung für oder gegen den Abschluss oder Wechsel einer Krankenzusatz-Versicherung ist laut Heute und Morgen das Internet. Hier gelte es aber zu differenzieren, wie die Marktforscher betonen.

„In Fällen, in denen es am Ende tatsächlich zu einem Abschluss oder Wechsel kommt, ist das Internet in mehr als jedem zweiten Fall (56 Prozent) die zuletzt genutzte Informationsquelle; Berater zu 26 Prozent“, heißt es in der Mitteilung zur Studie.

Bei denjenigen, die sich nur informieren, sich also am Ende nicht für einen Vertrag oder Wechsel entscheiden, sei das Internet in zwei von drei Fällen die letzte Informationsquelle (67 Prozent), Berater zu 19 Prozent.

Welche Angebote die Kunden im Bereich der Zusatz-Absicherung insbesondere ansprechen, untersuchte Heute und Morgen diesen Sommer (20.7.2021). Beliebt sind Auslandskranken, Zahnzusatz und Krankentagegeld. Im vergangenen Sommer zeigten junge Kunden Interesse am zusätzlichen Versicherungsschutz. Sie gaben an, auch in Krankenzusatz-Policen investieren zu wollen (16.6.2020).