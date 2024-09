Krankenversicherung: Diese Vertriebswege bringen das meiste Neugeschäft

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

28.9.2023 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der PKV für das Jahr 2022 veröffentlicht. Ein Vertriebsweg dominiert – und die beiden führenden Kanäle bringen mehr als vier Fünftel des Gesamtgeschäfts. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der PKV für das Jahr 2022 veröffentlicht. Ein Vertriebsweg dominiert – und die beiden führenden Kanäle bringen mehr als vier Fünftel des Gesamtgeschäfts. (Bild: Wichert) mehr ...

26.9.2024 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der Lebensversicherung für 2023 veröffentlicht. In der Sparte Leben musste vor allem ein Vertriebsweg Federn lassen. Der alte und neue Spitzenreiter konnte lange nicht so stark zulegen wie der ärgste Verfolger. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der Lebensversicherung für 2023 veröffentlicht. In der Sparte Leben musste vor allem ein Vertriebsweg Federn lassen. Der alte und neue Spitzenreiter konnte lange nicht so stark zulegen wie der ärgste Verfolger. (Bild: Wichert) mehr ...

2.10.2023 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in Kraftfahrt, Rechtsschutz und Sach/ Haftpflicht/ Unfall für 2022 veröffentlicht. In einem Segment ging es äußerst knapp zu, während in einem anderen der führende Vertriebsweg fast dreimal besser da steht als der ärgste Verfolger. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in Kraftfahrt, Rechtsschutz und Sach/ Haftpflicht/ Unfall für 2022 veröffentlicht. In einem Segment ging es äußerst knapp zu, während in einem anderen der führende Vertriebsweg fast dreimal besser da steht als der ärgste Verfolger. (Bild: Wichert) mehr ...

27.9.2023 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der Lebensversicherung für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. In der Sparte Leben musste vor allem ein Vertriebsweg Federn lassen. Der alte und neue Spitzenreiter konnte seinen Vorsprung hingegen ausbauen. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der Lebensversicherung für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. In der Sparte Leben musste vor allem ein Vertriebsweg Federn lassen. Der alte und neue Spitzenreiter konnte seinen Vorsprung hingegen ausbauen. (Bild: Wichert) mehr ...