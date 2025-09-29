Krach im Kundengespräch: Wie man deeskalierend reagiert

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der sechsköpfigen Spitzengruppe gab es einen Auf- und einen Absteiger. Nur ein einziger Akteur zählt seit neun Jahren ununterbrochen zu den Topregulierern. (Bild: Wichert) mehr ...
Franke und Bornberg hat für die Wirtschaftszeitung analysiert, welche Tarife für die vier wichtigsten Teilbereiche das attraktivste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. (Bild: Marc Theis) mehr ...
Eine Frau hatte in der Kfz-Haftpflicht vorsätzlich falsche Angaben gemacht und sich eine höhere Schadenfreiheitsklasse erschlichen. Der Versicherer forderte nach Anfechtung des Vertrags die Differenz zur Prämie, die bei richtigen Angaben fällig gewesen wäre. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Wie stark durch die geplante Gesetzesänderung das Geschäft der Lebensversicherer bedroht ist, hat die Fachhochschule Dortmund untersucht. Dabei kam auch heraus, welchen Irrtümern die Sparer unterliegen und was sie dennoch von der Versicherungslösung überzeugen kann. (Bild: FH Dortmund) mehr ...
Servicevalue hat ermittelt, welche Anbieter Verbraucher am meisten zufriedenstellen. Hinter dem Titelverteidiger trugen sich acht weitere Akteure in die Bestenliste ein. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Der PKV-Verband hat anhand von drei Modellfällen durchgerechnet, wie sich der Reformvorschlag der Sozialdemokraten auf den GKV-Beitrag der Rentner auswirken würde. In einigen Fällen würde sich die Beitragslast mehr als verdoppeln. (Bild: PKV-Verband) mehr ...
Die Maklergruppe übernimmt aktuell einen weiteren Vermittlerbetrieb, der sich auf mittelständische Gewerbekunden spezialisiert hat. (Bild: Aventus) mehr ...
Wurden Mitarbeiter und Kunden rechtswidrig ausgespannt? Nach dem teilweisen Bruch von Bernd Helmsauer mit seinen bisherigen Geschäftspartnern beschäftigt die Konkurrenz des einst familiengeführten Unternehmens mit dem Betrieb seiner Söhne die Justiz. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
PRAXISWISSEN: Wer im Kundengespräch Begeisterung heuchelt, fliegt schnell auf. Denn Gestik und Haltung verraten, was man wirklich denkt. Etwas Wissen darüber hilft, Beratungsgespräche erfolgreicher zu gestalten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Praxiswissen: Der Arbeitstag war voller Tätigkeiten und Gespräche. Doch am späten Nachmittag hat man das frustrierende Gefühl, nichts erledigt zu haben. Die Aufgabenliste ist sogar noch länger geworden. Diese drei Tipps sorgen für Abhilfe. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Viele Versicherungsmakler sind unzufrieden mit ihren Produktgebern; die alltägliche Zusammenarbeit klappt in der Praxis selten problemlos. Und auch nicht alle Anbieter können auf Anfrage des VersicherungsJournals einen klaren Plan nennen, mit dem sie ihre Schwachstellen beheben wollen. (Bild: Tikwa, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
Versicherungsmakler sollen mithilfe neuartiger Services im Alltag entlastet werden: künstliche Intelligenz übernimmt dafür sowohl E-Mails als auch Anrufe. Das versprechen ein Berufskollege und ein Start-up einstiger Wefox-Mitgründer. Wir stellen die Anbieter und ihre Dienstleistungen vor. (Bild: Kuch-Partner) mehr ...
PRAXISWISSEN: Toyota ist bekannt für sein Produktionssystem, das auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess basiert. Davon können auch kleinere Unternehmen lernen – etwa durch einem wachen und unvoreingenommenen Blick aufs Büro. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
PRAXISWISSEN: Viele Beschäftigte haben zwar eine starke emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber, sind aber der Ansicht, dass Treue kaum noch belohnt wird – mit negativen Folgen für Betriebsklima und Arbeitsleistung. Vier Tipps zeigen, wie man gegensteuern kann. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...