Krach im Kundengespräch: Wie man deeskalierend reagiert

17.2.2026

Immer mal wieder kommt es in Kundengesprächen zu Missverständnissen. Kunden können dann ungehalten reagieren, werden unsachlich oder sogar persönlich. Im Interesse von Verkäufern kann es dann nur sein, zu deeskalieren. Die nachfolgenden drei Tipps zeigen einen Weg auf, wie man reagieren kann.

  • Innerlich einen Schritt zur Seite treten: Eine Möglichkeit, auf unsachliche und persönliche Kommentare unter der Gürtellinie zu reagieren, ist es, eine kurze Pause zu machen. Dann Blickkontakt aufzunehmen, zu lächeln und ohne einen Kommentar ruhig weiterzusprechen. Damit nimmt der Berater Spitzen aus dem Gespräch.
  • Kurz und knapp antworten: Um Versicherungsvermittler von ihrem Kurs abzubringen, sie zu verunsichern und zu verwirren, stellen Kunden eventuell eine provozierende Frage: „Sind Sie wirklich dieser Meinung?“ Eine knappe Antwort, wie zum Beispiel „Ja!“, ohne weitere Erklärungen, verhindert, einen Nebenschauplatz aufzumachen. Und man kann das Gespräch weiterhin in der Hand behalten.
  • Präzise zurückfragen: Mit präzisen Rückfragen können Berater unsachlichen Kommentaren oder verwirrend formulierten Fragen die Schärfe nehmen. Schlüsselworte sind „genau“, „exakt“ oder „im Detail“. Geht ein Kunde einen Mitarbeiter mit entsprechenden Zwischenfragen an, dann kann dieser präzise Rückfragen stellen: „Um was genau geht es ihnen?“ oder „Was exakt ist der Punkt, den Sie ansprechen?“ So kommt man in einem Gespräch wieder auf die Sachebene zurück, indem man den Kunden dazu bringt, sein momentanes Unverständnis zu präzisieren. Für die Versicherungsfachkraft ist es dann auch leichter, das Missverständnis zu klären.

Jens Gieseler

Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.

