Kooperation mit Spezialmaklern lohnt sich für beide Seiten

Weitere Auszüge dieses Gesprächs finden sich im VersicherungsJournal Extrablatt 3|2019 „Kreditversicherung – Ohne Spezialisierung spezielle Risiken decken“. Dieses Heft beschäftigt sich mit der Kreditversicherung und ihren Möglichkeiten für breit aufgestellte Versicherungsvermittler. Die Konjunktur in Deutschland, aber auch weltweit, trübt sich ein. Damit wächst die Gefahr, dass wichtige Abnehmer ihre Rechnungen nicht mehr zahlen wollen oder können. Mit einer Warenkredit-, Exportkredit- oder auch Investitionsgüterkredit-Versicherung können sich Lieferanten gegen die finanziellen Folgen schützen, dass ihre Abnehmer ihre Rechnung nicht bezahlen. Nach Marktschätzungen haben sich nur 15 bis 20 Prozent der mittelständischen Firmen entsprechend versichert. Im Handwerk soll die Quote sogar unter fünf Prozent liegen. Gewerbe- oder Firmenvermittler, die die Geschäftsführung beraten, müssen nach Einschätzung von Experten über diese Risiken und ihre Absicherungs-Möglichkeiten aufklären. Doch klassische Versicherungsmakler sind in der Regel keine Spezialisten in Sachen Warenkreditversicherung. In diesem Heft geht es zudem um die Kautions- sowie die Vertrauensschaden-Versicherung, weil diese oft zusammen mit der Kreditversicherung zusammengefasst werden. Das ergibt auch Sinn, denn in konjunkturell schwachen Zeiten wollen und sollten alle mehr Eventualitäten absichern, um hoffentlich vorhandene Reserven zu schonen. Das Heft steht seit 26. August kostenlos als PDF-Datei zum Download im Internet zur Verfügung. Premium-Abonnementen wurden bevorzugt bedient und hatten bereits zuvor Zugriff auf die neue Ausgabe. Wer das Heft noch nicht abonniert hat, kann diese Ausgabe nur online lesen – sich aber für alle späteren Ausgaben unter diesem Link registrieren.