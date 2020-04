Konkrete Auswirkungen der Coronakrise auf Vertreter und Makler

1.4.2020 – Nicht nur Mitarbeiter der Versicherer zogen um ins Homeoffice, sondern auch die Mehrheit der Vermittler, wie Umfragen belegen. Schon jetzt stellen Makler und Vertreter Rückgänge im Neugeschäft sowie Umsatzverluste fest.

Kontaktsperren in allen Bundesländern führten dazu, dass immer mehr Arbeitgeber ihre Belegschaften zum Arbeiten nach Hause schickten. Das betrifft auch viele Versicherungs-Angestellte und Selbstständige.

Die Option, am eigenen Schreibtisch zu arbeiten, wird von der Bevölkerung akzeptiert. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) Anfang März unter mehr als 1.000 Angestellten wären 75,4 Prozent grundsätzlich bereit, während der Coronakrise im Homeoffice zu arbeiten (24.3.2020).

54,3 Prozent der befragten Angestellten denken, dass ihr Arbeitgeber technisch dazu in der Lage sei, ihnen die Arbeit von zuhause zu ermöglichen. 45,7 Prozent der Befragten sehen ihren Arbeitgeber noch nicht dazu bereit (17.3.2020). Infos für Chefs und Mitarbeiter zur Heimarbeit hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (9.3.2020).

Die Mehrheit arbeitet im Homeoffice

In einer am Dienstag beendeten Kurzumfrage des VersicherungsJournals gaben 63,1 Prozent der 415 Teilnehmer an, dass sie wegen Corona überwiegend im Homeoffice arbeiten. 27,5 Prozent gehen derzeit noch ins Büro. Generell in den eigenen vier Wänden arbeiten 8,4 Prozent.

Das bedeutet, dass von den normalerweise aushäusig Tätigen nun mehr als zwei Drittel (69,7 Prozent) zum Arbeiten zumindest überwiegend zuhause bleiben. Nur noch knapp über 30 Prozent der üblichen Besetzung hält im Büro „die Stellung“.

Die Coronakrise drückt auf die Stimmung

Die aktuelle Coronakrise und die damit einhergehenden Einschränkungen haben Auswirkungen auf die Stimmungslage der Vermittler, wie der Branchendienst „Asscompact“ in einer Online-Umfrage gemeinsam mit Professor Dr. Matthias Beenken von der FH Dortmund ermittelte.

Sechs von zehn Befragten fühlen sich in dieser Situation „besorgt“ oder „sehr besorgt“. Entspannter zeigen sich noch Makler und Mehrfachvertreter. Arbeiten im Homeoffice sei bei den Inhabern mehrheitlich verbreitet, so das Ergebnis der Befragung.

Die Zahl der persönlichen Kundentermine hat nach Angaben der befragten Vermittler erheblich abgenommen. Ein Ausgleich durch entsprechend mehr telefonische Termine oder Videoberatung sei nicht auszumachen.

Rückgang im Neugeschäft

Nach Auswertung der Asscompact-Umfrage sieht bereits „gut die Hälfte einen erheblichen Rückgang im Neugeschäft“. Allerdings gebe es bislang keine nennenswerte Veränderung bei Kündigungen oder bei Schadenmeldungen.

Umsatzverluste gaben 31 Prozent der Befragten an (Stand: 25. März). Bedarf für Investitionen oder Kredite sieht nur ein geringer Teil der Vermittler. Die Digitalisierung im eigenen Betrieb wollen aber 40 Prozent der Teilnehmer vorantreiben.

Von den befragten Maklern und Mehrfachvertretern gaben 59 Prozent an, dass sie derzeit im Homeoffice arbeiten. Bei den Ausschließlichkeits-Vertretern sind es laut Umfrage 65 Prozent.

Kunden gewöhnen sich an digitalen Austausch

Unter den befragten Maklern und Vertretern sehen aber auch einige Teilnehmer Vorteile: 54 Prozent geben mit „trifft voll zu“ an, dass sie jetzt unnötigen Fahraufwand reduzieren. 39 Prozent finden, dass die Produktgeber jetzt „gezwungen sind, digitaler zu werden“. Und 14 Prozent meinen, dass sich ihre Kunden gerade an die digitale Kommunikation gewöhnen.

Ob sich die Online-Beratung durchsetzen wird, hänge auch davon ab, wie lange die Pandemie den Geschäftsbetrieb in Deutschland beherrsche, erklärte zum Beispiel der Alte Leipziger/Hallesche-Konzern auf Nachfrage.

„Generell gilt für den Vertrieb, dass das persönliche Gespräch, ob gemeinsam in einem Raum oder virtuell am Bildschirm, sehr wichtig ist und bleibt.“ So lautet die Einschätzung der Gruppe (27.3.2020).