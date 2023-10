Komposit: Diese Vertriebswege bringen das meiste Neugeschäft

2.10.2023 – Die Ausschließlichkeit festigte 2022 ihre Führungsposition unter den Vertriebskanälen in der Kompositversicherung vor den Maklern. Besonders deutlich distanzierte die Ausschließlichkeit die anderen Absatzkanäle in Rechtsschutz, während es im Segment Sach/ Unfall/ Haftpflicht am knappsten zuging. Der Direktvertrieb schnitt in Kraftfahrt am besten ab und rangiert dort nur knapp hinter den Maklern. Dies zeigt die Vertriebswegestatistik des GDV für das Geschäftsjahr 2022.

In der Kompositversicherung haben sich auch im vergangenen Jahr die Neugeschäftsanteile der einzelnen Vertriebswege wieder verschoben. Dies geht aus der aktuellen Vertriebswegestatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Einfirmenvermittler in Sach/ Unfall/ Haftpflicht an erster Stelle

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 25.7.2022), veröffentlichte der GDV keine Zahlen für das gesamte Segment, sondern nur für die Bereiche Kraftfahrt, Rechtsschutz sowie Sach/ Unfall/ Haftpflicht. In allen drei Segmenten liegt die Ausschließlichkeit an erster Stelle (jeweils nach vermitteltem Jahresbeitrag).

Am knappsten ging es dabei im Bereich Sach/ Unfall/ Haftpflicht zu. Hier liegen die Exklusivagenten (42,6 Prozent) nicht einmal drei Prozentpunkte vor den Maklern (39,8 Prozent). Nur eine untergeordnete Bedeutung haben die Banken mit etwa sechs Prozent sowie die Kategorie „Sonstige Vertriebe“, die Mehrfachvertreter und der Direktvertrieb mit jeweils gut vier beziehungsweise unter vier Prozent.

WERBUNG

Größte Anteil bei hauptberuflichen Vermittlern

Bei den Einfirmenvermittlern entfiel der größte Anteil von gut 92 Prozent auf hauptberufliche Vermittler. Etwa ein Achtzehntel kam über den angestellten Außendienst in die Bücher der Versicherer, während nebenberufliche Vertriebskräfte so gut wie keine Rolle spielten.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei der Ausschließlichkeit und den Maklern keine Veränderungen. Die Mehrfachvertreter erzielten deutliche und der Direktvertrieb leichte Zugewinne. Hingegen verloren die Kreditinstitute und die „Sonstigen“.

Einfirmenvertreter auch in Kraftfahrt führend

In der Kraftfahrtversicherung kamen die Exklusivagenten mit 46,3 Prozent auf einen minimal gesunkenen, aber immer noch fast doppelt so hohen Anteil wie die Makler (24,8 Prozent ).

An dritter Stelle folgt der Direktvertrieb mit 18,5 Prozent, was einen Rückgang von annähernd einem Prozentpunkt bedeutet. Dies entspricht allerdings dem mit Abstand höchsten Anteil in allen Sparten, wie der Versichererverband Mitte September bereits vorab bekannt gegeben hatte (15.9.2023).

Die „Sonstigen Vertriebe“ blieben genauso unterhalb der Fünf-Prozent-Marke wie die Banken und die Mehrfachvertreter. Dabei hatten die „Sonstigen“ Rückgänge und die Mehrfachvertreter Zuwächse zu verzeichnen.

Bei den Einfirmenvermittlern entfiel auch hier der Löwenanteil von über 92 Prozent auf hauptberufliche Vermittler. Dahinter liegen allerdings die nebenberuflichen Vertriebskräfte vor dem angestellten Außendienst (knapp unter zwei Prozent).

Rechtsschutz: Ausschließlichkeit dominiert den Markt

In der Rechtsschutz-Versicherung konnten die Exklusivagenten trotz Verlusten von fast einem Prozentpunkt (von 58 auf 57 Prozent) ihre Vormachtstellung behaupten. Auch die Makler verloren (20,8 Prozent nach 21,3 Prozent im Jahr zuvor).

Den dritten Rang teilen sich der Direktvertrieb und die Kreditinstitute mit jeweils fast acht Prozent. Ersterer gewann auf gleichem Niveau hinzu wie Letztere verloren. Die „Sonstigen Vertriebe“ und Mehrfachvertreter kamen auf knapp über beziehungsweise unter drei Prozent.

Auch in diesem Segment dominierten in der Ausschließlichkeit die hauptberuflichen Vermittler (94 Prozent Anteil). Etwa ein Vierundzwanzigstel kam über den angestellten Außendienst in die Bücher der Versicherer, das verbleibende Siebenundfünfzigstel auf nebenberufliche Vertriebskräfte