Komposit: Diese Produktgeber bieten den besten Maklerservice

14.11.2023 – In der Schaden-/ Unfallversicherung verfügt aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die Haftpflichtkasse über den besten Maklerservice. Den Silberrang teilen sich die K&M, die VHV und der Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2023“, die auf einer Befragung von 460 Maklern und Mehrfachvertretern beruht.

WERBUNG

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Dazu gehörte neben der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 3.11.2023) auch die Schaden-/ Unfallversicherung.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2023“ beruht auf einer zwischen Ende August und Mitte September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 463 Versicherungsmaklern und Finanzanlagen-Vermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 56,2 Jahre alt und haben 28,3 Jahre Branchenerfahrung.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/ Prozesse/ Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnitts-Bewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie der Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden und die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale ermittelt – in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr (4.11.2022, 14.11.2022). Dahinter folgen das Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale und die Kompetenz der Maklerbetreuer.

Haftpflichtkasse klettert auf den Spitzenplatz

Im Bereich Schaden-/ Unfallversicherung setzte sich die Haftpflichtkasse VVaG gegen die Wettbewerber durch. Die Roßdorfer steigerten sich um vier auf 90 Punkte und kletterten vom dritten Rang auf die Pole Position.

Das Unternehmen schaffte es in acht der zwölf Kriterien unter die drei besten Akteure. Darunter waren auch die drei für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekte „Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden“, „Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“ und „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“.

In den ersten beiden Aspekten hielt der Anbieter sogar die gesamte Konkurrenz auf Distanz (jeweils ein Zähler Vorsprung). Jeweils geteilte Spitzenplätze schaffte die Haftpflichtkasse auch in Sachen Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner, Vermittlerportal sowie in der Kategorie „digitale Unterstützung/ Prozesse/ Tools“.

K&M, VHV und Volkswohl Bund teilen sich den Silberrang

Auf dem Silberrang liegen gleichauf mit jeweils 89 Zählern die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M), die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive des Makler-Onlineportals „Prokundo“).

Trotz einer Verbesserung um zwei Punkte reichte es für K&M nicht zur in den Vorjahren gehaltenen Spitzenposition (18.11.2022, 12.11.2021, 9.11.2020). Der Deckungskonzeptanbieter punktete insbesondere mit der Top-Bewertung beim Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale sowie jeweils zweiten Plätzen in den beiden wichtigsten sowie vier weiteren Aspekten.

Abschneiden bei den Leistungskriterien

Die VHV machte vier Punkte und einen Rang gut. Die Stärken liegen aus Vermittlersicht bei den kundenbezogenen Unterlagen, dem Vermittlerportal, den Marketingmaterialien sowie in den Kriterien „digitale Unterstützung/ Prozesse/ Tools“ und „digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung, wo es jeweils zur Topbewertung reichte.

Ein gewisser Nachholbedarf besteht in den drei wichtigsten Aspekten – angesichts von bis zu sechs Zählern Rückstand auf die Top Drei.

Der Volkswohl Bund steigerte sich um fünf Zähler und verbesserte sich von sieben auf zwei. Die Gesellschaft punktete vor allem mit den kompetentesten und engagiertesten Maklerbetreuern und jeweils dritten Rängen bei den Marketingmaterialien und beim Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale. In allen anderen Aspekten liegt das Spitzentrio maximal drei Punkte entfernt.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die 474-seitige „Marktstudie Maklerservice 2023“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern in den Geschäftsbereichen insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften.

Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.