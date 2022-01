11.1.2022 – 1.942 Sanktionen wurden 2020 im EWR wegen Verstößen gegen die IDD verhängt – marginal mehr als 2018/19. Der Großteil davon, 1.562, entfiel auf Deutschland – etwas weniger als 2018/19. Soweit es um Strafzahlungen ging, wurden EWR-weit knapp 800.000 Euro eingefordert.

Zum zweiten Mal hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) einen Jahresbericht über Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen die Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) veröffentlicht.

Darin wird auf Basis der verfügbaren Daten analysiert, wie viele und welche Strafen und anderen Maßnahmen die Aufsichtsbehörden 2020 verhängt haben. Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor.

EWR-weit 1.942 Sanktionen, 1.562 in Deutschland

Insgesamt wurden demnach in 17 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – das sind die EU-27 plus Norwegen, Island und Liechtenstein – 1.942 Sanktionen ausgesprochen.

Das bedeutet eine Zunahme um 0,99 Prozent gegenüber dem „IDD-Rumpfjahr“ 2018 und dem Jahr 2019: In diesem Zeitraum waren in acht Staaten 1.923 Sanktionen ausgesprochen worden. Der Löwenanteil entfiel auch 2020 auf den größten Markt in der EU, Deutschland: Hier wurden 1.562 Sanktionen gezählt.

Gegenüber 2018/19 ist das ein geringfügiger Rückgang um 26 Fälle (minus 1,64 Prozent).

Geldstrafen in rund sechs von zehn Fällen

Die Behörden können Verstöße gegen IDD-Vorschriften auf unterschiedliche Weise ahnden.

Häufigste Sanktionsart waren 2020 Strafzahlungen (1.141 Sanktionen oder 58,75 Prozent), gefolgt von einem Widerruf der Eintragung als Vermittler (568 Fälle oder 29,25 Prozent). 2018/19 war es mit 1.029 Entzügen (53,51 Prozent) und 735 Geldstrafen (38,22 Prozent) noch umgekehrt gewesen.

Die Summe der Strafzahlungen belief sich 2020 auf 793.571 Euro, ein Rückgang um 16,09 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Zu beachten ist allerdings, dass diese Summen nicht die in Deutschland verhängten Strafen enthält. Denn für die Bundesrepublik ist zwar die Anzahl der Geldstrafen bekannt – 1.100 im Jahr 2020, nach insgesamt 718 in den Jahren 2018 und 2019 –, nicht aber ihre Höhe.

Schwerpunkt: berufliche und organisatorische Anforderungen

Inhaltlich hatte die große Mehrheit der Verstöße, EWR-weit betrachtet, mit Artikel 10 der IDD zu tun. Dieser enthält Vorgaben zu Berufszugang und Weiterbildung.

In Bezug auf Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln (Kapitel V der IDD) sowie die „zusätzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Versicherungs-Anlageprodukten“ (Kapitel VI) wurde eine Zunahme der Verstöße verzeichnet: bei jenen nach Kapitel V von 40 auf 152, bei jenen nach Kapitel VI von 51 auf 93.

Nach den Artikeln 24 (Querverkäufe) und Artikeln 25 („Aufsichts- und Lenkungsanforderungen“: Produktgenehmigungs-Verfahren, Zielmarkt) habe es bislang keine Sanktionen gegeben, stellt die Eiopa fest.

Unter dem Strich weist der Bericht 2.172 Verstöße (2018/19: 2.116) aus. Diese Zahl ist größer als die Anzahl der oben genannten 1.942 Sanktionen, weil sich manche Sanktionen auf die Brüche mehrerer Vorschriften beziehen können.

Noch zu früh, um weitreichende Schlüsse zu ziehen

Doch auch wenn die IDD nun schon eine ganze Weile zum vertrieblichen Alltag gehört, betont die Eiopa: Auch die Zahlen des zweiten Sanktionen-Berichts seien so zu verstehen, dass sie eine „Übergangsphase“ zwischen der alten Versicherungs-Vermittlungs- und der Versicherungsvertriebs-Richtlinie abbilden.

Eine erhebliche Anzahl an Staaten habe bislang noch überhaupt keine Sanktionen ausgesprochen, unterstreicht die Eiopa in diesem Kontext. Für die Zukunft geht sie deshalb davon aus, dass die Anzahl der nationalen Aufsichtsbehörden, die Sanktionen aussprechen, zunehmen wird.

Alles in allem wäre es zurzeit noch verfrüht, weitreichende Schlussfolgerungen aus den vorliegenden Daten abzuleiten, so die Eiopa.

Sanktionen gegen IDD-Vorschriften, Länder absteigend nach Anzahl sortiert Land Anzahl der Sanktionen und Maßnahmen Davon waren administrative Geldstrafen Summe der Geldstrafen* Durchschnittliche Höhe der Geldstrafen* 2020 2018-19 2020 2018-19 2020 2018-19 2020 2018- 19 Deutschland 1.562 1.588 1.100 718 k. A. k. A. k. A. k. A. Belgien 156 165 4 6 302.500 660.000 75.625 110.000 Frankreich 118 117 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Ungarn 23 24 8 9 79.694 269.710 9.962 29.968 Dänemark? 21 15 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Malta 14 7 5 1 130.550 8.000 26.110 8.000 Slowakei 11 – 2 – 4.000 – 2.000 – Rumänien 8 – 8 – 14.000 – 1.750 – Tschechien 7 – 6 – 31.244 – 5.207 – Bulgarien 6 5 6 – 7.158 k. A. 1.193 – Kroatien 4 – k. A. – k. A. – k. A. – Liechtenstein 4 – k. A. – k. A. – k. A. – Österreich 3 – 1 – 210 – 210 – Island 2 – 1 – 224.215 – 224.215 – Litauen 1 2 – 1 k. A. 8.000 – 8.000 Polen 1 – k. A. – k. A. – – Schweden 1 – – – – – – – 13 weitere** – – – – – – – – Gesamt 1.942 1.923 1.141 735 793.571 945.710

Der 75-seitige Bericht „Eiopa 2nd annual report on administrative sanctions and other measures under the insurance distribution directive (IDD) (2020)“ kann als PDF-Dokument von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.