Kleinbetriebe und Mittelständler über Social Media als Kunden gewinnen

29.10.2021 – Mit 2,6 Millionen kleineren und mittleren Unternehmen bietet der deutsche Gewerbeversicherungs-Markt erhebliches Potenzial. Dienstleistungen, Handwerk und Handel gehören zu den interessantesten Segmenten. Verträge und Bedingungen sind oft veraltet. Makler können in Social Media mit zielgruppenspezifischen Inhalten Aufmerksamkeit generieren. Sucht der potenzielle Kunde seinerseits den Kontakt, sollte eine virtuelle Beratungsmöglichkeit angeboten werden. Feedback-Möglichkeiten und regelmäßige, ergänzende Inhalte runden die Präsenz im Netz ab.

98 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Kleinbetriebe oder Mittelständler. Insgesamt gibt es über 2,6 Millionen solcher sogenannten KMU. „Der Markt bietet ein großes Potenzial für Versicherungsmakler“, stellte Jan Roß, Bereichsvorstand Makler der Zurich Gruppe Deutschland, zu Beginn seines Vortrags auf der diesjährigen DKM (VersicherungsJournal 28.10.2021) fest.

Jan Roß (Bild: Thome)

Deshalb hat sein Unternehmen eine große Offensive gestartet. Nach eigenen Analysen gehören Dienstleistungen, Handwerk und Handel zu den interessantesten Segmenten. „Sie sind im Augenblick sehr stark“, erläuterte Jan Roß am Beispiel von Gas-, Wasser- und Heizungsbetrieben.

Laut dem Statistikportal Statista hätten allein 2,2 Millionen Personen eine Modernisierung ihres Badezimmers sicher geplant. Dies erfordere die Absicherung von Nachbesserungs-Begleitschäden.

Aktualisierungsbedarf beim Versicherungsumfang

Unabhängig von der Branche seien Versicherungsverträge oder -bedingungen mit Sublimits oft veraltet.

Nicht zuletzt habe die Corona-Pandemie die Risikoprofile verändert, unter anderem durch Homeoffice und Lieferservice. Oder der Handwerker hat einen Showroom eingerichtet, der unter- oder nicht versichert ist.

Es besteht also zumindest Aktualisierungsbedarf beim bestehenden Versicherungsumfang. Da laut einer Studie aber in der Regel nur eine geringe Bindung der Mittelständler an den bisherigen Betreuer besteht und die Zahl der Neugründungen beachtlich ist, haben aktive Makler gute Chancen, neue Kunden zu gewinnen.

Mit relevanten Inhalten für die Zielgruppe punkten

Damit dies gelingt, muss der Makler zunächst die Zielgruppe klar definieren und sich mit ihr auseinandersetzen. Sind es alle Gewerbetreibenden vor Ort, die Restaurants in der Region oder Ökotextilienhersteller? Was interessiert die ausgesuchte Zielgruppe? Über welche Themen tauscht sie sich im Internet aus oder sucht dort Informationen?

Ziel ist es, die ausgewählte Kundengruppe gut kennenzulernen, um dann in den sozialen Medien mit zielgruppenspezifischen Inhalten Aufmerksamkeit zu generieren. Die für ihre Internetpräsenz ausgezeichnete Pferdeversicherungs-Spezialistin Anja Tylkowski hob diesbezüglich hervor: „Inhalte werden immer wichtiger und sie müssen hochwertig, einzigartig und hilfreich sein“ (21.4.2021).

Bis dahin ist der Weg allerdings weit. Einsteigern empfiehlt Jan Roß deshalb, mit fertigen Texten zu beginnen. „Es gibt Digidor-Kampagnen, die Makler nutzen können.“ Sein Haus bietet beispielsweise eine Cyber-Schutz-Kampagne an, die Informationen über die während Corona steigenden Cyberrisiken bis hin zu Tipps für Kunden und ein Kontaktformular umfasst.

Virtuelle Beratung anbieten

Wichtig ist dabei, regelmäßig mit neuen Inhalten präsent zu sein. Das schafft Aufmerksamkeit und hoffentlich eine wachsende Fangemeinde. Sucht der potenzielle Kunde dann seinerseits den Kontakt, sollte eine virtuelle Beratungsmöglichkeit angeboten werden. „Zeigen Sie, wie Sie beraten in den sozialen Netzwerken“, forderte Jan Roß seine Zuhörer auf.

Außerdem sollten Feedback-Funktionen nicht fehlen. Internetaffine Kunden suchen nicht nur Informationen im Netz, sondern geben und lesen hier auch Bewertungen. Mitteilenswert nach Beauftragung sind in jedem Fall Informationen zu Ergänzungsprodukten, Neuerungen und allgemeinen Entwicklungen wie steigende Cyberkriminalität – sei es via Social Media oder via E-Mail.

Einfach einmal durchspielen

Jan Roß ist fest überzeugt, dass KMU durch relevante Inhalte in den sozialen Netzwerken auf Versicherungsberater aufmerksam gemacht werden können. „Es gibt viele bislang ungedeckte Inhalte“ und „ich bin da, wo mein Kunde ist“.

Er rät Maklern, „den Prozess, beginnend mit der Zielgruppendefinition, einfach einmal durchzuspielen“. Mit den vorhandenen fertigen Bausteinen sind die ersten Schritte relativ einfach. Im Laufe der Zeit kann sich daraus nach und nach ein unverwechselbares Profil entwickeln mit ganz eigenen Themen und Texten.