Keine Pflicht zur Onlinekommunikation

7.7.2021 – Unternehmen dürfen ihren Kunden auch nach Abschluss eines Onlinevertrages nicht vorschreiben, dass eine Kommunikation ausschließlich auf elektronischem Weg zu erfolgen hat. Das hat das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 29. April 2021 entschieden (312 O 94/20).

Der Entscheidung lag eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) gegen einen Energieversorger zugrunde. In dessen Vertragsbedingungen hieß es, dass die Lieferverträge reine Onlineverträge seien. Die Kommunikation mit dem Unternehmen habe daher ausschließlich auf elektronischem Wege zu erfolgen.

Das ging den Verbraucherschützern zu weit. Denn die Klausel schließe aus, dass Kunden zum Beispiel Kündigungen oder einen Widerruf eines Vertrages per Einschreiben mit Rückschein erklären dürften, um so den Zugang bei dem Unternehmen sicher nachweisen zu können.

Verstoß gegen gesetzliche Regelung

Der Energieversorger weigerte sich jedoch, die Klausel nicht mehr zu verwenden. So reichte der VZBV Klage beim Hamburger Landgericht ein. Das gab der Unterlassungsklage statt.

Nach Ansicht des Gerichts lässt die Klausel zur Kommunikation mit dem Unternehmen durchschnittliche Vertragspartner völlig darüber im Unklaren, wie und in welcher Form sie eine wirksame Kündigungserklärung abgeben können.

Die Klausel verstoße zudem gegen die gesetzliche Regelung. Denn nach der dürften Kunden auch mit einem einfachen Brief oder per Einschreiben kündigen und andere Erklärungen abgeben.

Kosten nicht präzisiert

Für unwirksam erklärte das Gericht auch eine weitere Klausel. Der zufolge konnte der Energieversorger seinen Kunden Kosten für Briefe „verursachergerecht“ in Rechnung stellen, wenn sie sich noch nicht auf dem Kundenportal registriert hatten oder dem Unternehmen eine elektronische Kommunikation aus „vom Kunden zu vertretenden Gründen“ nicht möglich war.

Die Richter monierten, dass die Kosten für die Briefpost in keiner Weise präzisiert worden seien. Es sei nämlich nicht erkennbar, ob neben dem Porto weitere Kosten für Material oder Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt werden sollen. Die Kosten könnten dadurch unangemessen hoch ausfallen, so dass auch diese Klausel nicht mehr verwendet werden dürfe.

VZBV: Keinen Kunden diskriminieren

Der Verband der Verbraucherschützer stellte dazu fest: „Kein Kunde sollte diskriminiert werden, weil er am bewährten Brief bei einer Kündigung festhält. Das Urteil des Landgerichts Hamburg ist deswegen gut und wichtig.“

„Es ist schön, wenn Verbraucher mit Firmen per Mail oder Chat kommunizieren können. Gerade bei einer Kündigung sollten Verbraucher aber die Wahlfreiheit haben, wie sie das dem Unternehmen mitteilen wollen“, kommentierte Kerstin Hoppe, Rechtsreferentin beim VZBV, die Entscheidung des Hamburger Landgerichts.