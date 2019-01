Keine Haftung für die Beratung durch Untervertreter

23.1.2019 – Die Haftung trifft den Versicherungsvermittler vor Ort, da nur dieser die Erforderlichkeit zur Befragung und Beratung einschätzen kann. Der jeweilige „Obervermittler“ ist lediglich verpflichtet, die Beratungspflicht in der Vertretungskette weiterzugeben. Dies ist der Tenor einer Entscheidung des Landgerichts Magdeburg, über die Rechtsanwalt Jens Reichow von der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte, die mit der Klageabwehr beauftragt war, in einem Gastbeitrag berichtet.

WERBUNG

Jens Reichow (Bild: privat)

Das Landgericht Magdeburg hat sich im vergangenen Jahr mit der Frage der Haftung eines Versicherungsvertreters für das Handeln eines Untervertreters beschäftigt. Die Klägerin, eine Versicherungsnehmerin, verlangte vom Versicherungsvertreter Schadenersatz in Höhe der Kosten für nicht beglichene Arztrechnungen.

Zuvor hatte ihr Krankenversicherer den vom Untervermittler vermittelten Versicherungsvertrag wegen unzureichender Aufklärung zu Vorerkrankungen angefochten.

Fehlverhalten angeprangert

In dem Verfahren behauptete die Versicherungsnehmerin, sie hätte dem Untervertreter des Versicherungsvertreters über alle bestehenden Vorerkrankungen im Rahmen der Beantragung einer privaten Krankenversicherung aufgeklärt. Gleichwohl seien nicht alle Vorerkrankungen im Antrag vermerkt worden.

Dieses Fehlverhalten des Untervertreters habe sich der Versicherungsvertreter zurechnen zu lassen.

Versicherungsvertreter nicht der richtige Beklagte

Für die Entscheidung des Landgerichts Magdeburg vom 11. September 2018 (11 O 1647/17) war es unerheblich, ob die Vorerkrankungen tatsächlich im Beratungsgespräch offengelegt worden sind. Es wies die Klage bereits vor dem Hintergrund ab, dass der Versicherungsvertreter nicht der richtige Beklagte wäre.

Die Haftung nach § 63 VVG trifft nach den Ausführungen des Landgerichts Magdeburg nur den Versicherungsvermittler vor Ort, da nur dieser einschätzen kann, bis zu welchem Ausmaß eine Befragung und Beratung erforderlich sind. Dies galt in dem vorliegenden Fall jedoch für den Untervertreter und nicht den beklagten Versicherungsvertreter.

Verpflichtung, die Beratungspflicht weiterzugeben

Im Rahmen von Vertretungsketten trifft den jeweiligen „Obervermittler“ lediglich die Verpflichtung, die Beratungspflicht in der Kette weiterzugeben. Anspruchsgegner der Versicherungsnehmerin für eine etwaige Fehlberatung wäre daher der Untervertreter selbst, nicht jedoch der diesem übergeordnete und verklagte Versicherungsvertreter.

An diesem Fall wird erneut deutlich, dass Versicherungsvertreter in ihrer Beratungspraxis besonders auf eine Aufklärung des Versicherungsnehmers über dessen Anzeigepflichten achten müssen. Dies sollte auch entsprechend in der Beratungsdokumentation festgehalten werden.

Jens Reichow

Der Autor ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner von Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte. Die Kanzlei ist spezialisiert auf die Bereiche Vertriebs- und Haftungsrecht sowie Bank- und Kapitalanlagerecht. Weitere Fachbeiträge des Juristen zum Vermittlerrecht finden sich unter diesem Link.