Kaufabschluss unwirksam: Maklerin verliert Courtageanspruch

1.6.2022 – Der Käufer eines Grundstücks kann den Kaufvertrag wegen Täuschung mit Erfolg anfechten, wenn ihm der Verkäufer in wesentlichen Punkten falsche Versprechungen gemacht hat. Ein das Geschäft vermittelnder Immobilienmakler verliert in so einem Fall seinen Anspruch auf die Maklercourtage. Das gilt selbst dann, wenn er in gutem Glauben gehandelt hat und nichts von der Täuschung wusste. So entschied das Landgericht Frankenthal in einem gestern veröffentlichten Urteil vom 6. April 2022 (4 O 208/21).

Der Entscheidung lag die Klage eines Ehepaars zugrunde, das Ende 2016 auf Vermittlung einer Maklerin eine Immobilie im Außenbereich einer kleinen Gemeinde erworben hatte. Im Exposé der Maklerin wurde das Objekt mit: „Idyllisches Wohnen in ruhiger sonniger Alleinlage“ beworben.

Die Sache hatte allerdings einen Haken. Denn der Besitzer hatte vor dem Verkauf der Immobilie von der Baubehörde erfahren, dass das Gelände des Außenbereichs nur in Kombination mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zu Wohnzwecken genutzt werden durfte. Das hatte der Verkäufer jedoch weder den Interessenten noch der Maklerin mitgeteilt.

Entfallene Rechtsgrundlage

Als die Kläger erfuhren, dass die von ihnen erworbene Immobilie für sie nicht als Wohnhaus nutzbar war, erklärten sie die Anfechtung des Kaufvertrags. Dieser wurde rückwirkend unwirksam.

Dennoch weigerte sich die Maklerin, dem Ehepaar die bereits gezahlte Courtage zurückzuzahlen. Denn sie habe bei der Vermittlung in gutem Glauben gehandelt und sei nachweislich ebenfalls von dem Verkäufer der Immobilie getäuscht worden.

Courtageanspruch besteht nur bei einem wirksamen Kaufabschluss

Das wurde von dem schließlich mit dem Fall befassten Landgericht Frankenthal auch nicht in Abrede gestellt. Das Gericht verurteilte die Maklerin dennoch dazu, die Courtage an die Eheleute zurückzuzahlen.

Nach Überzeugung des Gerichts ist die Rechtsgrundlage zur Zahlung einer Vermittlerprovision an die Maklerin mit der erfolgreichen Anfechtung des Kaufvertrages durch die Kläger entfallen. Ein derartiger Anspruch bestehe nämlich nur bei einem wirksamen Kaufabschluss. Das Risiko, dass diese Wirksamkeit nachträglich entfalle, trage ausschließlich die Maklerin und nicht das klagende Ehepaar.