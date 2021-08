Jeder Fünfte unter 30 will in die Altersvorsorge investieren

6.8.2021 – In der Pandemie sind die 18- bis 29-Jährigen mit Blick auf die Altersvorsorge eine wichtige Zielgruppe der Assekuranz. Denn von allen Altersgruppen sparen sie am meisten und wollen zudem am häufigsten in die Vorsorge investieren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Civey im Auftrag von Canada Life.

Die Corona-Pandemie hat zu einer Zweiteilung der Bevölkerung beim Sparverhalten geführt. Während 46 Prozent Geld zurückgelegt haben, haben dies 46 Prozent wiederum nicht getan – aus nicht genannten Gründen.

Dies zeigt eine Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Für die Untersuchung wurden Anfang Juli 7.032 Personen befragt.

Urlaub ist vielen wichtiger als Altersvorsorge

Mit dem gesparten Geld möchten 14 Prozent der Sparer Urlaub machen. Danach folgen die Sparziele „Altersvorsorge“ und „etwas anderes“ mit jeweils zehn Prozent. Große Anschaffungen wollen neun Prozent tätigen und acht Prozent möchten das Gesparte für Alltagsdinge verwenden. Ebenso viele wollen das Girokonto nicht plündern (acht Prozent).

Im Vergleich zu Frauen sparen Männer nicht nur mehr (43 Prozent zu 48 Prozent). Sie investieren auch häufiger für ihren Ruhestand (sieben Prozent zu 14 Prozent).

Die meisten Sparer sind unter den Jüngeren zu finden

Beim Blick auf die Altersgruppen zeigt sich, dass die Befragten zwischen 18 und 29 Jahren mit 61 Prozent am häufigsten sparen. Sie liegen deutlich über dem Durchschnitt aller Studienteilnehmer (46 Prozent).

Es folgen die Altersgruppen der 30- bis 39-Jährigen (51 Prozent) und 40- bis 49-Jährigen (45 Prozent). An letzter Stelle positionieren sich die 50- bis 64-Jährigen (42 Prozent). Knapp vor ihnen platziert ist die Gruppe ab 65 Jahren (43 Prozent).

Fernweh nur knapp vor Altersabsicherung

Unter den Jüngeren sind nicht nur mehr Sparer zu finden als unter den Älteren. Sie wollen zudem von allen am häufigsten in die Altersvorsorge investieren. 19 Prozent geben dies an. Bei keiner anderen Altersgruppe ist dieser Prozentsatz so hoch. Zum Vergleich: Der Durchschnitt rangiert bei zehn Prozent.

Unter den 18- bis 29-Jährigen votieren nur etwas mehr für das Sparziel „Urlaub“ (20 Prozent). Viele möchten aber auch ihr Geld auf dem Girokonto belassen (18 Prozent). Das Gesparte soll weniger für größere Anschaffungen (zwölf Prozent), „etwas anderes“ (elf Prozent) oder für „Alltagsdinge“ ausgegeben werden (sieben Prozent).

Andere Studie sieht Aktieninvestments im Aufwind

Kürzlich hat Professor Oscar A. Stolper von der Marburger Philipps-Universität im Auftrag der Union Asset Management Holding AG in einer Analyse festgestellt, dass die Deutschen knapp zwei Billionen Euro an Bargeld auf Giro- oder Tagesgeldkonten parken.

Laut der Auswertung falle aber auf, dass ein Teil der Anleger umsteuert. So stieg nach Angaben der Union Investment der Anteil von Aktieninvestments am Gesamtfinanzvermögen der Deutschen um 0,7 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent an (2019: 10,9 Prozent). Das sei der höchste Wert seit über zwölf Jahren (VersicherungsJournal 21.7.2021).