Ist der Vermittlerschwund gestoppt?

13.4.2022 – Im ersten Quartal 2022 ist die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler exakt gleichgeblieben. Eine positive Entwicklung gab es bei den Vertretern mit Erlaubnis; bei den Maklern waren nur minimale Veränderungen zu beobachten. Bei allen anderen Berufsgruppen ging es aufwärts. Das zeigen aktuelle DIHK-Zahlen.

Am 31. März waren im Vermittlerregister 192.789 Versicherungsvermittler eingetragen. Das ist genau die gleiche Anzahl wie zum 31. Dezember des Vorjahres (VersicherungsJournal 25.1.2022). Das zeigen die aktuellen Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK).

Für die kuriose Übereinstimmung der Zahlen gibt es einen Grund: Insgesamt haben 53 Vermittler in den vergangenen Monaten aufgegeben und 55 Vermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34d haben sich in das Register eintragen lassen. Weitere kleinere Änderungen führten zu der Zahlengleichheit.

Blick ins Vorjahr

Die Statistik war bis Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht, liegt dem VersicherungsJournal aber bereits vor.

Ende September war noch ein Rückgang um 1.744 Registrierte beziehungsweise 0,9 Prozent zu beobachten. In der Dreimonatsperiode zuvor war die Verminderung noch drei Mal so stark und so hoch wie nie zuvor ausgefallen (6.10.2021). In den drei vorangegangenen Quartalen war es jeweils noch aufwärts gegangen (7.7.2021, 1.4.2021, 15.1.2021).

Seit Anfang 2011, als das Register noch 263.452 Betriebe zählte, bis Herbst 2020 (5.10.2020) hatte es in fast jeder Dreimonatsperiode einen Rückgang gegeben. Das Minus in den vergangenen elf Jahren beläuft sich insgesamt auf weit über ein Viertel. Nach absoluten Zahlen war eine Abnahme um fast 70.700 Verzeichnete zu beobachten.

Plus bei Vertretern mit Erlaubnis

Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen, so zeigte sich zuletzt einzig bei Vertretern mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) ein kleiner Anstieg. Die Anzahl legte seit Dezember um 0,2 Prozent auf 28.629 Personen Ende März zu. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Der Kreis der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (nach § 34d Absatz 4 GewO) sank um 0,4 Prozent auf 112.271. Im Gesamtjahr 2021 ging die Zahl um 4,9 Prozent runter (minus 5.823 Verzeichnete).

13 Versicherungsmakler weniger

Die Zahl der Versicherungsberater (§ 34d Absatz 2 GewO) stieg um drei auf 328 Betriebe. Für die produktakzessorischen Vermittler meldet der DIHK ein Minus von. Diese Berufsgruppe ging um 3,2 Prozent auf aktuell 5.059 Registrierungen zurück.

Die Zahl der Versicherungsmaklern (§ 34d Absatz 1 GewO) ging um 13 auf 46.340 zurück. Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.

Positiver Trend bei Finanzanlagenvermittlern

Der Trend bei den Finanzanlagenvermittlern, die die Erlaubnis zur Vermittlung von Investmentfonds nach § 34f (1) Nummer 1 GewO haben, zeigt nach oben. Aktuell führt das Register 39.257 Gewerbetreibende. Das sind 1,6 Prozent mehr als drei Monate zuvor (25.1.2022).

Minimal gewachsen ist die Gruppe der Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO). Zum Stichtag 1. April zählte das Register 279, in den drei Monaten zuvor waren es 256 Meldungen. Von den 279 Finanzdienstleistern haben 66 die Erlaubnis zur Beratung von geschlossenen Investmentvermögen und 23 von Vermögensanlagen.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Immobilien-Darlehensvermittler (§34i GewO). Über diese Gruppe führt der DIHK seit etwa fünf Jahren ebenfalls ein Register. 57.001 Personen üben den Beruf laut Statistik aus, das entspricht einem Zuwachs von einem halben Prozent.

Assekuranz beschäftigt immer weniger Personal

Auf Länderebene heruntergebrochene Zahlen zu den Versicherungs-Vermittlern veröffentlicht der DIHK – anders als bei den Finanzanlage-Vermittlern und -Beratern sowie Immobiliendarlehens-Vermittlern – nicht im Quartalsrhythmus.

Eine entsprechende Aufschlüsselung hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende August in seinem Webauftritt veröffentlicht. Die VersicherungsJournal-Redaktion hat aus den GDV-Daten und den Einwohnerzahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) die Vermittlerdichte in den einzelnen Bundesländern errechnet (1.9.2021).

Auch hinsichtlich der Gesamtbeschäftigung in der Assekuranz ist die langfristige Entwicklung negativ. So ging die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft zwischen 2002 und 2020 um rund 45.000 beziehungsweise über ein Sechstel auf gut 203.300 zurück.

Für die beiden vergangenen Jahre hat der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) allerdings nach zuvor neun Rückgängen in Folge wieder Anstiege gemeldet. Dabei wuchs die Personenzahl im Innendienst, während die Zahl der Außendienstmitarbeiter weiter schrumpfte (10.3.2020, 16.3.2021).