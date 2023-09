Insurtechs müssen am Service bei Kundenanfragen noch feilen

13.9.2023 – Mittels Mystery Tests hat das Analyse-Unternehmen Fralytics die Reaktionszeit und Antwortqualität von Insurtechs getestet. Dabei kam heraus, dass die Antwortquote der Firmen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Ebenso hat sich die Antwortzeit verlängert. Dafür haben mehr Unternehmen qualitativ gute Antworten geliefert. Clark schaffte es dabei in einer relativ kurzen Antwortzeit eine 100 Prozent zufriedenstellende Antwort zu formulieren. Auch Easymize konnte glänzen.

Insurtechs haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie haben sich spezialisiert – beispielsweise auf islamkonforme Sachversicherungen (VersicherungsJournal 12.10.2022) oder sich aus Übersee in Deutschland angesiedelt (7.11.2022).

Die Fralytics UG wollte daher wissen, wie es um die Servicequalitäten der Insurtechs im deutschen Markt bestellt ist und hat dafür eine Analyse durchgeführt. Dabei wurden unter anderem die Antwortgeschwindigkeit und das Zurechtfinden auf der Webseite des Anbieters in Auge gefasst. Insgesamt 26 Unternehmen wurden untersucht.

Wie wurde getestet?

Mittels Mystery Tests sollten die Reaktionszeit und die Qualität der Antworten getestet werden. Herausragende Unternehmen antworten innerhalb von 48 Stunden, wer sich länger als sieben Tage Zeit ließ, fiel aus der Wertung raus.

Bei der Qualität wurden vier Punkte berücksichtigt:

Das Unternehmen geht auf alle Anfragen des Kunden ein, auch wenn das Anliegen nicht abschließend bearbeitet werden kann.

Das Unternehmen geht in besonderem Maße auf die Anfrage des Kunden ein. Zudem werden relevante Informationen abseits der gestellten Fragen bereitgestellt.

Der Kunde wird über den Eingang seiner Anfrage benachrichtigt und

der Kunde weiß, mit wem er es aus dem Unternehmen zu tun hat, und findet weitere Kontaktinformationen in der Antwort.

Die Ergebnisse wurden einem linearen Notenschlüssel mit maximal 100 Punkten unterworfen. Die ausgezeichneten Unternehmen durften nicht länger als 48 Stunden Antwortzeit aufweisen und weniger als eine Qualität von 80 Prozent.

Antwortquote der Insurtechs gesunken

Fralytics stellte fest, dass die Antwortquote der angefragten Unternehmen im Vergleich zu einer im Vorjahr auf selbe Art und Weise durchgeführten Untersuchung gesunken ist. Antworteten im Jahr 2022 noch 89 Prozent der Unternehmen, waren es in diesem Jahr nur noch 79,3 Prozent.

„In Anbetracht des besorgniserregenden Rückgangs der Antwortquote von Insurtechs in der diesjährigen Studie empfehlen wir diesen Unternehmen, verstärkt in die Kundenkommunikation zu investieren, Automatisierung mit menschlicher Interaktion zu kombinieren und kontinuierlich die Qualität ihrer Antworten zu verbessern“, sagt dazu Adrian Waltenberger, Mitbegründer von Fralytics.

Von der Häufigkeit qualitativ guter Antworten her schnitten die Insurtechs laut Fralytics „passabel“ ab. 75 Prozent der Unternehmen hätten gründliche und fundierte Antworten abgegeben. Damit zeigte sich sogar eine Steigerung zum Vorjahr, in welchem noch 68 Prozent der Insurtechs qualitativ gute Antworten liefern konnten.

Antwortzeiten von einer und bis zu 48 Stunden

Bei der Geschwindigkeit der Antworten war das Ergebnis positiv. Durchschnittlich 18,5 Stunden musste ein potenzieller Kunde auf die Antwort des Unternehmens warten. Im Vorjahr lag die durchschnittliche Wartezeit auf eine Antwort allerdings noch bei elf Stunden. 61,5 Prozent antworteten innerhalb von weniger als 24 Stunden, 30,8 Prozent brauchen zwischen 24 und 48 Stunden.

Am schnellsten antwortete die Ted GmbH mit 36 Minuten. Auch die Insurtechs Lemonade Insurance N.V. und die Mailo Versicherung AG glänzten durch rasche Antworten. Die beide brauchten nicht einmal eine Stunde zur Beantwortung der Kundenanfrage.

Die längste Wartezeit bis zu einer Antwort betrug 168 Stunden und 19 Minuten.

Nicht alle antworteten gründlich

Schnell bedeutet nicht gleich gründlich. Die Clark Germany GmbH schaffte es allerdings als einziges getestetes Unternehmen eine Antwort mit einer Qualität von 100 Prozent in unter zwei Stunden zu formulieren.

Andere Unternehmen mit einer Antwortqualität von 100 Prozent brauchten bedeutend länger – zwischen 25 und 72 Stunden. Einzig die Easymize GmbH schaffte es noch innerhalb von rund drei Stunden eine Antwort mit 100 Prozent Qualität zu liefern.