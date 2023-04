Inflation: Sparen wird zum Luxus

12.4.2023 – Nach einer Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen favorisieren die Bürger nach der Coronakrise weiter das Girokonto und das Sparbuch. Allerdings verlieren beide Anlagelieblinge deutlich an Zuspruch aufgrund der hohen Inflation.

Die hohe Teuerungsrate dämpft die Motivation der Deutschen, Geld zurückzulegen, deutlich. Sogar das Girokonto und das Sparbuch verlieren an Beliebtheit. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die regelmäßig durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Mehrfachnennungen sind möglich. Die Marktforscher führten die aktuelle Umfrage in der ersten Märzhälfte durch.

Weniger Engagement für Girokonto und Sparbuch

Am liebsten bilden die Verbraucher ihre Rücklagen auf dem Girokonto (38 Prozent). Daran hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. Im Vorjahr waren es allerdings noch 42 Prozent, die hier ihr finanzielles Polster parkten (VersicherungsJournal 7.4.2022).

2020 löste das Girokonto das Sparbuch als beliebteste Geldanlage der Deutschen ab (7.4.2020). 2021 favorisierten noch satte 47 Prozent der Bundesbürger diese Anlageform (13.4.2021).

Unverändert auf dem zweiten Platz liegt in der Gunst der Konsumenten das Sparbuch mit aktuell 33 Prozent (2022: 35 Prozent). Erstmals auf Platz drei stehen, trotz eines Rückgangs um einen Prozentpunkt, Immobilien mit 25 Prozent. Für den Schwund bei den drei Varianten sieht der Verband der Privaten Bausparkassen einen klaren Grund.

„Die hohe Inflation entzieht den Bürgern Kaufkraft und schwächt deren Sparfähigkeit“, kommentiert der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Christian König, das Ergebnis in einer Unternehmensmeldung zur Umfrage.

Renten- und Kapital-Lebensversicherungen verlieren an Zuspruch

Den stärksten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten Renten- und Kapital-Lebensversicherungen mit 24 Prozent. 29 Prozent waren es noch 2022. Den Bausparvertrag als Geldanlage nennen statt 26 Prozent jetzt 23 Prozent.

Aktien, die sich im Vorjahr steigender Beliebtheit erfreuten, verloren den letztjährigen Zuwachs. Diese Anlageform wird aktuell von 20 Prozent genannt; 2022 waren es noch 23 Prozent. Die Riester-Rente kommt 2023 auf 17 Prozent (19 Prozent). Auf dem letzten Platz liegen weiter Festverzinsliche Wertpapiere.

(Bild: Bausparkassenverband)

Versicherungsbranche erwartet 2023 Einbußen

Im vergangenen November fragte der Bausparkassenverband die Bürger, ob das Einkommen angesichts der Rekordinflation noch ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Die Mehrheit (57,4 Prozent) kommt mit ihrem Einkommen klar, ohne ihre Ersparnisse anzugreifen. Bei 19,4 Prozent ist das nicht der Fall, sie müssen Geld von der hohen Kante abheben (23.11.2022).

Die Inflation hat auch Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) senkt seine Beitragsprognose für das Jahr 2023 von rund drei Prozent auf nun 0,4 Prozent für die gesamte Branche.

In der Sparte Leben wird ein Minus von 5,5 Prozent, im Segment Komposit ein Plus von 5,7 Prozent und in der PKV ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet (5.4.2023).