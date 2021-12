In diesen Bereichen fordern Vermittler mehr Unterstützung bei der Digitalisierung

21.12.2021 – Mehr als 60 Prozent der Vermittler geben in einer Studie von EY Innovalue an, dass sie jetzt eher bereit sind, die digitalen Angebote der Versicherer zu nutzen als vor der Pandemie. Allerdings wünschen sich 71 Prozent eine bessere Unterstützung durch die Produktgeber, vor allem in Bezug auf eine grundsätzliche Bereitstellung von Know-how, Online-Abschluss und Beratung. Ein Vergleich zeigt zudem, dass Kunden die Onlineberatung deutlich positiver einschätzen als Vermittler.

Die Einstellung der Versicherungsvermittler gegenüber neuen digitalen Medien im Arbeitsprozess hat sich durch die Corona-Pandemie verändert. Dies belegt die „Digitization Study 2020“ von EY Innovalue, einer Marke der EY-Parthenon Financial Services GmbH.

Für die Erhebung wurden mehr als 70 Vermittler und 3.000 Endkunden befragt. Dabei standen unter anderem Customer-Journey-Erfahrungen bei zuletzt getätigten Versicherungsabschlüssen, Erfahrungen während der Coronakrise sowie digitaler Unterstützungsbedarf im Mittelpunkt.

Studie zeigt hohen Digitalisierungsgrad der Vermittler

Die Studie zeigt, dass Vermittler bei ihrer Arbeit mittlerweile überwiegend online unterwegs sind. 88 Prozent der Befragten nutzen aktuell digitale Kanäle zur Kundenbindung, 69 Prozent zur Beratung und 83 Prozent zum Abschluss.

Anträge werden, wie schon 2017 und 2018, weiterhin am häufigsten über den PC beziehungsweise das Laptop übermittelt. Brief und Faxgerät dagegen, Sinnbild veralteter Kommunikationswege, wurden 2020 von Tablet und Smartphone von den Plätzen zwei und drei verdrängt.

Kundenneugewinnung und -bindung erfolgen, wie in den drei Jahren zuvor, in erster Linie über die eigene Homepage. Dies geben 73 Prozent an. Auf Platz zwei liegt weiterhin Facebook (36 Prozent). Xing und Linkedin wurden bereits 2019 von Google (30 Prozent) auf Rang drei abgelöst.

Die Pandemie hat die Sichtweise verändert

Das Beratungshaus wollte außerdem von den befragten Vermittlern wissen, wie sich ihre Einstellung gegenüber neuen digitalen Medien durch die Coronakrise geändert hat. 61 Prozent sind jetzt eher bereit, die entsprechenden Angebote der Versicherer zu nutzen. 30 Prozent geben an, dass sich ihre Einstellung nicht geändert hat. Bei neun Prozent ist die Bereitschaft gesunken.

Unter den digitalen Beratungsformen, die aufgrund der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen neu eingeführt wurden, dominiert die Videoberatung mit 48 Prozent. Es folgen Live-Chats (22 Prozent) und Co-Browsing via Telefon (13 Prozent) auf den Rängen zwei und drei. Mehrfachnennungen waren möglich. Keine zusätzlichen digitalen Beratungstools eingesetzt haben in dieser Zeit 38 Prozent.

Ihr eigenes Online-Angebot schätzen 81 Prozent derzeit als gut (59 Prozent) oder sehr gut (22 Prozent) ein. 19 Prozent haben dagegen festgestellt, dass sie nicht ausreichend aufgestellt sind.

Das größte Potenzial sehen die Befragten beim Antrag beziehungsweise bei der Antragsübermittlung (62 Prozent) sowie beim Schadenmanagement (62 Prozent). Leadgenerierung, Abschluss auf Vermittlerseite und Vertragsverwaltung geben jeweils 45 Prozent an. 38 Prozent sehen zusätzliche Reserven beim Beratungsgespräch und 24 Prozent bei der Ansprache.

Vermittler fühlen sich mehrheitlich nicht gut unterstützt

Insgesamt 71 Prozent der Vermittler wünschen sich eine bessere Unterstützung durch die Versicherer. Nur elf Prozent zeigen sich zufrieden und 18 Prozent sehr zufrieden.

Das meistgenannte Problem sind Medienbrüche im Antragsprozess (50 Prozent). Problematisch werden auch der digitale Datenaustausch mit dem Versicherer beziehungsweise zwischen Versicherer und Vermittler gesehen (jeweils 36 Prozent). 32 Prozent haben zudem Hürden beim Zugang zu Portalen von Produktgebern festgestellt. Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich.

Ebenso bei der Wunschliste. Ganz oben steht eine grundsätzliche Bereitstellung von Know-how durch die Versicherer (48 Prozent). Dahinter rangieren Unterstützungsmaßnahmen in den Bereichen Online-Abschluss (42 Prozent), Beratung (41 Prozent), Suchmaschinen-Marketing (39 Prozent) und Webauftritt (38 Prozent). 23 Prozent gaben an, keine Unterstützung zu benötigen.

„Weniger administrative Tätigkeiten und mehr vertrieblicher Support sind die klaren und nachvollziehbaren Erwartungen der Vermittler an die Digitalisierungs-Initiativen der Produktgeber“, fasst Tobias Schulz, Director bei EY Innovalue, zusammen. Mit der reinen Bereitstellung von Lösungen sei es allerdings nicht getan. Die Versicherer müssten intensiver begleiten.

Kunden finden Onlineberatung eher gut, Vermittler eher schlecht

Ein Vergleich zwischen Verbrauchern und Vermittlern zeigt, dass Kunden eine Onlineberatung signifikant positiver einschätzen als Vermittler. Für 54 Prozent ist sie ebenso gut wie ein Offline-Gespräch. 16 Prozent bewerten digital sogar besser oder viel besser.

Mehr als die Hälfte der Vermittler (55 Prozent) dagegen halten eine Onlineberatung für schlechter, 41 Prozent für gleichwertig und nur drei Prozent für eine bessere Alternative.