Im Netz kostengünstig Kontakte zu Kunden aufbauen

15.2.2019 – An die Smartphone-Generation gelangt man am besten per Facebook, an gewerbliche Zielkunden per Xing, so lautet eine Empfehlung, die Vertriebsspezialisten auf der diesjährigen Assekurama gegeben haben. Der Vermittlerkongress des BGV beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit sozialen Medien, erfolgreichen Internetplattformen und Fragen des Onlinemarketings.

Für den Vermittlungserfolg ist nicht nur eine starke regionale und örtliche Verwurzelung notwendig, sondern auch der digitale Zugang zum Kunden. Mit diesem Statement eröffnete Stefan Hedrich, Leiter des Maklervertriebs des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV), am vergangenen Mittwoch die diesjährige Assekurama. Onlinemarketing sei eine sinnvolle Ergänzung in allen Sparten.

Stefan Hedrich (Bild: Winkel)

Der Vermittlerkongress fand vergangenen Mittwoch zum ersten Mal in den BGV-Räumen in Karlsruhe statt. Ziel der Veranstaltung sei, den Maklern praktische Tipps zu geben, wie sie kostengünstig im Netz Kontakt zum Kunden aufbauen könnten.

Denn Präsenz in sozialen Medien ist geeignet, um zusätzlichen Bedarf nach Versicherungsprodukten zu wecken, so Hedrich. Ziel allen Marketings in sozialen Medien sei indes immer noch, den Kunden physisch in die Agentur bringen, um ihn dort zu beraten und dort zu einem Abschluss zu kommen.

Online präsent sein

Wichtig sei zunächst, online überhaupt gefunden zu werden, erklärt Jürgen Zäch, Geschäftsführer der Expertenhomepage GmbH aus Berlin. Statt im Telefonbuch sollten alle Daten auf Portalen wie Yelp, Cylex und 11880.com korrekt und vollständig erfasst sein. Das helfe auch, um bei Google schnell gefunden zu werden.

Unerlässlich seien auch eine ansprechende Landingpage, falls eine eigene Homepage unterhalten wird. Aber auch auf Social-Media-Plattformen kann ein individueller Auftritt gestaltet werden, so Zäch.

Facebook dominiert soziale Medien in Deutschland

Der Klassiker Facebook hat nach Nutzerzahlen die weiteste Verbreitung in Deutschland. Die Währung bei Facebook sind „Fans“, die den Beiträgen ihres Idols folgen. Das ist im Idealfall ein Versicherungsvermittler, der sich dort zu präsentieren weiß. Belohnt werden Facebook-Profile mit dem Zugang zu 32 Millionen Menschen allein in Deutschland, so Patrick Kriebel, Berater und Gründer der gleichnamigen Social Media Agentur in Wiehl.

Patrick Kriebel (Bild: Winkel)

Auf Facebook gelte es, aus der Masse eine relevante Zielgruppe herauszufiltern. Dafür können die Suchmöglichkeiten nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Sprache, Bildung, Beziehungsstatus, Interessen, Beruf, Verdienst und Verhalten genutzt werden.

Insbesondere das Verhalten der User auf Facebook sei wichtig. Während die bekannten „Likes“ meist undifferenziert vergeben würden und keine besondere Abschlusschance signalisierten, seien „Conversions“ für Vermittler viel interessanter, erklärte Kriebel. Denn solche Teilnehmer hätten per Facebook-Link Abschlüsse getätigt und könnten daher als kaufbereit gelten.

Tiefer gehende Verhaltensanalyse

Facebook hat die Verhaltensanalyse seiner Nutzer besonders weit vorangetrieben. Nach Kriebels Aussage analysiere das Unternehmen den Browserverlauf seiner Kunden und höre sogar Konversationen ab, die unter bestimmten Umständen unbemerkt vom Smartphone aufgezeichnet würden. Nach ausgewerteten Stichworten werde dann personalisierte Werbung geboten.

Unumstritten sind die Aktivitäten der US-amerikanischen Technologiekonzerne nicht. So forderte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) Anfang des Jahres eine stärkere Regulierung von Google (VersicherungsJournal 16.1.2019). Facebook stand schon häufiger im Mittelpunkt von Kritik der Politik und Datenschützer.

Xing Marktführer bei gewerblichen Onlinenetzwerken

Während Facebook meist privat genutzt wird, wendet sich die Kontaktplattform Xing an gewerbliche Kunden und Freiberufler. Der Berater Martin Müller von Müller Consult, der als sogenannter Xing-Ambassador auch organisatorische und Moderations-Aufgaben auf der Plattform übernimmt, stellte heraus, dass Xing für Versicherungsvermittler geeignet sei, Offlinekontakte herzustellen.

Voraussetzung sei ein gepflegtes Profil. Qualität und Aktualität seien dabei enorm wichtig. „Besser nicht im Netz als schlecht präsentiert“, meinte Müller. Die Kosten seien auch für Premiumkunden mit erweiterten Kontaktmöglichkeiten gering.

Dem pflichtete Zäch bei: „Das Internet ist eine Möglichkeit, auf neuen Wegen neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu binden – fast ohne Geld auszugeben.“ Müller erklärte, dass Xing umfangreiche Möglichkeiten der Segmentierung von Kontakten biete. Zudem seien Fake-Profile bei Xing eher selten, bei Facebook aber weit verbreitet.

Das Plenum während des Vortrags von Patrick Kriebel auf der Assekurama 2019 (Bild: Winkel)

Aktive Nutzung

Ohne Initiative von Nutzern ergibt sich indes kein Nutzen, denn Facebook, Xing und Google seien zunächst passive Plattformen, die nur eine digitale Infrastruktur bereitstellten. Für „geschmückte Schaufenster“ müsse der Nutzer selbst sorgen, so Müller. Dass gut gemachte Kampagnen großen Erfolg haben können, zeigte eine Untersuchung Ende 2018 (Versicherungsmagazin Medienspiegel 17.1.2019).

Auch nach Offlineabschluss sei die Rückkehr zu Online sinnvoll. Möglichst viele Bewertungen auf Plattformen wie Proven Expert, Whofinance oder Google seien Voraussetzung, um als glaubwürdiger Experte im Netz wahrgenommen zu werden. Die Gefahr negativer Bewertungen sollte akzeptiert werden, meinte Müller. Entscheidend sei das Verhältnis von positiver zu negativer Bewertungen. Auf Letztere sollte sachlich reagiert werden.