Honorarberatung rechnet sich und bringt hohe Wertschätzung

22.5.2024 – Die Bezeichnung „Honorarberatung“ ist nicht geschützt. Neben Stundenhonoraren gibt es weitere zulässige Vergütungsregelungen. Zur Orientierung hat ein Verein eine Gebührenübersicht erarbeitet. Danach sollte beispielsweise die Prüfung eines Berufsunfähigkeitsversicherungs-Altvertrags 476 Euro kosten. Honorarberater gehen höhere unternehmerische Risiken ein, da meist regelmäßige Courtage-Einnahmen fehlen. Ob Courtage oder Honorar: Es kommt auf die Qualität des Beraters an.

Während die Begriffe Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsberater in § 34h GewO und § 34d GewO geregelt sind, gilt dies für Honorarberater nicht. „Jeder kann sich diese Bezeichnung auf die Visitenkarte schreiben“, sagt Vermittler Stephan Busch von Coach Me Netto, einem Portal für Finanzberater und Makler, zur Situation.

„Fest steht nur, dass ein Honorarberater für seine Beratungsleistung eine vorab vereinbarte Summe erhält. Der Berater ist damit unabhängig von einem möglichen Vertragsabschluss, Produktgebern oder anderen Einflüssen von dritter Seite“, ergänzt sein Kollege Tim Schreitmüller.

Beratungsleistung gegen eine vereinbarte Summe

Aus juristischer Sicht sollten folgende Regelungen möglich sein:

Stundenhonorar für Beratung (mit dem Ziel des Vertragsabschlusses),

Quotenvereinbarung (zum Beispiel für den Nachweis gleichwertigen Versicherungsschutzes zu einem günstigeren Preis),

Schadenbearbeitung (zum Beispiel über Stundenhonorar),

Betreuungspauschale,

Vermittlungsvergütung für die Vermittlung von Direktversicherungen, Nettotarifen, Verträgen ohne und mit Courtagezusage.

Honorarberatung kennt jeder

Beratung gegen Honorar kennt Jeder: Beim Fitnesstraining hilft ein Coach, einen Übungsplan zu entwerfen. Viele suchen in Sachen Ehevertrag oder Testament den Rat eines Anwalts, bevor sie schriftlich eine Regelung treffen. Andere lassen einen Steuerberater in regelmäßigen Abständen die eigenhändig erstellte Erklärung überprüfen.

Warum also nicht entspannt sein bei diesem Thema? Wenn sich Versicherungsvermittler in öffentlichen Diskussionen, auf Social Media oder in Einzelgesprächen äußern, geht es bei der Honorarberatung meist um vier Aspekte: Chance, Vergütung, Transparenz und Verantwortung.

Honorarberatung liegt im Trend

Viele Kunden schätzen es, dass von Anfang an Transparenz darüber besteht, was sie von Beratern bekommen und zu welchem Preis. Vom diesem werden Zeit, Wissen und Fakten erwartet und die Bereitschaft, die verschiedenen Bereiche und Angebote verständlich zu erklären.

Stephan Busch unterstreicht, dass die Nachfrage nach „neutraler“ Beratung in allen Altersgruppen steigt: „Das kann ich auch in der Praxis beweisen. Bei Umfragen und aus über zehnjähriger Kundenbetreuung weiß ich zudem: Transparenz, Wissen und Individualität sind für Interessenten die entscheidenden Punkte.“

Tim Schreitmüller (li.) und Stephan Busch (Bild: Nils Püschel)

Was Honorarberater in Rechnung stellen

Der Bundesverband unabhängiger Honorarberater gemeinnütziger e.V. hilft mit seiner Gebührenübersicht potenziellen Anbietern und Nachfragern bei der Orientierung hinsichtlich der Preise. Danach wäre für eine Ruhestandsplanung, von der Erfassung der Vermögenssituation bis hin zu individuellen Empfehlungen, ein Honorar in Höhe von 552 Euro anzusetzen.

Einen Altvertrag einer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungs zu prüfen, sollte 476 Euro kosten. Für eine BU-Beratung, gegebenenfalls mit Vermittlung eines Neuvertrags zum Netto-/Honorartarif, wird mit 962 Euro mehr als das Doppelte veranschlagt.

Keine Courtage für den Bestand

Die Honorarberatung bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Der gravierende Unterschied zum Courtagemodell: Die Berater müssen Forderungsmanagement betreiben, Zeiten sollten gemessen werden und Aufwendungen belegt werden können. Dies bedeutet eine höhere Eigenverantwortung.

Ein weiteres Gegenargument: Honorarberatung birgt ein unternehmerisches Risiko, da keine Bestandscourtage fließt. Damit sind die Einnahmen nur begrenzt planbar. Im Fall des Ausstiegs gibt es keine Übergangsphase, da kein Bestand verkauft werden kann beziehungsweise ausläuft.

Wertgeschätzt wie die Ärzteschaft

Doch es gibt auch jede Menge Chancen. Viele sehen Honorarberatung als Möglichkeit an, sich als Berater und Unternehmer verwirklichen zu können. Denn so können die eigenen Vorstellungen, wie beispielsweise verbindliche Entscheidungen und freie, unabhängige Entscheidungen für den Kunden, durchgesetzt werden.

Außerdem reizt die hohe Wertschätzung, die Beratern – ähnlich wie auch Ärzten und Anwälten – entgegengebracht wird. Ein weiterer Pluspunkt: Es gibt keine Stornohaftung.

Das Fazit von Stephan Busch und Tim Schreitmüller: „Beide Modelle sind nur so gut, wie der Mensch hinter der Beratung. Ein guter Berater wird seiner Verantwortung gerecht und erkennt die Bedeutung seiner Rolle. Die Art der Vergütung, also ob Courtage oder Honorar, sagt erst einmal nichts über die Qualität der Beratung aus.“