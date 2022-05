„Honorarberatung bietet bewusst mehr Zeit für die finanzielle Aufklärung“

9.5.2022 – Die honorarbasierte Beratung stellt nach Auffassung von Saskia Drewicke allein kein ausreichendes Merkmal für eine gute Beratungsqualität dar. Dennoch biete sie großartige Chancen, die man sich nicht von falschen Glaubenssätze wie: „Die Kunden sind nicht bereit, ein Honorar zu bezahlen“ nehmen lassen sollte. Im Interview mit dem VersicherungsJournal empfiehlt sie Vermittlern, die einen Einstieg erwägen, offen für Neues und mutig zu sein.

Saskia Drewicke ist die „Sparheldin“. Sie gibt nicht nur in ihrem gleichnamigen Podcast Finanztipps, sondern hilft vor allem als Honorarberaterin „Karrierefrauen, Freelancer:innen und Unternehmern:innen dabei, ihre Finanzen entlang der Life-Journey zu planen und sich ihre Wunsch-Zukunft aufzubauen“, wie sie auf ihrer Homepage schreibt.

Saskia Drewicke (Bild: privat)

Der Einstieg in eine Nische wie die Honorarberatung hat die Online-Marketingexpertin und Finanzmentorin nicht abgeschreckt, zumal sie damit zunehmend nicht alleine ist. Das Interesse an Honorarberatung wächst. Dies zeigen unter anderem aktuelle Zahlen der Honorarkonzept GmbH, die kürzlich der „Versicherungstip“ auf Kaptalmerkt-intern.de veröffentlichte (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.3.2022).

Auch Produktgeber sehen in diesem Segment Potenzial. Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hat vor zwei Jahren die Online-Plattform „Coach Me Netto“ entwickelt. Diese soll interessierten Vermittlern die Möglichkeit bieten, Einstiegshürden zu überwinden und Beratungs- und Investmentkompetenzen aufzubauen. Die Anmeldung ist laut LV 1871 kostenlos. Drewicke kennt das Portal. Wie sie selbst zur Honorarberatung kam, verrät sie im Interview.

Wie war Ihr beruflicher Weg zur honorarbasierter Beratung?

Ich bin 2010 in die Finanzbranche im Rahmen eines dualen Studiums bei der Nord/LB eingestiegen. Schon während meiner Ausbildung und dem Studium begeisterten mich Börsenmärkte, Aktien und Geldanlagen und ich stellte schnell fest, dass ich ein „Wertpapiermensch“ bin.

Mit Beginn meiner Selbstständigkeit 2019 startete ich den Finanzkanal „Sparheldin“ auf Instagram sowie den Podcast „Sparheldin“, um mein Finanz-Knowhow zu teilen und für mehr finanzielle Aufklärung bei jungen Menschen zu sorgen.

Und hier schließt sich wieder der Kreis – das große Interesse an Finanzthemen von jungen Leuten bestärkte mich in meiner Mission, so dass ich mich letztes Jahr für die Weiterentwicklung des „Sparheldin“-Kanals und die Gründung einer Honorarberatung entschied.

Denn durch die Kombination von finanzieller Aufklärung und Finanzcoaching mit der klassischen Finanzberatung und dem Beratungsansatz des Financial Plannings kann ich meinen Kund:innen einen noch größeren Mehrwert bieten.

Provisionsberatung haben Sie also erst gar nicht in Betracht gezogen?

Die Entscheidung für die Honorarberatung war für mich von Beginn an klar, denn schon als ich in der Bank tätig war, lag der Fokus meiner Beratung immer auf den Kundenbedürfnissen und dem Kundennutzen und nicht dem Produktverkauf.

Daher war für mich klar, wenn ich zurück in die Finanzberatung gehe, dann nur auf Honorarbasis!

Wo liegen Ihre Schwerpunkte?

Mein Steckenpferd ist das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau mit Aktien, Fonds & ETFs. Ich biete daher Beratungs-Dienstleistungen und -konzepte in den Bereichen Finanzplanung – als notwendige Voraussetzung für Vermögensaufbau –, Geldanlage und Altersvorsorge an.

Welche Vorteile bietet die Honorarberatung Ihrer Meinung nach Verbrauchern?

Die Honorarberatung stellt den einzigen Weg dar, um den Kundennutzen im Bereich Geldanlage, Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu maximieren. Einen der wichtigsten Grundsätze beim Vermögensaufbau, den es zu verstehen gilt, ist der Zinseszinseffekt.

Die Honorarberatung und entsprechende Netto-Tarife ermöglichen es, dass jeder Euro, den der Kunde in seinen Vertrag investiert, von Beginn an direkt in den Vermögensaufbau fließt und das Geld sofort anfängt, für den Kunden anstatt in den ersten Jahren für den Berater, die Bank oder die Versicherung zu arbeiten.

Die Beratungsdienstleistung des Vermittlers bekommt eine ganz andere Wertigkeit.

Und welche Vorteile hat der Vermittler?

Für den Vermittler bietet die Honorarberatung aus meiner Sicht die Chance, wirklich unabhängig und frei von Interessenskonflikten zu beraten und sich bewusst Zeit beziehungsweise mehr Zeit für die Beratung und die finanzielle Aufklärung des Kunden zu nehmen, da diese Zeit im Honorar eingepreist ist. So bekommt die Beratungsdienstleistung auch eine ganz andere Wertigkeit.

Und welche Nachteile gibt es?

Für den Kunden ergeben sich durch die Honorarberatung aus meiner Sicht ausschließlich Vorteile in Bezug auf die Bereiche Geldanlage und Altersvorsorge. Wenn auch die Honorarberatung allein sicherlich kein ausreichendes Merkmal für eine gute Beratungsqualität darstellt.

Ob Honorar- oder Provisionsberatung – der Kunde sollte das Erstgespräch immer für einen Kompetenzcheck nutzen.

Mit der Honorarberatung geht ein hoher Transparenzanspruch einher.

Was waren die größten Hürden beim Start in der Honorarberatung?

Zu Beginn bestand für mich die Herausforderung darin, ein Geschäftsmodell und Beratungskonzept zu entwickeln, das die bisher getrennten Welten Finanzcoaching und Finanzberatung miteinander vereint.

Nachdem ich mir darüber im Klaren war, ging es weiter mit den Leistungsinhalten meiner Beratungspakete und dem Pricing. Das Pricing stellt hier anfänglich eine besondere Herausforderung dar, da es möglicherweise schwerfällt, den Zeitaufwand konkret abzuschätzen, wenn man bisher seine Zeit nicht getrackt hat.

Mit der Honorarberatung geht ein hoher Transparenzanspruch einher, was die Kommunikation der anfallenden Kosten angeht. Das kann für den einen oder anderen Berater am Anfang ungewohnt sein. Wichtig ist aus meiner Sicht hier, sich dem eigenen Mehrwert als Honorarberater bewusst zu sein und diesen auch selbstbewusst dem Kunden gegenüber kommunizieren zu können.

Ein entsprechendes Ansprache-Konzept sowie Rechen-Tools, die dem Kunden schwarz auf weiß zeigen, welchen monetären Vorteil Nettotarife und kostengünstige Anlageprodukte bieten, kann hier eine Lösung sein, um mit dieser Herausforderung umzugehen.

Ich empfehle, sich in jedem Fall rechtlichen Rat einzuholen.

Welche rechtlichen Voraussetzungen muss ein Honorarberater erfüllen?

Die Frage nach einem rechtssicheren Setup ist tatsächlich auch eine Herausforderung, der man sich zu Beginn stellen muss.

Im Hinblick auf die Vergütung ist vor allem sicherzustellen, dass keine Zuwendungen von Produktgebern oder sonstigen Dritten angenommen werden und die Vergütung ausschließlich durch den Kunden erfolgt – das kann mit reinen Netto- beziehungsweise Honorar-Tarifen gewährleistet werden.

Aus der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung gehen neben der Berufsqualifikation umfangreiche Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten hervor wie man es auch aus der Versicherungsvermittler-Verordnung kennt. Ich empfehle an dieser Stelle, sich in jedem Fall rechtlichen Rat einzuholen, um hier einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen.

Die Erfahrungen anderer Berater haben mir sehr bei der Entwicklung meines Geschäftsmodells weitergeholfen.

Wie hat Ihnen die Plattform „Coach me netto“ der LV 1871 in der Findungsphase geholfen?

„Coach me netto“ hat mir bei meinen initialen Überlegungen zur Gründung einer Honorarberatung einen sehr guten ersten Überblick und Einstieg in die Honorarberatung in Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen, Honorarverträge und Einkommensmodelle gegeben.

Besonders wertvoll fand ich die Best-Practice-Cases mit Beratern von Maiwerk Finanzpartner und Progress Finanzplaner, die die Honorarberatung bereits erfolgreich umsetzen.

Über die Plattform bin ich so auch in den Austausch mit anderen Honorarberatern gekommen. Dieser Einblick in andere Geschäftsmodelle und die Erfahrungen anderer Berater haben mir sehr bei der Entwicklung meines Geschäftsmodells weitergeholfen.

In welcher Form werden Sie die Plattform weiter nutzen?

Zum einen bin ich mit meinem Weg in die Honorarberatung und meiner Gründer-Story selbst auf der Plattform zu finden und freue mich sehr, dass ich hier meine Erfahrungen und Herausforderungen mit Kollegen, die über eine Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells nachdenken, teilen darf.

Und zum anderen nutze ich das Weiterbildungsangebot – unter anderem zu Investment-Themen –, das über „Coach me netto“ zur Verfügung gestellt wird, nach wie vor regelmäßig.

Veränderung ist unausweichlich – die Frage ist nur, ob man Teil der Veränderung ist oder eben nicht.

Welchen Rat haben Sie für Kollegen, die sich ebenfalls für das Thema Honorarberatung interessieren?

Eine Empfehlung, die ich jedem gern abschließend mitgeben würde, ist, offen für Neues und mutig zu sein, Neues auszuprobieren. Was wir in der heutigen digitalen Zeit, denke ich, alle spüren, ist, dass Veränderung unausweichlich ist – die Frage ist nur, ob man Teil der Veränderung ist oder eben nicht.

Die Honorarberatung bietet aus meiner Sicht großartige Chancen für Vermittler – vor allem mit Blick auf die eigene Positionierung am Markt, die man sich nicht durch falsche Glaubenssätze wie „Die Kunden sind nicht bereit, ein Honorar zu bezahlen.“ nehmen lassen sollte. Es ist aus meiner Sicht immer eine Frage nach dem „Wie ist es möglich?“.

