Hier sehen Makler die größten Potenziale für die Zukunft

22.6.2021 – Die Pandemie hat die Einstellung von Versicherungsmaklern nachhaltig verändert. Sie wissen, ohne digitale Hilfsmittel ist Wachstum schwer zu realisieren. Die Analyse ihrer Bestandsdaten steht dabei im Fokus. Das zeigt eine Umfrage von Mobilversichert und Asscompact.

Die Coronakrise hat nicht nur Perspektiven der Produktgeber verändert, sondern auch Prioritäten im Vertrieb. So wollen Versicherungsmakler ihre digitale Kompetenz im Vertrieb, der Kundenbetreuung und im Backoffice deutlich ausbauen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Munich General Insurance Services GmbH (MGIS) in Kooperation mit dem Informationsdienst Asscompact. Die Daten basieren auf Mitte Mai geführten Online-Interviews mit 627 Versicherungsmaklern. Thema der diesjährigen Befragung unter dem Titel „der digitalisierte Makler“ waren Aspekte der Strategien, der Chancen und Herausforderungen.

MGIS betreibt die Brokertech-Plattform Mobilversichert und ist 2019 von der Degussa-Bank-Tochter Prinas Montan GmbH Versicherungsvermittler übernommen worden (VersicherungsJournal 25.2.2019). Die vorliegende Umfrage ist bereits die dritte Runde zu diesem Themenbereich.

Digitale Organisation und Verwaltung ausbauen

Die Mehrheit der Befragten, mit rund 70 Prozent, will in den kommenden zwei Jahren zu den digitalen Vorreitern im Vertrieb gehören, wenn es um die Themen Organisation und Verwaltung geht. Aktuell sieht sich hier nur ein Drittel der Makler als virtuelle Elite. Sieben Prozent glaubt sich bereits heute in der Spitzengruppe. 40 Prozent wertet das eigene Engagement eher als mittelmäßig.

In den Bereichen Vertrieb und Kundenbetreuung streben rund 68 Prozent in den kommenden zwei Jahren eine fortschrittliche Position an. Heute sehen sich 28 Prozent der Befragten als innovativ. Sechs Prozent bezeichnen sich in den beiden genannten Bereichen sogar als Vorreiter.

Bestandspflege als wichtigste Aufgabe

Wie bereits in den Vorgängeruntersuchungen, wurden die Versicherungsmakler auch nach den größten Chancen und Risiken befragt. Bei den wichtigsten Aufgaben für die Zukunft rangiert die Bestandsdatenpflege zum dritten Mal auf Rang eins mit 39 Prozent (15.12.2020, 24.6.2020).

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Befragten, die hier die größten Herausforderungen sehen, um sieben Prozent gestiegen (2020: 32 Prozent). Auf dem zweiten Platz mit 31 Prozent liegt die Befürchtung, dass neue Wettbewerber wie Google oder Amazon in den Markt eintreten (2020: 28 Prozent).

Neue Anforderungen der Kunden werden nur noch von 21 Prozent der Makler als größte digitale Herausforderung betrachtet (2020: 31 Prozent). Robo-Berater landen mit neun Prozent auf dem letzten Platz des Rankings (2020: zehn Prozent).

(Bild: Mobilversichert)

Wachstum nur mit digitalen Hilfen möglich

Die wichtigsten Potenziale für die Zukunft sehen 60 Prozent der befragten Vermittler in neuen digitalen Hilfsmitteln wie automatisiert Daten und Prozesse zu steuern oder den Kunden digitale Mehrwerte zu bieten.

„Schon heute arbeiten viele Makler mit entsprechenden Technologien und modernem Datenmanagement. Auch junge Makler oder Quereinsteiger sehen hier enorme Wachstumschancen“, lässt sich Dr. Mario Herz, Geschäftsführer von Mobilversichert zu der Auswertung zitieren.