Herbstwerbung: Das Jahresziel durch Social Media erreichen?

4.10.2023 – Um im digitalen Zeitalter zu Kunden und Interessenten durchzudringen, müssen Vermittler und Versicherer zielgruppenorientierte Inhalte in modernen Formaten produzieren. Dabei können sie Stärken wie ihre Kundenkenntnis ausspielen, sollten aber auch neue Wege und Instrumente nutzen, etwa in der Ansprache, Themensetzung oder per Video. Wie es funktioniert, legt der Digitalexperte Dr. Robin Kiera in seinem Gastbeitrag dar.

Robin Kiera (Bild: privat)

„Stell dir vor, es ist Herbstwerbung und alle machen nur noch Social Media”, sagte jüngst ein Vertriebsvorstand zu mir. Und der Gedanke schien ihm Angstschweiß auf die Stirn zu treiben.

Aber eigentlich sind das gute Nachrichten. Denn wenn Versicherungsvermittler und Versicherer am Jahresende gute Inhalte produzieren und ihre Zielgruppen mit passenden Formaten in geeigneten Kanälen begeistern, führt das zu dem, was alle am Ende des Jahres sehen wollen: Mehrgeschäft.

Kontaktpunkte zu Kunden erhöhen

Warum? Mit digitalen Inhalten erhöhen Vermittler und Versicherer die Kontaktpunkte zu ihren Kunden und Interessenten.

Doch welche Formate, Inhalte und Kanäle funktionieren Ende 2023?

Versicherer können Kunden und Interessenten mit Humor überraschen

Versicherer können im Jahr 2023 vor allem positiv auffallen, indem sie zielgruppenorientierte Inhalte in modernen Formaten produzieren. Bloß nicht der x-te lahme Werbespot, der zwar beim Aufsichtsrat Begeisterung, aber bei den Zielgruppen nur Gähnen auslöst.

Warum nicht Ende des Jahres auf Tiktok durchstarten, Youtube wiederbeleben oder mit epischen Werbevideos die Zuschauer zum Schmunzeln bringen.

Tipp für den Jahresendspurt 2023 Sie haben gerade ein nachhaltiges Finanzprodukt in den Markt gebracht? Dann öffnen Sie einen Tiktok- und Instagram-Kanal, auf dem sich die „BWL-Marie“ und der „Nachhaltigkeits-Nils“ um Anlage und Nachhaltigkeit streiten. Der Clou: Beide Rollen überraschen mit unerwarteten Einsichten und Fähigkeiten. Die „BWL-Marie“ ist nachhaltiger als gedacht und der „Nachhaltigkeits-Nils“ mag doch irgendwie Rendite. Allein mit diesen – oder auch anderen zielgruppenorientierten Charakteren – könnten Sie Instagram und Tiktok, aber auch Linkedin und Facebook erobern. Für jede Zielgruppe lassen sich solche Konzepte schnell entwickeln. Tipp für den Jahresendspurt 2023: epische Videokampagnen und Kurz-Video-Offensiven.

Vermittler sollten ihre geheime „Superheldenkraft“ nutzen

Vermittler verfügen über eine geheime „Superheldenkraft“. Sie kennen ihre Kunden.

Das mag sich jetzt wie eine vertriebsfremde Glückskeks-Weisheit anhören, aber es stimmt. Vermittler wissen, wie ihre Kunden und Interessenten ticken, was sie interessiert und begeistert. So können Vermittler diesen Kundenkreis von einigen hundert, vielleicht einigen tausend Menschen explizit und authentisch ansprechen.

Aktuelles für eine demografische und regionale Zielgruppe aufbereiten

Für Vermittler bietet sich an, große Meta-Themen – wie Inflation und Krise – aufzunehmen und Inhalte für ihre kleine Zielgruppe herunterzubrechen.

Ein Vermittler wird nur selten mit sehr breiten Inhalten wie „Inflationssicher: So sparen Sie Geld“ Kunden erreichen. Passt er die – grundsätzlich guten – Inhalte an, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er diese Zielgruppe erreicht. Als Aufhänger bietet sich beispielsweise Folgendes an: „Drei Tipps, wie Sie als Selbstständiger mit fünf Angestellten Ihren Betrieb und Ihre Familie in Hamburg-Eimsbüttel für 2024 aufstellen“.

Der Vorteil: Es wird wahrscheinlich niemand anderen geben, der diese Inhalte für diese demografische und regionale Zielgruppe bedient. Besonders interessant wird dies, wenn der Vermittler diese Nischeninhalte mit homöopathischen Dosen von Internetwerbung kombiniert.

Interviews und Statements zu aktuellen Themen einholen

Ein weiterer Tipp sind Interviewformate. Vermittler können ihre Kunden, aber auch Interessierte entweder in Textform oder per Video zu Themen der Region, der Stadt oder des Ortes interviewen. Auch diese Inhalte werden in der unmittelbaren Nachbarschaft einige dutzend oder sogar einige hundert Menschen erreichen.

Der Titel eines Interviews könnte sein: „Drei Auswirkungen der Inflation auf die Bauwirtschaft in Lengerich, Westfalen – Interview mit Zimmermeister Stefan Müller“. Auch hier gilt, je regionaler und lokaler, desto besser.

Tipp an Vermittler Bitten Sie Ihre Top-Fünf-Kunden und Top-Fünf-Leads um inhaltliche Statements zu Nicht-Versicherungsthemen für die eigene Webseite und Social Media. Interviews reichen von kurzen schriftlichen Aussagen bis zu komplexen Video-Interviews mit Profi-Kamerateams.

Hört sich zu einfach an – ist es aber auch

„Sei da, wo der Kunde ist“, lautet eine Vertriebsstrategie, die wahrscheinlich so alt ist, wie der Vertrieb. Allerdings ist sie auch heute noch richtig. In den Zeiten von Social Media bedeutet dies: Veröffentliche dort Content, wo sich deine Zielgruppe bewegt.

Es bringt nichts, die besten Interviews und die unterhaltsamsten Videos zu produzieren, wenn sie dann auf toten Kanälen veröffentlicht und die aktuellen ignoriert werden.

Jede Zielgruppe hat eigene Kanäle, die sie bevorzugt. Allerdings gilt in diesem Jahr noch: Wer 2023 Endkunden erreichen möchte, muss Inhalte für Tiktok und Instagram produzieren. Gewisse spezielle Zielgruppen sind auch auf Linkedin und einige noch auf Facebook zu finden.

Traditioneller Vertrieb bleibt unverzichtbar

Die viral erfolgreichsten Videos und der tollste Tiktok-Kanal bringen natürlich nichts, wenn dahinter keine ordentlichen Vertriebsstrukturen existieren. Für Versicherer bedeutet dies: Konversions-optimierte Landingpages aufbauen, reibungslose Antragsstrecken einrichten – und einen sensationellen Betriebsinnendienst bereithalten.

Für Vermittler sind Top-Bürokräfte und nach Terminen hungrige Berater unabdingbar. Aber das sollte am Ende eines jeden Jahres im Vertrieb ja Standard sein.