HDI schult Mitarbeiter von Firmenkunden

14.2.2019 – Als Mehrwert für die gewerbliche Klientel, die eine Cyberversicherung abgeschlossen hat, bietet HDI jetzt spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Besonderes wichtig ist dem Versicherer dabei die Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern. Das Unternehmen vereinbarte dafür eine Zusammenarbeit mit Perseus.

WERBUNG

Im Rahmen ihrer gewerblichen Cyberversicherung bietet die HDI Versicherung AG in Kooperation mit der Perseus Technologies GmbH Selbstständigen und Firmenkunden einen Katalog von Präventionsmaßnahmen an. Die Kunden des Versicherers sollen so auf aktuelle Bedrohungen vorbereitet werden, teilte die Gesellschaft mit.

Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine HDI-Cyberversicherung abgeschlossen haben, erhalten ab sofort ein Sicherheitspaket von Perseus als Zusatzleistung in ihrem Vertrag. Im Mittelpunkt steht dabei die Schulung und Sensibilisierung der Beschäftigten.

Mitarbeiter als Risikofaktor

„Der Faktor Mensch ist oft das schwächste Glied in der IT-Sicherheitskette. Wir wollen die Mitarbeiter deshalb dazu ausbilden, dauerhaft Cybergefahren wie zum Beispiel Phishing-Angriffe zu erkennen“, so Steffen Teske, CEO und Mitgründer von Perseus.

Das Nutzerverhalten in Unternehmensnetzen spielt auch bei Ratings zur gewerblichen IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle (VersicherungsJournal 23.1.2019).

Vorsorge: Schulung von Beschäftigten

Die Basis des Perseus-Sicherheitspakets bildet daher ein Online-Videotraining für Mitarbeiter, mit Kurseinheiten zu den Themen Cybersicherheit, Datenschutz sowie Datenschutz-Grundverordnung. Sobald alle Lektionen erfolgreich absolviert sind, wird das erlernte Wissen mit einem Test überprüft.

Nach bestandener Prüfung erhalten die Mitarbeiter ihren sogenannten „Führerschein für Cybersicherheit“. Dieses Zertifikat gilt für das jeweilige Unternehmen auch als Nachweis für durchgeführte Vorsorgemaßnahmen und kann später für eventuelle Audits im Unternehmen genutzt werden.

Über eine aktuelle Übersicht erhalte der HDI-Kunde Informationen zum entsprechenden Status quo des Trainingsverlaufs seiner Mitarbeiter.

Sicherheitskonzept basiert auf drei Säulen

Tobias Warweg (Bild: HDI/John M. John)

Die Kooperation mit Perseus sei Teil des Cyber-Security-Konzepts, mit dem sich HDI-Firmenkunden absichern könnten, so der Versicherer.

Dabei stellen die Präventionsleistungen von Perseus die erste Säule dar. Die zweite Säule sei die Notfallhilfe des Versicherers. „Schon bei einem vermuteten Cyberangriff bekommt unser Kunde professionelle Unterstützung“, erklärt dazu Tobias Warweg, Vorstand bei der HDI Vertriebs AG.

Eine entsprechende Hotline sei 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr erreichbar. Die Experten könnten sich auf das System aufschalten oder „sind bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden vor Ort“, verspricht Warweg.

Leistungen für Firmenkunden

Als dritte Säule sieht die Gesellschaft den Cyber-Versicherungsschutz, der im Schadenfall greift. Ein Team koordiniere dann die individuelle, auf das Angriffsszenario und die betroffene Firma abgestimmte Problemlösung.

Forensik und Schadenfeststellung gehörten dabei zu den Versicherungsleistungen wie Datenwiederherstellung, die Benachrichtigung Dritter oder die Kostenübernahme für Krisenkommunikation und Verteidigung in Datenschutzverfahren.