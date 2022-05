Hausratversicherung: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

23.5.2022 – Die Haftpflichtkasse ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der große Favorit der Partnerbetriebe im Hausrat-Neugeschäft. Dahinter folgen die Vema-Deckungskonzepte von Basler/BSG und AIG vor der Axa. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewannen die NV Versicherungen vor der Haftpflichtkasse, der Medien-Versicherung Karlsruhe und Basler/BSG.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Absicherung des Hab und Guts von Privatkunden unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 29.9.2021) durchgeführt.

Neben der Wohngebäudeversicherung (25.4.2022) stand auch die Hausratversicherung auf dem Prüfstand. Die interviewten Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Ergebnis: Spitzenreiter ist die Haftpflichtkasse VVaG. Der Anteil an den insgesamt 2.464 abgegebenen Favoritennennungen liegt bei über einem Fünftel.

Neugeschäft: AIG hinter Basler/BSG und Haftpflichtkasse

Den Silberrang sicherte sich die Basler Sachversicherungs-AG für ihr zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickeltes Vema-Deckungskonzept. Dafür entschied sich gut jeder siebte Befragte.

In einem engen Rennen um Position drei setzte sich die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Axa Versicherung AG durch. Für die AIG votierte fast jeder zehnte Umfrageteilnehmer, für die Axa knapp jeder zwölfte.

Die Plätze fünf und sechs belegen die Ammerländer Versicherung VVaG und die VHV Allgemeine Versicherung AG. Erstere konnte rund jede 15. Stimme auf sich vereinen, Letztere etwa jede 19.

Auf Rang sieben folgen die NV-Versicherungen VVaG vor den gleichauf an achter Stelle liegenden Akteuren Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe (MVK), Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) und Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Die Anteile liegen jeweils unter drei Prozent.

Diverse Rangverschiebungen

Im Vergleich zur letzten Qualitätsumfrage in diesem Segment (6.10.2020) schob sich die Haftpflichtkasse vorbei an Basler/BSG auf die Spitzenposition. Die AIG verbesserte sich von vier auf drei, die Ammerländer von sieben auf fünf.

Die Axa rutschte von drei auf vier ab, die Gothaer behauptete Platz acht. Den Aufstieg in die Top Ten schafften die NV, die MVK und die GEV. Herausgefallen aus der Spitzengruppe sind der zur MLP SE gehörende Deckungskonzeptanbieter Domcura AG (17.6.2015), die Basler Sachversicherungs-AG und der Assekuradeur Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH

NV gewinnt Qualitätsrangliste

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. So sicherte sich die NV (Position sieben beim Neugeschäft) den Spitzenplatz (Mittelwert: 1,40). Das Unternehmen erzielte in drei Aspekten die beste Note. Lediglich in Sachen Produktqualität reichte es nur zur vierten Position.

Rang zwei in der Qualitätswertung belegt die Haftpflichtkasse (1,50). Die Roßdorfer wurden in Sachen Erreichbarkeit nur hauchdünn schlechter bewertet als der Spitzenreiter. Auch bei der Antrags- und Schadenbearbeitung sehen die Vema-Partner das Unternehmen an zweiter Stelle. Die Produktqualität wurde hingegen nur durchschnittlich bewertet.

MVK vor Basler/BSG auf dem Bronzerang

In einem engen Rennen um den Bronzerang behielt die MVK (1,56) gegen das Deckungskonzept von Basler/BSG (1,58) die Oberhand. Die MVK (Position acht beim Neugeschäft) punktete vor allem mit der besten Produktqualität. In den anderen Segmenten sprangen zwei dritte (Verhalten im Schadenfall und Erreichbarkeit) sowie ein vierter Platz (Policierung) heraus.

Basler/BSG bieten aus Vermittlersicht zwar mit jeweils weniger als 0,1 Notenpunkten Rückstand auf den führenden Akteur die zweitbeste Produktqualität und die drittbeste Antragsbearbeitung. Eine bessere Platzierung verhinderte insbesondere die nur sechstbeste Erreichbarkeit (0,4 Punkte Rückstand). Bei der Schadenbearbeitung liegt der Anbieter fast 0,3 Notenpunkte hinter der Spitze zurück auf Rang vier.

Die AIG sehen die Vermittler nur an siebter Stelle. Dies ist vor allem auf die schlechteste Erreichbarkeit, aber auch auf die nur mittelmäßige bewertete Antrags- und Schadenbearbeitung zurückzuführen.

Schlusslicht in der Qualitätswertung ist die Axa, der die Befragten die schlechteste Antrags- und Schadenbearbeitung bescheinigten. In Sachen Erreichbarkeit (Platz neun) schnitt der Anbieter nur minimal besser ab als die AIG.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Dazu zählen neben der Todesfall- (30.3.2022, 11.4.2022) und der Arbeitskraftabsicherung (9.3.2022, 15.3.2022) auch die Pflegezusatz-Versicherung (7.2.2022, 2.2.2022) sowie die betriebliche Vorsorge (8.11.2021, 15.11.2021, 26.11.2021).

Erhebungen wurden auch in der Maschinen- (17.1.2022), der D&O- (10.1.2022) und der technischen Versicherung (12.10.2021) sowie in den Segmenten Berufs- und Betriebshaftpflicht- (22.10.2021, 2.8.2021, 7.6.2021) und Gewerbeversicherung (14.7.2021) durchgeführt.

Davor wurden die Ergebnisse in der Rechtsschutz- (8.4.2021, 13.4.2021) und der Tier- und Haftpflicht-Versicherung (10.3.2021) sowie im Bereich Bauversicherungen (5.2.2021) veröffentlicht.