Hausrat/Wohngebäude: Auf wen Makler im Neugeschäft setzen

18.4.2019 – In der Hausrat- wie auch in der Wohngebäudeversicherung ist die Basler mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH entwickelten Vema-Deckungskonzept der von Versicherungsmaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dies zeigte eine Befragung der Genossenschaft unter ihren Partnermaklerbetrieben.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der Wohngebäude- und Hausratversicherung unter ihren rund 3.000 Partnerbetrieben durchgeführt. Die Daten wurden bereits im Sommer 2018 erhoben, die Ergebnisse aber erst jetzt veröffentlicht.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter angeben. In Wohngebäude gingen 2.395 Nennungen ein, in Hausrat sogar 2.527.

Wohngebäude: Am häufigsten wird an die Basler vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Wohngebäudeversicherung liegt die Basler Sachversicherungs-AG mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelten Vema-Deckungskonzept an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen liegt bei rund einem Sechstel. Dahinter folgt die Axa Versicherung AG, die gut jeder achte Befragte nannte.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich der zur MLP SE gehörende Deckungskonzeptanbieter Domcura AG (VersicherungsJournal 17.6.2015) mit einem Anteil von fast einem Zehntel gegen das Vema-Deckungskonzept der AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland durch. Position fünf belegt die R+V Allgemeine Versicherung AG, für die gut jeder 20. Vermittler votierte.

Hausrat: Basler vor Haftpflichtkasse

In der Hausratversicherung liegt ebenfalls das Vema-Deckungskonzept von BSG/Basler in Führung. Die Gesellschaft konnte annährend jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen. Rang zwei geht an die Haftpflichtkasse VVaG, für die sich gut jeder achte Befragte entschied.

Wie in Hausrat, musste die AIG der Axa den Vortritt lassen. Letztere kommt auf einen Anteil von fast einem Zehntel, das Vema-Deckungskonzept der AIG nannte annähernd jeder achte Versicherungsvermittler. Die Positionen fünf und sechs belegen dicht beieinander die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Ammerländer Versicherung VVaG.

Ähnliche Ergebnisse

Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch eine Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH aus dem vergangenen Sommer gekommen.

Dieser Studie zufolge reichen unabhängige Vermittler das mit Abstand meiste Geschäft in Wohngebäude bei der Domcura ein, dahinter folgt die Axa. In Hausrat liegen die VHV, die Ammerländer und die Haftpflichtkasse an der Spitze (VersicherungsJournal 6.8.2018).

Weitere Qualitätsumfragen

Der Maklerverbund Vema führt seine Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. In der Photovoltaik-Versicherung etwa ist die Helvetia der von Versicherungsmaklern im Neugeschäft am häufigsten genutzte Produktanbieter. Bei Elektronikpolicen liegt die Alte Leipziger Versicherung AG an der Spitze (VersicherungsJournal 5.4.2019).

Im Biometriebereich sicherten sich die Alte Leipziger (Berufsunfähigkeits-Versicherung), die Dialog Lebensversicherungs-AG (Risikoleben), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Dread Disease) sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. (Sterbegeld) die Führungsposition (VersicherungsJournal 12.2.2019)

In der Kraftfahrtversicherung lagen die VHV bei Privatkunden und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG im Kleinflottengeschäft in Front (VersicherungsJournal 29.10.2018).

Die Vema hat in letzter Zeit auch die Ergebnisse ihrer Qualitätsumfragen in den Produktbereichen private Haftpflicht- (VersicherungsJournal 1.10.2018), Betriebshaftpflicht- (VersicherungsJournal 23.5.2018, 31.5.2018) sowie Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 10.7.2018, 16.7.2018) veröffentlicht.