Hansemerkur auf dem Weg in die Top 10

25.4.2018 – Mit einem Anstieg der Beitragseinnahmen um gut fünf Prozent hat die Versicherungsgruppe den Marktdurschnitt weit übertroffen. Am besten entwickelte sich die Kompositversicherung. Die Prämien in Leben gingen dagegen um mehr als zehn Prozent zurück. Bis 2025 will der Konzern um mehr als 50 Prozent wachsen, kündigte der Vorstand gestern an.

Die Hansemerkur-Versicherungsgruppe hat im abgelaufenen Jahr die Brutto-Beitragseinnahmen auf 1,97 Milliarden Euro erhöht. Das ist gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 11.5.2017) ein Plus von 5,1 Prozent. Damit wurde das Branchenwachstum von 1,7 Prozent (VersicherungsJournal 31.1.2018) deutlich übertroffen.

Fast drei Viertel der Beitragseinnahmen entfallen auf den Geschäftszweig Kranken- und Pflegeversicherung. Hier wurden 1,36 Milliarden Euro erlöst, sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Kennzahlen 2017 der Hansemerkur im Überblick. 1 selbst abgeschlossenes Geschäft bzw. gesamt: einschließlich übernommenes Geschäft Geschäftsfeld Reise und Freizeit, 2 ohne Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter, 3 Definition Überschuss: Geschäftsfeld Gesundheit und Pflege/Risiko- und Altersvorsorge: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer und vor Zuführung erfolgsabhängige RfB; Geschäftsfeld Reise und Freizeit/Schaden und Unfall: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer und vor Veränderung Schwankungsrückstellung; Sonstige: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer, 4 ohne fondsgebundene Versicherung, 5 inkl. Rentendeckungsrückstellung. (Bild: Hansemerkur)

Der Branchentrend lag laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei 4,3 Prozent (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Plus an Voll- und Zusatzversicherten

Die Hälfte der Mehreinnahmen der Hansemerkur resultiert aus Beitragsanpassungen, der Rest aus Bestandszuwächsen. Das erläuterte Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, gestern bei der Bilanzpressekonferenz in Hamburg.

Vorstand und Pressesprecher der Hansemerkur (Bild: Meyer)

Bei der Hansemerkur Krankenversicherung AG stieg die Zahl der Vollversicherten um 4.449 auf 249.023, die der Zusatzversicherten um 13.985 auf gut 1,22 Millionen.

Nach Angaben von Vertriebsvorstand Eric Bussert haben Versicherungsmakler an dem Neugeschäft in der Sparte einen Anteil von 60 Prozent. An einem Viertel dieser Vermittlerunternehmen sei die Hansemerkur beteiligt.

Mehr als eine Viertel Millionen neue Brillenversicherte

Die Hansemerkur Speziale Krankenversicherung AG hat bis Ende 2017 fast sieben Millionen Kunden der Optikerkette Fielmann in Deutschland und Österreich mit Brillenversicherungen versorgt, 287.000 mehr als im Vorjahr.

Mit 67 (Vorjahr 70) Millionen Schweizer Franken (56/58 Millionen Euro) Beitragseinnahmen (einschließlich sechs Millionen Euro Lebensversicherungen) ist die 2015 übernommene Advigon Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.10.2015) die kleinste Firma der Gruppe in dem Geschäftsfeld.

Von 231.000 Deckungen sind 88 Prozent Zahn-, sechs Prozent Ambulant- und fünf Prozent Stationär-Zusatzversicherungen. Die Gesellschaft bietet inzwischen auch Berufsunfähigkeits-Policen sowie einen Krebs-Schutz (VersicherungsJournal 1.8.2016) an.

Zweistelliger Bestandsverlust in Leben

Die Bruttobeiträge der Hansemerkur Lebensversicherung AG sanken um 10,9 Prozent auf 221,1 Millionen Euro. Darin sind die Prämien der verschmolzenen Hansemerkur24 Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 4.9.2017) enthalten.

Der Neugeschäftsbeitrag ging insgesamt um 9,8 Prozent zurück. Darunter waren laufende Jahresbeiträge von 11,3 Millionen Euro (minus 7,0 Prozent) sowie 40,0 Millionen Euro Einmalbeiträge (minus 42 Prozent).

Der Neuzugang an selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherungen ging um vier Zehntel zurück. Risiko-Lebensversicherungen wurden 18 Prozent weniger nachgefragt. Zuwächse erzielte der Versicherer dagegen bei hybriden und fondsgebundenen Rentenversicherungen.

Schaden/Unfall wächst am stärksten

Im Geschäftsfeld „Reise und Freizeit“ sind die Hansemerkur Reiseversicherung AG und die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG tätig. Letztere wurde für den Direktvertrieb gegründet (VersicherungsJournal 9.12.2013).

Zusammen haben sie 2017 Beitragseinnahmen von 219,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wurde der Leben-Zweig des Konzerns fast eingeholt.

Die Schaden- und Unfallversicherung ist mit Beitragseinnahmen von 68,1 Millionen Euro das kleinste Geschäftsfeld des Konzerns. Mit einem Anstieg der Prämien um 16,4 Prozent ist es gleichzeitig das wachstumsstärkste.

15 Prozent des Neugeschäfts über den Direktvertrieb

Um gut ein Viertel ist bei der Versicherungsgruppe im Berichtsjahr der Onlinevertrieb gewachsen. Insgesamt 15 Prozent des Neugeschäfts wird inzwischen über diesen Vertriebsweg eingefahren. In der KV-Sparte sind es zehn Prozent.

Zufrieden ist die Hansemerkur auch mit der Rentabilität ihres Geschäfts. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen wird mit 4,7 (Vorjahr 4,1) Prozent angegeben. Für die Lebensversicherung wird eine laufende Durchschnittsverzinsung von 3,5 (Vorjahr 3,4) Prozent genannt.

Der Konzernüberschuss wurde um gut ein Fünftel auf 330,7 Millionen Euro gesteigert und das Eigenkapital um 17,6 Prozent auf 501 Millionen Euro.

Plus und Minus im ersten Quartal

Im ersten Quartal 2018 haben sich die Trends überwiegend fortgesetzt. Die Zahl der versicherten Kunden ist auf zehn Millionen gewachsen. Die Prämien stiegen im Geschäftsfeld Reise um 15 Prozent, in Komposit um zwölf Prozent und in Gesundheit um sechs Prozent. Auch die Leben lag knapp im Plus.

Beim Neugeschäft lagen Gesundheit und Reise um 32 beziehungsweise 18 Prozent im Plus. Leben und Schaden/Unfall verzeichneten Einbußen von 19 beziehungsweise fünf Prozent.

Daraus wollte Sautter aber keine Prognose für das gesamte Jahr ableiten. In den nächsten Quartalen könne sich noch Einiges ändern.

Umsatzsteigerung um die Hälfte bis 2025

Bis zum Jahr 2025 will die Gruppe ihren Umsatz um mehr als 50 Prozent auf drei Milliarden Euro erhöhen.

Dazu soll unter anderem der Schadenversicherungs-Bereich ausgebaut werden. Über die Advigon wird das Geschäftsgebiet auf die Schweiz ausgedehnt und dort Reise-Versicherungen angeboten werden.

Auch im Leben-Geschäft sieht die Gruppe noch Potenzial. Mit neuen Produkten wolle man aber abwarten, welche Vorgaben der Gesetzgeber noch mache, sagte Sautter im Hinblick auf die anstehende Evaluierung des LVRG (VersicherungsJournal 20.4.2018).

Der Krankenversicherer soll in die Top zehn nach Beitragseinnahmen aufsteigen. Dazu müsste die Huk-Coburg überholt werden, die ebenfalls zu den Marktanteils-Gewinnern gehört (VersicherungsJournal 1.9.2017).

Moderater Anstieg der Prämien geplant

Insgesamt rechnet die Hansemerkur damit, dass in diesem Jahr die gebuchten Bruttobeiträge im Vergleich zu 2017 „moderat ansteigen“, in Schaden und Unfall sowie Risiko- und Altersvorsorge sogar „deutlich“. Dagegen wird für das Geschäftsfeld Reise und Freizeit „ein leichter Rückgang“ erwartet.

Der Konzernjahresüberschuss in 2018 wird „deutlich rückläufig“ auf dem Niveau von 2016 erwartet. Noch unklar ist nach Unternehmensangaben, welchen finanziellen Folgen die Pleite des früheren Kooperationspartner Unister (VersicherungsJournal Medienspiegel 29.7.2016 und 22.8.2016) hat. Dazu sagte Vorstandsmitglied Holger Ehses, dass noch Gespräche mit dem Insolvenzverwalter liefen und es für einen Kassensturz zu früh sei.

Erledigt ist aus seiner Sicht dagegen die Insolvenz der Social Markets AG im vorletzten Jahr. Die Beteiligung an der Medienagentur habe das Unternehmen lediglich einen fünfstelligen Betrag gekostet.

Die Geschäftsberichte stehen auf der Unternehmensseite zum Herunterladen bereit.