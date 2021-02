Haftung: Alte Berufsunfähigkeits-Versicherungen überprüfen

9.2.2021 – Eine große Haftungswelle gegen Vermittler gab und gibt es nicht. Auch im Streit um die Betriebsschließungs-Versicherung sehen Anwälte hier kaum ein Risiko. Im Einzelfall, wenn klare Fakten für eine erweiterte Beratung sprechen, müssen Vermittler aber oft sehr akribisch sein, um nicht in eine Haftungsfalle zu laufen.

Sehr objektiv sieht Jens Reichow die Beratungspflichten von Vermittlern. Daher hat der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie für Handels- und Gesellschaftsrecht auch Berufung gegen ein Urteil des Landgericht Cottbus eingelegt (6 O 218/19).

„Wir stehen hier ausnahmsweise einmal auf der Seite des Verbrauchers und haben den Versicherer verklagt“, erläuterte der Jurist Ende vergangener Woche auf dem Vermittler-Kongress 2021. Die Fachtagung der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB wurde in diesem Jahr per Live-Stream veranstaltet (VersicherungsJournal 8.2.2021).

Jens Reichow (Bild: Screenshot Schmidt-Kasparek)

Ausbildungs-BU-Police zweimal ignoriert

Im Streit geht es um ein Beratungsverschulden hinsichtlich der Erhöhung einer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. Der Versicherungsvertreter hatte für seine Kundin während der Ausbildung eine BU-Police in Höhe von 600 Euro abgeschlossen.

Später beriet derselbe Vertreter seine Mandantin zur Altersvorsorge und schloss mit ihr eine Rentenversicherung ab. Als die Frau heiratete und die Familie eine Immobilie kaufte, wurde eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen.

Bei all diesen Beratungsanlässen versäumte es der Vertreter nach Meinung von Reichow, die offensichtlich längst viel zu niedrige BU-Police dem Einkommen der Frau anzupassen.

„Ich bin nicht gewillt, diese Entscheidung auf mir sitzen zu lassen“, sagte der Anwalt. Er hat daher Berufung beim Oberlandesgericht in Brandenburg eingelegt. Damit hofft er, dass die Richter den Ausführungen des Rechtsanwalts folgen und der Versicherer für seinen Agenten für den hohen Schaden, der durch die mittlerweile eingetretene Berufsunfähigkeit entstanden ist, haften muss.

Kaum Risiko aus nicht abgeschlossener Betriebsschließungs-Versicherung

Kaum ein Haftungsrisiko sieht Reichow hingegen für Vermittler, die keine Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) abgeschlossen haben. Es sei durchaus möglich, dass Unternehmen, die im Streit um coronabedingte Schäden aufgrund der Lockdowns aus der BSV keine Entschädigung vom Versicherer erhalten – was überwiegend der Fall ist –, die Haftung der Vermittler prüfen (22.1.2021; 23.10.2020).

Wer einen Maklerspartenvertrag habe, könne die Risiken, die er beraten muss, gut eingrenzen. Und im Rahmen der Beratung rund um die Inhaltsversicherung sei in der Regel das Protokoll hilfreich. Es reiche, wenn dort vermerkt ist, dass eine solche Absicherung angesprochen wurde.

Trotz den vielen tausend anhängigen BSV-Verfahren, sieht Reichow keine große Haftungswelle auf die Vermittlerschaft zukommen. Das gelte auch für das vergangene Jahr. Wenn es um Haftung der Vermittler geht, würden sich meist lediglich viele Einzelfall-Entscheidungen finden.

Auf naheliegende Klauseln hinweisen

Der Jurist machte nochmals deutlich, dass Vermittler ihre Kunden nicht über alle Versicherungs-Bedingungen im Detail informieren müssen. Auf einzelne Klauseln sei nur hinzuweisen, wenn es dafür einen konkreten Anlass gibt.

Das hatte ein Vermittler versäumt, der aufgrund wertvollen Schmuckes einer Privatperson, zwar die Wertgrenzen der Hausratversicherung erhöhte, aber nicht darauf verwies, dass der Schmuck nur dann diesen Schutz genießt, wenn er in einem Tresor aufbewahrt wird.

„Vermittler müssen bei ihrer Beratung erkennen, welche Regelungen für den Versicherten wichtig sind“, so Reichow. Im vorliegenden Fall verlor der Vermittler vor Gericht und musste für den Schaden haften (Oberlandesgericht Hamm, I 20 U 266/19).

Dünne Kommunikation des Auftraggebers

Demgegenüber gewann ein Vermittler, der regelmäßig für einen Fuhrpark Firmenfahrzeuge versicherte. Der regelmäßige Auftrag durch den Unternehmer: „Versichern Sie das neue Fahrzeug wie das vorherige.“ Nach einem Unfall stellte sich heraus, dass die Versicherung zwar den Schaden erstattete, nicht jedoch die vertragliche Differenzleistung, die der Leasinggeber für das Firmenauto verlangte.

Nach Meinung der Fuhrparkverantwortlichen hätte der Versicherungsmakler die sogenannte GAP-Deckung für den Leasingwagen eindecken müssen. Doch die Richter sahen dies anders. Sie gaben dem Vermittler Recht, der den Wagen entsprechend dem Umfang der Vorversicherung abgedeckt hatte.

Das Urteil überrascht. Denn aufgrund des hohen Wertes des neuen Wagens hätte durchaus eine Nachfrage des Vermittlers über das genaue Risiko als Pflicht angenommen werden können. So hätte die Vorversicherung – etwa bei einem Gebrauchtwagen – ja auch lediglich aus einer Teilkaskodeckung bestehen können. Dann wäre der unversicherte Schaden deutlich größer gewesen.

Laut dem Juristen Reichow wurde die sehr „dünne“ Kommunikation des Unternehmens als maßgebliche Weisung für den Versicherungsmakler angesehen (Landgericht Kiel, 5 O 4/20).