Haftpflicht: Die leistungsstärksten Produktgeber aus Maklersicht

1.10.2018 – Die Basler liegt mit ihrem Vema-Deckungskonzept in der Privat-, Tierhalter- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung an der Spitze der Qualitätsrangliste. Auf dem Silberrang landete jeweils die Haftpflichtkasse. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage Haftpflicht der Vema, für welche der Maklerverbund eine Umfrage unter seinen Partnerbetrieben durchgeführt hat.

WERBUNG

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat unter ihren rund 2.960 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Haftpflichtversicherung durchgeführt.

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler in den Segmenten Privat-, Tierhalter- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenbearbeitung, die zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung eingingen.

An der Umfrage haben sich den Angaben des Maklerverbunds zufolge je nach Bereich bis zu 2.667 Personen beteiligt.

Privathaftpflicht: Basler gewinnt Qualitätswertung

In der Privathaftpflicht-Versicherung liegt das Vema-Deckungskonzept der Basler Sachversicherungs-AG an der Spitze der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten von 1,29). Diese Sparte stellt laut Vema „zweifellos die wichtigste, weil mit großem Abstand meist vermittelte Versicherungssparte bei Versicherungsmaklern“ dar.

Das Unternehmen erhielt für die Produktqualität und die Antragsbearbeitung die beste Bewertung. Der Abstand zum ärgsten Konkurrenten betrug jeweils 0,13 Basispunkte.

Bei der Schadenregulierung musste die Basler dem Konkurrenten die Haftpflichtkasse VVaG den Vortritt lassen. Die Gesellschaft aus Roßdorf liegt bei der Policierung wie auch insgesamt an zweiter Stelle (Mittelwert: 1,39). Hinsichtlich der Produktqualität reichte es hingegen nur zur sechsten Position.

An dritter Position

Den Bronzerang teilen sich die Basler (mit ihrem „normalen“ Tarifangebot) und die Rhion Versicherung AG. Vor allem bei der Antrags- sowie der Schadenbearbeitung gab es größere Rückstände zu den Spitzenreitern.

Die Basler erzielte mit Rang zwei bei der Produktqualität ihre beste Teilplatzierung, die Rhion mit jeweils Position drei bei der Policierung und der Schadenbearbeitung. Die Abstände in der Gesamtwertung vom dritten zum zweiten Platz betragen jeweils rund 0,1 Basispunkte.

Tierhalterhaftpflicht: NV hinter Basler und die Haftpflichtkasse

Auch in der Tierhalterhaftpflicht setzte sich die Basler mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Haftpflichtkasse durch. Letztere hatte nur hinsichtlich der Schadenbearbeitung die Nase vorn. In Sachen Produktqualität und Antragsbearbeitung kommt die Basler mit jeweils den Top-Werten auf eine um bis zu 0,2 Basispunkte bessere Beurteilung als die Roßdorfer.

An dritter Stelle folgt der NV-Versicherungen VVaG. Auf gleicher Position sehen die Vermittler das Unternehmen auch bei der Antrags- sowie der Schadenbearbeitung. Bei der Produktqualität liegt die NV gleichauf mit der Haftpflichtkasse.

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht: Basler vor die Haftpflichtkasse

Die selbe Reihenfolge wie in den beiden anderen Bereichen zeigt sich auch an der Spitze der Qualitätsrangliste in der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht. Auch hier punktete die Basler (Gesamtmittelwert: 1,38) mit ihrem Vema-Deckungskonzept vor allem bei der Produktqualität und bei der Policierung, wo die Gesellschaft jeweils am besten abschnitt.

Bei der Schadenbearbeitung wurde hingegen die Haftpflichtkasse besser beurteilt. Hinsichtlich der Produktqualität sehen die Makler die Roßdorfer an dritter Stelle, während es bei der Antragsbearbeitung zum zweiten Platz reichte. Der Rückstand auf die Basler in der Gesamtwertung beträgt 0,06 Basispunkte.

Mit einem um fast 0,2 Basispunkte schlechteren Mittelwert von 1,64 erreichte die Grundeigentümer-Versicherung VVaG Position drei im Qualitätsranking in der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht. Die Gesellschaft aus Hamburg gehört in allen drei Teilbereichen zu den Top-Vier-Anbietern – mit Rückständen von jeweils um die 0,3 Basispunkten zu den jeweiligen Bereichsspitzenreitern.

Die besten Noten für die Produktqualität

Bei der Betrachtung der Qualitätsnoten fällt auf, dass die Produktqualität im Schnitt über alle aufgelisteten Anbieter in allen drei Haftpflichtbereichen am besten und die Schadenbearbeitung am schlechtesten beurteilt wurden.

Bei den Durchschnittsnoten sind keine größeren Abweichungen zwischen den verschiedenen Haftpflichtbereichen zu beobachten.