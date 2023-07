Gutes Einkommen, aber wenig Finanzkompetenz: Die Generation Y verstehen und akquirieren

12.7.2023 – Warum es interessant ist, sich auf die zwischen 1981 und 1998 Geborenen zu spezialisieren und wie es funktioniert, schildern die Versicherungsmakler Stephan Busch und Tom Wonneberger im Buch „„Akquirieren, beraten und begeistern“. Vorgestellt werden unter anderem die „Henrys“ – Gutverdiener mit aufwendigem Lebensstil ohne finanziellen Background und ohne Finanzkenntnisse. Um bei ihnen erfolgreich zu sein, müssen sich Berater nach Meinung der Autoren auf veränderte Ansprüche und Türöffner einstellen. Das Buch umfasst über 270 Seiten und kostet 27 Euro.

Wer zwischen 1981 und 1998 geboren ist, gehört zur Generation Y. Der Buchstabe Y stammt vom englischen „Why“, denn diese Generation inklusive der Millennials neigen zum Hinterfragen. Die Zielgruppe umfasst rund 20 Prozent der Deutschen. Die Versicherungsmakler Stephan Busch und Tom Wonneberger haben sich auf sie spezialisiert.

Vielfältige Informationen entlang der Phasen des Vermittleralltags

Die zwei Makler haben in ihrem Buch „Akquirieren, beraten und begeistern“ mit dem Untertitel „Wie du als Finanzberater bei der Generation Y gewinnst“ auf über 270 Seiten zusammengetragen, was bei der Spezialisierung auf diese Zielgruppe hilfreich ist. Hinzu kommen 28 Gastbeiträge von ausgewiesenen Experten der Branche.

So schnörkellos wie die Überschriften der fünf Kapitel – Strategisches, Die Generation Y detailliert erklärt, Akquise, Beratung, Aftersales und Bestandspflege – ist das gesamte Buch inhaltlich und optisch gestaltet. 49 Grafiken, zum Beispiel eine Haushaltsübersicht, zahlreiche gut aufbereitete Aufzählungen und Zusammenfassungen am Ende von Abschnitten laden auch zum Querlesen ein.

WERBUNG

Henrys kennenlernen und als Kunden gewinnen

Henry (oder Henrietta) stammt aus den USA. Der Begriff steht für Menschen um die 30 Jahre, die gut verdienen, aber über kein Vermögen verfügen beziehungsweise noch keines aufgebaut haben. Henrys pflegen einen Lebensstil, der zu ihrem überdurchschnittlichen Einkommen passt, aber nicht zu ihrem finanziellen Background.

„Hinzu kommen eine eher schwach ausgeprägte Finanzkompetenz und die fehlende Notwendigkeit, sorgsam mit dem Geld umzugehen“, charakterisieren die Autoren diesen Typus. Wer bei ihnen für Überschüsse sorgt und zunächst existenzielle Risiken absichert, kann danach mit höheren Monatsbeiträgen für die Altersvorsorge oder den Vermögensaufbau rechnen, so die Makler.

Wichtiges Ziel sei es auch, die Finanzkompetenz langsam aufzubauen. Dazu empfehlen sie, eine genaue Einnahme-Ausgabe-Übersicht und eine Vermögensbilanz zu erstellen. Ein praktischer Tipp: „Hilf dabei, Konten zu strukturieren, und schaffe auf diese Weise mittelfristig Liquidität“.

Sinn schlägt Status

Um in der Generation Y erfolgreich zu sein, müssen sich Berater nach Meinung der Autoren auf veränderte Ansprüche einstellen. Auto oder Eigenheim haben als Statussymbole meist ausgedient. Wichtiger sind Work-Life-Balance, Flexibilität und Sinn – sowohl im Beruf als auch privat und bei der Geldanlage.

Da die Generation gegenüber „Produktverkäufern“ eher misstrauisch ist, empfehlen die Makler, sich als Finanzcoach zu positionieren: „Hilf deiner jungen Zielgruppe, mit ihrem Geld „Gutes“ und „Sinnstiftendes“ zu tun“.

Türöffner Kfz-Versicherung war gestern

Als Türöffner ausgedient hat damit die Kfz-Versicherung. Dagegen reagiert die Zielgruppe auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Betriebsführung.

Thema ist außerdem die Altersvorsorge. Laut diverser Studien liegt sie bei jungen Menschen auf einem der drei Spitzenplätze. Dabei dominiert stets der Wunsch nach verständlichen Informationen.

Die Autoren halten deshalb Content-Marketing, also das Bereitstellen von informierenden Beiträgen für eine Zielgruppe, für eine gute Möglichkeit. Wer so im Internet auf einen Vermittler aufmerksam wird, setzt sich nicht selten mit ihm in Verbindung und schließt offline ab.

Stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Vermittlern, die mit der Generation Y „fremdeln“, bietet das Autorengespann Busch/Wonneberger nebst Gastautoren einen informativen, locker-leichten Einblick mit zahlreichen praktischen Empfehlungen. Selbst wer völlig anders auf die junge Generation blickt, zum Beispiel hinsichtlich der Bedeutung von Nachhaltigkeit und Sinnsuche, erhält zahlreiche Anregungen.

Das Themenspektrum reicht von Megatrends wie Digitalisierung über das Controlling bis hin zur Strukturierung von Beratungsgesprächen. Jeweils rund 30 Seiten „Bonusmaterial“ sind speziell den Themen „Jungmakler“ und „Nachhaltigkeit“ gewidmet.

Lesetipp

Stephan Busch/Tom Wonneberger: „Akquirieren, beraten und begeistern – Wie du als Finanzberater bei der Generation Y gewinnst“. Münchner Verlagsgruppe GmbH, Finanzbuch Verlag (FBV) 2023. Softcover, 272 Seiten. ISBN: 978-3-95972-728-0.

Erhältlich für 27,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Die E-Book-Version kostet 22,99 Euro. Das Buch ist ab dem 18. Juli lieferbar. Vorbestellungen sind online bei der Verlagsgruppe möglich. Hier können auch das Inhaltsverzeichnis sowie eine Leseprobe eingesehen werden.