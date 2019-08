Gute Regulierung spart Versicherern richtig Geld

23.8.2019

Die Qualität des Schadenmanagements entscheidet in der Sachversicherung über die Kundenbindung, die Weiterempfehlungs-Bereitschaft und die Ertragsentwicklung der Gesellschaft. Zu dieser Erkenntnis kommt eine aktuelle Studie von Bain & Company Germany, Inc.: „Auf Aktion programmiert: Eine neue Ära im Schadenmanagement“.

Mitarbeiter in den Regulierungs-Abteilungen der Versicherer haben nach Schätzungen der Unternehmensberater „bei weniger als zwei Drittel aller Schadenfälle einen vollständigen Überblick“. Aus Sicht der Studienautoren lassen sich mit „einer systematischen Optimierung unter Einsatz digitaler Technologien drei bis fünf Prozent der Gesamtkosten einsparen“.

Bain-Studie Schadenmanagement (Bild. Bain)

Kein anderer Faktor habe so großen Einfluss auf die Loyalität der Versicherungsnehmer wie die Unterstützung im Ernstfall und die entsprechende Regulierung. Im Rahmen einer Analyse zur Kundenloyalität begrüßte jeder Zweite ein erweitertes Leistungsspektrum seines Anbieters (VersicherungsJournal 23.4.2019).

In der Kfz-Sparte erklärte demnach jeder zweite Verbraucher in Deutschland, dass er die Versicherung für zusätzliche Services wechseln würde. Im Mittelpunkt sollte für die Gesellschaften, neben der Verbesserung der digitalen Infrastruktur, die Auswahl der richtigen Dienstleister wie Werkstatt, Gutachter oder Handwerker stehen. Denn bei rund der Hälfte der Schadenfälle kämen externe Unternehmen zum Einsatz, so Bain.