Gruppenunfall: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

26.11.2021

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Vorsorge unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 29.9.2021) durchgeführt. Neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV, 8.11.2021) und der betrieblichen Krankenversicherung (bKV, 15.11.2021) stand auch das Segment Gruppenunfall zur Bewertung.

Die interviewten Vermittler sollten die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Ergebnis: Im engen Rennen um den Spitzenplatz setzten sich die Gothaer Versicherungen mit einer Stimme Vorsprung gegen die Zurich Versicherungen durch. Den Bronzerang sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG. Für die beiden erstgenannten Akteure votierte jeweils jede sechste, für die Haftpflichtkasse rund jeder neunte Befragte.

Dahinter folgen mit jeweils rund sieben Prozent Anteil an den insgesamt 289 Favoritennennungen die R+V Versicherungen und die Allianz Versicherungen. Auf die fünf Produktgeber entfallen etwa 60 Prozent des Geschäfts.

In der Qualitätswertung, in die zu gleichen Teilen die Bewertung der Serviceaspekte Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung eingingen, hielt die Haftpflichtkasse die Wettbewerber auf Distanz. Die Roßdorfer erzielten dabei in Sachen Policierung und Leistungsbearbeitung die Topwerte unter den fünf Anbietern mit mindestens 20 Bewertungsstimmen. Bei der Produktqualität reichte es nur zum dritten Platz, allerdings nur knapp hinter R+V und Zurich.