Greift die Betriebshaftpflicht bei Impfschäden in Apotheken?

7.12.2021 – Das Impfen von Kunden war Apotheken bislang untersagt. Doch mit Modellprojekten zum Influenzaschutz in der Offizin bekommt das Verbot erste Risse. Zudem könnte eine Verschärfung des Pandemiegeschehens die Politik dazu bewegen, Corona-Impfungen auch in Apotheken zuzulassen. Die Frage nach einem Versicherungsschutz wird daher dringlich. Ein Gastbeitrag der Spezialmakler Peter Grimm und Michael Jeinsen.

Mitte November scheiterte die Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Versuch, Corona-Impfungen in Apotheken zu ermöglichen. In einer gemeinsamen Konferenz sprachen sich die meisten Länderchefs gegen die Einbeziehung von Apotheken aus, weil dies die Organisation erschwere.

Allerdings haben sich Länderchefs und Kanzlerin ein Schlupfloch gelassen, um Apotheken doch noch mit ins Boot zu holen. Allem Anschein nach scheint die neue Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) diese Möglichkeit nutzen zu wollen. Entsprechende Beschlüsse der letzten Ministerpräsidenten-Runde unter Kanzlerin Merkel haben die Absicht präzisiert.

Gesetzentwurf sieht Impfung in Apotheken vor

Denn Corona hat die Welt weiter fest im Griff. Auch in diesem Winter steht Deutschland wieder vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Die notwendigen Kapazitäten für die Impfungen zu schaffen, ist eine davon. Darum sollen jetzt die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte langfristig impfen dürfen.

Der gemeinsame Beschluss von Merkel und den Länderchefs sieht jedenfalls vor, dass das Impfangebot in Deutschland wieder ausgebaut werden soll. Dabei setzt die Politik vor allem auf niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte, Impfzentren, Krankenhäuser und mobile, niederschwellige Angebote.

Apotheken wurden zwar aus der ursprünglich vorliegenden Beschlussvorlage gestrichen, doch es gibt einen Hinweis auf „andere Möglichkeiten“. Darüber hinaus existiert ein Prüfantrag, der klären soll, ob außer Medizinern noch andere Personen impfen können. Genau hier könnten Apotheker wieder ins Spiel kommen. Insbesondere dann, wenn sich das Pandemiegeschehen weiter verschärft.

Erwerb der Impfberechtigung

Für die Apotheken bedeutet dies erst einmal mehr Aufwand. Denn vor der ersten Impfung steht eine Schulung zum Erwerb der Impfberechtigung, wenn diese nicht schon vorhanden ist.

Danach winken (rechnerisch) viele zusätzliche Patientenkontakte. Die erforderlichen Daten Impfwilliger sind in den Apotheken zu erfassen und die Impflinge müssen beraten werden, der Impfstoff ist auszuwählen, die Impfung vorzubereiten und das Vakzin ist zu verabreichen. Auch die erforderliche 15-Minuten-Wartezeit nach der Impfung muss gewährleistet sein.

Insbesondere für Apotheken die auch schon Grippeimpfungen durchführen, kein Problem.

Strikte Trennung zwischen den Berufen

Abgesehen davon, dass sich die Ärzteschaft – aus sicher nicht völlig altruistischen Motiven – seit Jahren gegen jedwede Aufgabenveränderung im Gesundheitswesen ausspricht, ist auch die Haftung des Apothekers von Bedeutung. Hierzu sind diverse Aspekte von Bedeutung, die im zweiten Teil dieses Artikels näher beleuchtet werden.

Behandlung in Apotheken – historischer Exkurs Die Haftungsfrage führt die Ärztelobby nicht ganz zu Unrecht ins Feld. Denn grundsätzlich ist Apothekern seit dem Edikt von Salerno des Stauferkaisers Friedrich II. (auch als Edikt von Melfi bekannte Gesetzessammlung namens „Liber Augustalis“) aus dem Jahre 1231 die Behandlung von Patienten und körperliche Eingriffe, zu denen auch das Impfen zählt, verboten. Um den Willen Friedrichs II. kurz und bündig zusammenzufassen: Ärzte und Apotheker sollten fortan nicht mehr kooperieren dürfen, damit dem „Planwagen-Konzept“ auf mittelalterlichen Marktplätzen, bei dem vorne ein „Quacksalber“ den Leuten Symptome eingeredet hat, damit der Alchemist hinten den Leuten mit obskuren Wundermitteln das Geld aus den Taschen ziehen konnte, der Boden entzogen werde. Ärzte sollten fortan nur noch Diagnosen stellen und Apotheker unabhängig davon die Medikation darreichen. Friedrich II. gilt deshalb als Begründer der modernen Berufe Arzt und Apotheker. Wie aktuell seine Gedanken noch heute sind, beweist das 1. November 2016 in Kraft getretene „Antikorruptionsgesetz“. Da wird schon im vollen Namen deutlich: Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen.

Doch zurück ins Hier und Jetzt. Die strikte Trennung zwischen den Professionen könnte nach 800 Jahren nun erste Ausnahmen bekommen, denn bekanntermaßen trat am 1. März 2020 das Masernschutzgesetz in Kraft. Dort wurde Apothekern unter anderem erstmals die Möglichkeit von Influenza-Impfungen in der Offizin eingeräumt.

Die Teilnahme an einem Modellprojekt ist in allen Bundesländern grundsätzlich möglich. Lediglich in Thüringen hat sich die Apothekerschaft gegen eine Teilnahme ausgesprochen.

Schon im Juni 2020 starteten der Apothekerverband Nordrhein e.V. (AVNR) und die AOK Rheinland/Hamburg das bundesweit erste Modellprojekt. Mehr als 250 Apotheker aus rund 125 Apotheken wurden von Ärzten für ihre neue Aufgabe geschult. Denn die Teilnehmer müssen, bevor sie impfen dürfen, entsprechende Weiterbildungen absolvieren und dadurch eine Qualifikation gemäß § 132 j SGB V und den Leitlinien der Bundesapothekerkammer nachweisen.

Versicherungsschutz nicht rechtssicher inkludiert

Wenn also nun geprüft werden soll, wer außer Ärzten noch Corona-Impfungen durchführen könnte, sind Apotheker aufgrund der jüngsten Entwicklungen heiße Kandidaten. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts hat sich bereits für Corona-Impfungen in Apotheken ausgesprochen.

Doch mit den Impfungen kommt auf die Branche ein neues Risiko zu: Denn trotz aller Qualifikationen kann es zu Fehlern und somit zu Personenschäden kommen. Falsche Dosierung, ein falscher oder fehlerhafter Impfstoff sowie Verletzungen von Impflingen durch die Spritze – all das sind Risiko-Szenarien, die über die Betriebshaftpflicht abgesichert werden sollten.

Doch Stand heute dürfte ein solcher Versicherungsschutz von den meisten Policen zumindest nicht rechtssicher inkludiert sein. Hier kommt also Arbeit auf die Vermittlerschaft zu – gleichzeitig aber auch eine Chance zur Profilierung.

Wie sich die Haftung der Apotheker mit Blick auf die Corona-Schutzimpfung erweitert und welche Lücken in der Betriebshaftversicherung entstehen, wird im zweiten Teil dieses Gastbeitrags erläutert. Er erscheint in der morgigen Ausgabe des VersicherungsJournals.

Peter Grimm, Michael Jeinsen

Peter Grimm ist Versicherungsmakler, Fachbereichsleiter für Heilberufe im BSVS (Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.) und Inhaber der Priass Prisma Assekuranzmakler GmbH & Co. KG. Michael Jeinsen ist ebenfalls Vermittler, Fachbereichsleiter für Apotheken im BSVS und arbeitet als Spezialmakler für Apotheker in Berlin.