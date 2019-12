Gothaer testet Videoberatung

6.12.2019

In einem Pilotprojekt testen die Gothaer Versicherungen jetzt, welche Versicherten eine Videoberatung nutzen und was den verschiedenen Kundengruppen und den Beratern dabei wichtig ist. Der Test läuft sieben Monate. Innendienst und Exklusivvertrieb können dabei zwei zur Auswahl stehende Programme ausprobieren, so der Versicherer in einer Mitteilung am Donnerstag.

Das Angebot stehe „allen Kunden zu Fragen in allen Sparten“ offen, erklärte der Versicherer auf Nachfrage. Der Innendienst werde die Offerte auch im Belegschaftsgeschäft (Gothaer-Mitarbeiter) und mit Großkunden testen.

„Mit der Videoberatung schließen wir eine Lücke und schaffen unseren Kunden und Beratern eine neue Kontaktmöglichkeit – so flexibel wie ein Telefonat und so persönlich wie ein Treffen“, sagt Jennifer Dahmen, aus der Gothaer-Abteilung Digitalisierung und Datenmanagement, zu dem Projekt.

Neue Technologien und geänderte Lebensweisen haben den Bedarf nach einem zeitlich flexiblen und örtlich unabhängigen Service ohne großen Aufwand geweckt. Hier biete sich die Videoberatung als Kommunikationskanal an, unterstrich der Journalist Jens Gieseler in einem Gastbeitrag (VersicherungsJournal 14.3.2018). Onlineberatungen seien zeitsparend und damit vorteilhaft für Kunden und Vermittler, finden auch verschiedene Kommunikationsexperten (30.4.2019).