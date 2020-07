Gibt es eine Gender-Pflicht in der Kundenansprache?

2.7.2020

Unternehmen sind auch weiterhin nicht dazu verpflichtet, Frauen in Formularen in der weiblichen Form anzusprechen. Das geht aus einem Beschluss des Bundesverfassungs-Gerichts vom 1. Juli 2020 hervor (1 BvR 1074/18).

Eine 80-jährige Frau wollte sich nicht damit abfinden, in den Formularen ihrer Sparkasse in männlicher Form angesprochen zu werden. Weil das Geldinstitut darin keinen Rechtsverstoß sah und nicht dazu bereit war, auch die weibliche Form zu verwenden, zog die Dame vor Gericht.

Dort erlitt sie bis hin zum Bundesgerichtshof in allen Instanzen eine Niederlage (VersicherungsJournal 14.3.2018). Sie reichte daher Beschwerde beim Bundesverfassungs-Gericht ein. Damit hatte sie jedoch ebenfalls keinen Erfolg. Das Gericht nahm ihre Beschwerde nicht zur Entscheidung an.

Ihre Entscheidung begründeten die Verfassungsrichter damit, dass sich die Klägerin in ihrer Verfassungsbeschwerde nicht in ausreichender Form mit der Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs auseinandergesetzt habe wie etwa dem Argument, dass auch im Grundgesetz das generische Maskulinum verwendet werde. Die Beschwerde würde daher nicht den formalen Begründungs-Anforderungen genügen. Folglich könne in der Sache selbst nicht entschieden werden.