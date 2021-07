Gewerbeversicherung: Die Favoriten der Vema-Makler

2.7.2021 – In der gewerblichen Gebäudeversicherung ist die Axa der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dahinter folgen die Allianz und die SV. In der gewerblichen Inhaltsversicherung lautet die Reihenfolge Axa vor Alte Leipziger und Allianz. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der Gewerbeversicherung unter ihren etwa 3.800 Partnerbetrieben durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Vermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Für die gewerbliche Gebäudeversicherung gingen 903 Nennungen ein, für die gewerbliche Inhaltsversicherung sogar 998.

Gewerbliche Gebäude: Am häufigsten wird an die Axa vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der gewerblichen Gebäudeversicherung setzte sich die Axa Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für die Kölner votierte rund jeder achte Befragte.

Nur ein Dutzend Stimmen dahinter folgt die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von einem Neuntel. Sie ist der einzige Testkandidat, der kein spezielles Vema-Deckungskonzept vorhält. Den Bronzerang sicherte sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die circa jede elfte Favoritennennung auf sich vereinen konnte.

Die Plätze hinter den Top Drei

An vierter und fünfter Stelle liegen die R+V-Gruppe und die Versicherungskammer Bayern (VKB). Sie weisen Anteilen von jeweils um die sechs Prozent aus.

Es folgen die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Basler Sachversicherungs-AG mit jeweils um die fünf Prozent Anteil. Dahinter liegen die Helvetia Versicherungen und die Alten Leipziger Versicherung AG mit jeweils etwa vier Prozent.

Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage schob sich die Allianz an der Axa vorbei an die Spitze. Die Gothaer kletterte von acht auf sechs, während die Basler von sieben auf acht und die Helvetia von sechs auf neun zurückfielen. Neu in die Top Ten schafften es die Signal Iduna und die Alte Leipziger.

Gewerbe-Inhalt: Axa vor Alte Leipziger

In Sachen gewerbliche Inhaltsversicherung verteidigte die Axa ihren Spitzenrang aus der letzten Umfrage. Mehr als jeder achte Interviewte nannte das Unternehmen aktuell als seinen Favoriten. Von der vierten auf die zweite Position aufwärts ging es für die Alte Leipziger, während die Allianz sich mit Rang drei (letzte Umfrage: zwei) zufrieden geben musste. Beide Akteure konnte etwa jede zwölfte Stimme auf sich vereinen.

Die Plätze vier und fünf belegen die SV und die Gothaer mit Anteilen von jeweils knapp einem Vierzehntel. Die SV landete damit an gleicher Stelle wie in der Vorgängerumfrage. Für die Gothaer ging es um drei Positionen nach oben.

Dahinter folgen die HDI Versicherung AG (von sieben auf sechs), die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland (von fünf auf sieben), die Helvetia (von sechs auf acht) und die R+V (unverändert an neunter Stelle). Auf Platz zehn liegt die Neueinsteigerin Basler.

