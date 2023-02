Gerichtsurteil zwingt Vermittler zur Vorbereitung auf den Fall der Fälle

8.2.2023 – Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs haben Versicherungsvertreter und -makler dem Auskunftsanspruch von Kunden detaillierter als zuvor nachzukommen. Sie müssen auf Anforderung konkret benennen, welche Kooperationspartner die Daten bekommen haben und transparent die Abläufe darlegen. Nur eine Kategorie von Versicherern zu nennen, denen der Vermittler die Daten zukommen ließ, reicht nicht aus. Darüber klärt Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke auf.

Ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) vom 12. Januar 2023 (C-154/21) konkretisiert die Pflichten von Unternehmen und Selbstständigen einschließlich der Versicherungs-Vermittler. Demnach müssen sie im Rahmen einer Auskunftserteilung nach Artikel 15 DSGVO nicht nur die Kategorien der Datenempfänger, sondern auch deren konkreten Namen benennen.

Vermittler haben einen Monat Zeit zu reagieren

Björn Thorben M. Jöhnke (Bild: Jöhnke & Reichow)

Verlange ein Kunde von seinem Vermittler per Auskunftsanspruch zu erfahren, welcher Versicherer Daten über ihn hat, so habe der Vermittler einen Monat Zeit, um eine entsprechende Auskunft zu erteilen, erklärt Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke von der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB auf Anfrage des VersicherungsJournals.

„Versicherungsvermittler sollten sich frühzeitig mit der Möglichkeit eines Auskunftsanspruches, beziehungsweise mit der sich daraus ergebenden Auskunftspflicht des Vermittlers befassen, damit im Bedarfsfall auch zeitnah binnen der Monatsfrist Auskunft erteilt werden kann“, rät der Jurist, der selbst eine berufliche Vergangenheit als Versicherungs-Vermittler hat.

Der selbstständige Vermittler solle über eine Übersicht verfügen, an welche Kooperationspartner er die Kundendaten weitergab. Er müsse sie im Bedarfsfall konkret benennen, unterstreich Jöhnke.

Ein im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung verantwortlicher Versicherungs-Makler könne auf Textbausteine zurückgreifen, rät der Jurist. „Grundsätzlich sind die Datenschutzthemen wiederkehrend und sehr ähnlich“, so Jöhnke. Eine komplette Protokollierung der internen technischen Abläufe ist ebenfalls angeraten.

Kunden müssen von selbst auf Vermittler zukommen

„Der selbstständige Vermittler hat grundsätzlich erst mal nur die Pflicht, dem Kunden eine entsprechende Datenschutzinformation zur Verfügung zu stellen, mittels welcher der Vermittler den Kunden auf seine Rechte nach der Datenschutz Grundverordnung hinweist. Mehr ist grundsätzlich erst mal nicht notwendig“, berichtet der Rechtsanwalt.

Die Auskunft solle erst bei Anfrage des Kunden erteilt werden.

Seine Grenzen findet der Auskunftsanspruch dann, wenn in „rechtsmissbräuchlicher Weise“ vermeintlich Betroffene die Auskunft verlangen. Vermeintlich betroffene Personen würden beim Vermittler Auskunftsansprüche stellen, ohne überhaupt Kunde zu sein. Der Anspruch wird dann irrelevant.