Generationskonflikte belasten die bAV – wie sie sich entschärfen lassen

7.9.2021 – Unternehmen stehen in der betrieblichen Altersversorgung vor diversen Herausforderungen. Eine davon ist der schwelende Konflikt zwischen Mitarbeitern mit Altverträgen und jungem Personal mit neuen Abschlüssen. Wie Firmen mit diesem Dilemma umgehen, was sie verbessern sollten und wie sie Lösungen gestalten könnten, untersucht eine aktuelle Studie von Aon.

Die Aon Risk Solutions Deutschland führt regelmäßig Umfragen zum Stand und zur Akzeptanz der betrieblichen Altersversorgung (bAV) durch. Die jüngste Erhebung befasst sich mit dem Thema „Generationen-Gerechtigkeit und Altersversorgung“.

Dass in der Altersvorsorge ein Konflikt zwischen Älteren und Jüngeren besteht, nimmt laut dem Ergebnis der Auswertung mit 72 Prozent die Mehrheit der Beschäftigten wahr. Bei den Arbeitgebern sind es 59 Prozent. Zugleich trauen 61 Prozent der Mitarbeiter und 71 Prozent der Chefs dem Betriebsrentenkonzept zu, diese Spannungen zu lösen.

(Bild: Aon)

Angaben zur Studie

Für die Auswertung wurde eine repräsentative Auswahl von 1.000 Arbeitnehmern zwischen 18 und 65 Jahren aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern online befragt. Den Zeitraum der Erhebung gibt Aon mit 25. Februar bis 28. März an.

Die Sichtweise der Beschäftigten ergänzt eine parallel durchgeführte Erhebung bei Arbeitgebern, die mehrheitlich in Kontakt mit Aon stehen. Den Fragenkatalog beantworteten bAV-Verantwortliche.

Gründe für Generationenkonflikte in der bAV

Die befragten Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehen die Altersversorgung in einer demografischen Schieflage. Die Gründe liegen ihren Aussagen zufolge in politischen Entscheidungen, rechtlichen Rahmenbedingungen, der Gestaltung der Vorsorgesysteme und den niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt.

Letzteres wirke sich nicht nur auf die Rendite für die Beschäftigten aus. „In der bAV geraten auch die Bilanzen der Arbeitgeber durch den zinsbedingten Anstieg der Pensionsrückstellungen zunehmend unter Druck“, heißt es in der Studie.

69 Prozent der befragten Arbeitgeber meinen zudem, dass die heutige bAV weniger wert sei als früher. Bei den Beschäftigten sind nur 39 Prozent dieser Ansicht. Da für die Arbeitgeberseite bAV-Verantwortliche geantwortet hätten, spiegle dieser Wert „die realen Verhältnisse wider“. Auch dieser Konflikt müsse entschärft werden, so die Autoren.

Hürden in der Beratung von Firmenkunden

Fred Marchlewski (Bild: Aon)

„Insgesamt dauern Erkenntnisprozesse in Großunternehmen oder Dax-Konzernen oft länger, dann gibt es aber das Know-how, die Gestaltung der bAV anzupassen. Bei mittelständischen Firmen ist die Erkenntnis oft schneller da, leider fehlt aber die interne Expertise, die Herausforderungen auch anzugehen“, beobachtet Fred Marchlewski, CEO Retirement Solutions bei Aon, in der Praxis.

Im Gespräch mit Firmenkunden werde oft eine falsche Ausgangslage angenommen. „Als Berater muss man im Vorfeld die richtigen Fragen stellen, um die Basis zu klären. Und die erste Frage lautet immer: Warum hat das Unternehmen überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge? Was ist das Ziel dieses Angebots?“, so der bAV-Experte.

Dazu gehöre auch, zu definieren, wer eigentlich die Adressaten der Offerte sind und welche Wettbewerber die Firma im Blick hat, um Fachkräfte abzuwerben. „Das heißt, was soll unter dem Strich rauskommen? Unternehmen müssen zudem ein Leistungsspektrum sowie einen Dotierungsrahmen definieren und festlegen, welches Risiko sie eingehen wollen und was sie ablehnen“, führt Marchlewski aus.

Gerade jüngere Mitarbeiter sind oft schlecht informiert

Simon Mayer, Principal Retirement Solutions bei Aon und verantwortlich für die vorliegende Studie, verweist darauf, dass jüngere Mitarbeiter zwischen 18 und 29 Jahren eher Wert auf andere Vergütungsbestandteile als die Betriebsrente legen. 64 Prozent hätten dieser Aussage zugestimmt. „Ich gehe bei vielen Arbeitnehmern dieser Zielgruppe von einem Informationsdefizit aus, das zeigt, dass es immer noch an Kommunikation und Aufklärung fehlt“, sagt Mayer.

Die finanzielle Vorsorge für die Rente empfinden viele Beschäftigte als kompliziert. Einfache, leicht verständliche Pensionspläne oder eine abgestimmte Kommunikationsstrategie des Arbeitgebers könnten hier Abhilfe schaffen.

Auch die Bedeutung einer zielgruppengerechten Ansprache werde oft unterschätzt, ergänzt Marchlewski. Das habe auch eine Untersuchung zur Vorsorgeberatung von Frauen gezeigt. Wer diese in der bAV erreichen will, sollte sie nicht mit „dicken Büchern“ erschlagen, sondern ihnen mit einer personalisierten Ansprache begegnen, die auf ihre spezifische Lebenssituation abstellt (VersicherungsJournal 9.6.2020).

Es gibt keine Standardlösungen

Laut Mayer gibt es auf Arbeitgeberseite bereits konkrete Initiativen, um die Generationen-Gerechtigkeit in der bAV zu verbessern. Allerdings bestehe noch deutlicher Nachholbedarf. Bei den wenigen Unternehmen, die bereits aktiv waren, machten wertpapiergebundene Zusagen mit Beitragsflexibilität und höheren Renditemöglichkeiten für junge Mitarbeiter (58 Prozent) das Rennen.

„Diese Zusagen zeichnen sich im laufenden Betrieb durch einfachere Kommunizierbarkeit sowie deutliche bilanzielle Entlastung der Arbeitgeber aus und wirken somit auch positiv auf die Zukunftsfähigkeit des Versorgungswerks“, heißt es diesbezüglich in der Studie.

42 Prozent der Arbeitgeber gaben in der Umfrage als Handlungsoption „sonstige Initiativen“ an. Das deute darauf hin, „dass es bisher keine Standardlösungen gibt, sondern oft für das jeweilige Unternehmen ein maßgeschneidertes Vorgehen“ gesucht werde, so Mayer.

(Bild: Aon)

Kein Schlussverkauf zum Jahresende

Im Hinblick auf die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 (2.6.2021) erwarten die Aon-Manager „keinen Schlussverkauf im vierten Quartal“ des laufenden Jahres für die betriebliche Altersversorgung.

Einige Versicherer wie die Allianz Lebensversicherungs-AG hätten bereits reagiert und Produkte mit vollständiger Beitragsgarantie aus dem Portfolio genommen (6.10.2020). Vorstellbar sei, dass Wettbewerber nachziehen.

Auch die Marsh GmbH ist in ihrem Marktreport auf Herausforderungen in der betrieblichen Altersversorgung eingegangen (12.3.2021). Hintergrund war für den Großmakler die mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes verbundene Verpflichtung der Arbeitgeber, den Mitarbeitern einen Zuschuss vom Unternehmen in Höhe von 15 Prozent zu gewähren.

Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss tritt am 1. Januar 2022 in Kraft (1.9.2021). Aufgrund von Altverträgen stelle das die Firmenkunden vor große Herausforderungen, da ein Großteil der Vereinbarungen nicht mehr mit dem Arbeitgeberzuschuss bedient werden könne, erklärt Marsh.