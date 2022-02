Geldanlage: Sicherheitsbedürfnis schlägt erneut Nachhaltigkeit

3.2.2022 – Die Bedeutung von Nachhaltigkeit als Anlagekriterium verharrt auf niedrigem Niveau. Sicherheit ist den meisten Deutschen nach wie vor am wichtigsten. Diva erwartet eine Veränderung, sobald Anleger überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit einem hohen Sicherheitsbedürfnis und einer positiven Realrendite nicht im Wege steht, sondern sogar begünstigen kann.

WERBUNG

Die Deutschen haben ein hohes Nachhaltigkeits-Bewusstsein, bei konkreten Anlageentscheidungen spielt Nachhaltigkeit jedoch nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Dies ist das Ergebnis einer Sonderbefragung der Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva).

Für die Auswertung hat das Institut 2.000 Personen online befragen lassen. Die Erhebung wurde von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt und ist nach eigenen Angaben repräsentativ. Sie ist Bestandteil der aktuellen Winterausgabe des „Deutschen Geldanlage-Index“.

Nachhaltigkeit weiterhin Schlusslicht

Im Vergleich zur vergangenen Sommerbefragung gebe es nur geringfügige Veränderungen zu verzeichnen, berichten die Studienautoren.

Die Mehrheit der Befragten (53,6 Prozent) ist aktuell überzeugt, dass nachhaltige Geldanlagen auch zu einer nachhaltigeren Gesamtwirtschaft beitragen können. Wenn jedoch vier vorgegebene Aspekte nach Relevanz geordnet werden sollen, landet der Faktor Sicherheit (40 Prozent) auf Platz eins. Es folgen Rentabilität (27 Prozent) und Liquidität (18 Prozent).

Das Schlusslicht bildet erneut der Faktor Nachhaltigkeit (15 Prozent), verbessert sich jedoch um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Sommer.

In der Auswertung sind die von den Befragten jeweils angegebenen Ränge eins und zwei berücksichtigt, gewichtet im Verhältnis zwei zu eins.

(Bild: Diva)

Derzeit gesucht: Das besten Verhältnis zwischen Sicherheit und Rendite

„Anleger – und Anleger in Deutschland allemal – lieben Sicherheit. Um im aktuellen Umfeld der niedrigen Zinsen bei gleichzeitiger Inflation eine vernünftige Realrendite zu erzielen, erwägen sie zwar mehr und mehr auch aktienbasierte Anlagen. Im Vordergrund steht dabei aber die Suche nach dem besten Verhältnis zwischen Sicherheit und Rendite“, sagt Professor Dr. Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor von Diva.

Das hohe Nachhaltigkeits-Bewusstsein der Deutschen werde sich in den Anlageentscheidungen niederschlagen, sobald die Anleger überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit dem hohen Sicherheitsbedürfnis und einer positiven Realrendite nicht im Wege steht, sondern sogar begünstigen kann. Derzeit sei das noch zu selten der Fall.

Positive Kopplung Rendite und Nachhaltigkeit sehen vor allem Jüngere

Immerhin gehen den Studienergebnissen zufolge aktuell 38,5 Prozent davon aus, dass nachhaltige Geldanlagen risikoärmer sind als Anlagen ohne Nachhaltigkeitsfokus.

Zudem glauben 40 Prozent, dass nachhaltige Geldanlagen langfristig eine höhere Rendite erwirtschaften. Vor allem die Altersgruppe der 19- bis 29-Jährigen (51,2 Prozent) ist davon überzeugt. In der Gruppe ab 65 Jahren (28,2 Prozent) sehen die wenigsten einen positiven Zusammenhang zwischen Rendite und Nachhaltigkeit.

Weitere Ergebnisse und Studien

Die Forschungseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) und der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen gGmbH (FHDW) veröffentlicht zweimal im Jahr einen Geldanlage- und einen Altersvorsorge-Index, die das Meinungsklima zu Finanzfragen ermitteln. Sie werden ergänzt durch Sonderbefragungen zu Themen der Vermögensbildung und Alterssicherung.

Zuletzt wurde vor dem Hintergrund von Nullzinspolitik und Inflation eine zunehmend positive Einstellung der Deutschen gegenüber aktienbasierten Anlagen gemessen. Für längerfristige Sparvorhaben bis hin zur Altersvorsorge suchen die Menschen immer häufiger nach alternativen Anlageformen mit „akzeptablen“ Renditen (VersicherungsJournal 16.12.2021).

Eine Zusatzbefragung im Oktober hat ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung mehr Engagement des Staates in der Altersvorsorge wünscht (19.10.2021). Außerdem hat die Angst vor Altersarmut deutlich zugenommen (6.10.2021).

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) in ihrem „Deutschland-Trend Vorsorge“. Der Glaube der Deutschen an die Sicherheit und Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente schwindet immer weiter. Nicht ganz so schlimm sieht es bei der betrieblichen und privaten Vorsorge aus (10.1.2022).