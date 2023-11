Gastronomie: Auf diese BHV-Anbieter setzen die Vema-Makler

29.11.2023 – Die Haftpflichtkasse liegt an der Spitze der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste, wenn es um die Vermittlung von Betriebshaftpflicht-Policen für die Zielgruppe Gastronomie geht. Die Helvetia belegt jeweils den Bronzerang – hinter der Axa (Neugeschäft) beziehungsweise der Alten Leipziger (Qualität) Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung für verschiedene Zielgruppen unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 16.10.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Zielgruppe Gastronomie 401 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Haftpflichtkasse vermittelt

In dem Geschäftsfeld ist die Haftpflichtkasse VVaG der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Anbieter konnte in etwa jede sechste Favoritennennung auf sich vereinen. Position zwei belegt die Axa Versicherung AG mit einem Anteil an den Nennungen von einem guten Zehntel.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzten sich die Helvetia Versicherungen mit wenigen Stimmen Vorsprung gegen die Württembergische Versicherung AG durch. Für beide Anbieter votierten rund sechs Prozent der Interviewten. Auf den ersten drei Positionen gab es im Vergleich zur vorherigen Umfrage (29.7.2021) keine Veränderungen. Die Württembergische stieg neu in die Top Ten ein.

Alte Leipziger und HDI teilen sich Platz fünf

Auf dem geteilten fünften Rang liegen mit jeweils fünf Prozent die Alte Leipziger Versicherung AG und die HDI Versicherung AG. Für Erstere ging es um zwei Positionen nach oben, für Letztere um einen Rang.

Dahinter folgen die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (von vier auf sieben) und die Mannheimer Versicherung AG (von fünf auf acht). Den neunten Platz teilen sich die um einen Rang verbesserten R+V Versicherungen und die neu in der Spitzengruppe vertretene Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG.

Nicht mehr zu den zehn am häufigsten genannten Akteuren gehören die Allianz Versicherungs-AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Haftpflichtkasse gewinnt auch Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antrags- und die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigt sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) beim Führungstrio nur eine Veränderung.

Dies aber nicht an der Spitze, denn auch in Sachen Qualität setzte sich die Haftpflichtkasse gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert: 1,55). In Sachen Policierung, Verhalten im Schadenfall und Erreichbarkeit schnitten die Roßdorfer jeweils am besten ab – in letztgenanntem Segment sogar mit 0,35 Notenpunkten Vorsprung.

Alte Leipziger an zweiter Stelle vor der Helvetia

Den Silberrang belegt die Alte Leipziger (1,77), die damit drei Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Der Akteur konnte bei der Produktqualität sogar die Haftpflichtkasse hinter sich lassen (1,50 zu 1,53). In Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung reiht sich das Unternehmen jeweils an zweiter Stelle ein, während bei der Erreichbarkeit nur Platz vier heraussprang.

Position drei in der Qualitätswertung – wie schon in der Neugeschäftswertung – ging an die Helvetia (1,87). Dort landete sie auch bei der Policierung. Auf Rang fünf sehen die Makler die Gesellschaft bei der Erreichbarkeit, immerhin an vierter Stelle beim Verhalten im Schadenfall sowie bei der Produktqualität.

In letztgenanntem Segment bekam der HDI für seine speziell für den Verbund entwickelte Lösung die beste Note. Vor allem die schlechteste Erreichbarkeit verhinderte eine bessere Gesamtplatzierung als Rang sechs.

