Frauen und Männer „ticken“ bei der Altersvorsorge fast gleich

27.3.2018 – Frauen sind vor allem aufgrund ihrer Erwerbsbiografien von Altersarmut deutlich stärker bedroht als Männer. Das bestätigt eine Umfrage im Auftrag der DEVK Versicherungen erneut. Eher erstaunlich scheint dagegen, dass sich beide Geschlechter nicht nur bei der Ursachenforschung ziemlich einig sind, sondern auch bei ihren Einschätzungen, wie mit diesem Problem umzugehen ist. In diesem Zusammenhang sieht der Vertrieb eher nicht gut aus.

Frauen droht hauptsächlich deshalb oft die Altersarmut, weil sie während ihres Erwerbslebens ein zu geringes Einkommen beziehen. Dieser Überzeugung sind 61 Prozent der im Februar 2018 repräsentativ von der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der DEVK Versicherungen befragten 1.058 Frauen.

Männer scheinen diese Einschätzung weitgehend zu teilen. Bei der Auswertung der Antworten aller insgesamt 2059 Befragten errechneten die Yougov-Marktforscher nämlich einen kaum geringeren Wert von 58 Prozent.

Kinder scheinen heute das größte „Altersarmuts-Risiko“ zu sein

Das ist aber keineswegs der einzige Aspekt, bei dem offensichtlich eine doch bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen Frauen und Männern bei der Situationsanalyse besteht. So machen 51 Prozent der weiblichen Befragten hauptsächlich lange Kindererziehungszeiten ohne Einkommen für dieses Defizit verantwortlich – und 50 Prozent aller Antwortgeber.

Lange Berufstätigkeiten in Teilzeitbeschäftigung nennen 46 Prozent der Frauen sowie insgesamt 43 Prozent ursächlich – und gar keine Berufstätigkeit 37 Prozent in der einen wie der anderen Gruppe. Auch bei Scheidungen, einer fehlenden oder unzureichenden eigenen Altersvorsorge oder dem Tod des Partners als Grund für Altersarmut liegen die Einschätzungen ziemlich dicht beieinander.

Knapp ein Zehntel weiß nichts über seine private Altersvorsorge

Ähnlich sieht es bei der Existenz einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rentenversicherung aus. 41 Prozent der befragten Frauen und 44 Prozent aller Befragten bejahen dies, aber neun beziehungsweise acht Prozent wissen nach eigenen Angaben gar nicht, ob sie darüber überhaupt verfügen.

Deutlichere geschlechtsspezifische Unterschiede scheint es nur bei der Art der privaten Altersvorsorge zu geben. Geldanlagen in Aktien oder Investmentfonds nennen hier nämlich ein gutes Drittel aller Befragten, aber nur weniger als ein Viertel der Frauen.

Private Renten- und Lebensversicherungen bleiben die erste Wahl

Fast identisch zwei Drittel in jeder Gruppe verfügen dagegen bereits über eine private Renten- oder Lebensversicherung als zusätzliche Altersvorsorge, und 40 Prozent der Frauen sowie 42 Prozent aller Befragten sehen die in ihren eigenen vier Wänden. Immerhin 11 Prozent der Frauen und 12 Prozent aller Befragten generieren im Alter auch ein Einkommen durch Mieteinnahmen.

Weitgehende Übereinstimmung zeigt sich ebenso bei den Antworten auf die Frage, wer sich um die Altersvorsorge-Thematik kümmert. Komplette Eigenständigkeit bescheinigen sich hier 45 Prozent aller Antwortgeber selbst.

Bei den Frauen sind es mit 43 Prozent kaum weniger. 15 beziehungsweise 16 Prozent agieren gemeinsam mit dem Partner.

Vermögens- und Versicherungsberater sind kaum „gefragt“

Den Rat von Freunden oder Verwandten suchen bei der Altersvorsorge sechs Prozent aller Frauen und insgesamt sieben Prozent. Ziemlich nachdenklich könnte aus Vertriebssicht allerdings stimmen, dass sich den Angaben zufolge hier jeweils nur zwei Prozent voll und ganz auf die Kompetenz eines Vermögens- oder Versicherungsberaters verlassen.

Als beunruhigend wird in der Pressemitteilung der DEVK anlässlich der Veröffentlichung der Umfrage herausgestellt, dass 22 Prozent der befragten Frauen die Frage, wer sich mit der Altersvorsorge-Problematik beschäftigt, „Niemand“ beantworteten. Insgesamt waren es mit 21 Prozent allerdings auch kaum weniger.

Als noch bedenklicher wird allerdings eingestuft, dass 49 Prozent der Frauen über gar keine private Altersvorsorge verfügen. Insgesamt sind es 48 Prozent.

Altersvorsorge ist immer noch ein unterschätztes Problem

„Die private Altersvorsorge wird zu Unrecht unterschätzt“, schließt die DEVK aus den Umfrageergebnissen und verweist darauf, dass sie für Frauen umso wichtiger sei, weil sie im Durchschnitt länger leben als Männer. Das bestehende Produktangebot mache es zudem möglich, dass sich auch Frauen mit kleinem Einkommen eine private Altersvorsorge leisten könnten.

Nicht abgefragt wurde in der Studie, inwieweit die angebotenen Produkte verbessert werden könnten, um den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen mehr gerecht zu werden. Auch Antworten darauf, was sich nach deren Einschätzungen konkret an den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern müsste, um die Situation zu entschärfen, liefert die Studie nicht.

